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Счетная палата раскритиковала правительство Медведева. Почему чиновники провалили нацпроекты?
6 Февраля 2020 119 0 Политика
Счетная палата раскритиковала работу правительства, правда, критике подверглась работа уже ушедшего кабинета министров, возглавлял который Дмитрий Медведев. В ведомстве изучили стратегические планы правительства на 2017-2019 годы и пришли к выводу, что в них нет 45% целевых показателей по национальным проектам. Также не соответствует планам президента Владимира Путина стратегии на период с 2019 по 2024 год.
Низкий уровень цифровизации
- Счетная палата провела стратегический аудит показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти, итоги которого показали: система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств неэффективна. Об этом со ссылкой на документ пишет РБК.
- Согласно отчету, в планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не было включено 45% показателей национальных проектов, которые ранее были сформированы для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Примечательно, что ситуация с государственными программами еще хуже – 74% показателей не были отражены в планах работы федеральных чиновников.
- Система планирования не только не способствовала достижению национальных целей, но и не обеспечивала решение стратегических задач развития страны.
- Отставание эффективности стратегического планирования эксперты СП связали с низким уровнем цифровизации в министерствах и ведомствах. Открытость так и не стала ключевым принципом работы федеральных госслужащих.
Планы рухнули
- Система стратегического планирования не учитывает управление рисками. В свою очередь из-за несовершенства планирования не выполняются целевые показатели. Эксперты отмечают, что в 2017 и 2018 годах ни одно из федеральных министерств и ведомств так и не достигло плановых значений всех показателей. Каждый пятый показатель деятельности не был достигнут.
- Так, например, целевым показателем для Минэкономразвития было вхождение России в топ-20 рейтинга Doing Business Всемирного банка в 2018 году. К слову говоря, именно эту цель поставили еще в первых майских указах 2012 года – когда Россия оказалась на 124-м месте в рейтинге. За шестилетний период у РФ получилось подняться только на 31-е место, но в 2019 году позиции были заметно улучшены: 28-е место. Цель, которая поставлена сегодня – попасть в двадцатку к 2024 году.
- Если говорить конкретно, то в Минстрое не смогли достичь планового значения по объему расселенного аварийного жилья, который был признан таковым до 1 января 2012 года. По факту, значение показателя в 2018 году составило 2,67 млн кв. м при цели 2,93 млн кв. м.
- Еще один показатель: число граждан, которые довольны качеством работы «Почты России», в 2018 году было 67%, в то время как перед Минкомсвязи плановое значение было на уровне 76%.
- Эксперты отмечают, что в планах деятельности некоторых министерств содержится значительное количество показателей, достижение которых вообще нельзя проверить из-за отсутствия данных на отчетную дату. Так, у Минэкономразвития подобных показателей оказалось 45,5%, а у Минстроя – 44%.
Высокое региональное неравенство
- По мнению завкафедрой теории и практики государственного управления НИУ ВШЭ, профессора Андрея Клименко, выводы СП можно назвать справедливыми, и система планирования работы госслужащих на самом деле оказалась не сбалансированной. Вся проблема в том, что, собственно, в системе стратегического планирования весьма трудно увидеть «центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств».
- Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов говорит о том, что система государственного управления в России строится только на директивном механизме управления, поэтому в такой большой стране как Россия, где наблюдается высокое региональное неравенство и специфика, она неизбежно дает сбои.
- Также, по мнению эксперта, стоит учесть и такой фактор как излишняя бюрократизация, которой отличаются российские госорганы. А это, в свою очередь, приводит к тому, что для каждого решения необходимо детально прорабатывать правовое обеспечение. И далее происходит торможение всех рабочих процессов. Вместе с тем лица, ответственные за принятие решений, не готовы отвечать за потенциально критикуемые инициативы.
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