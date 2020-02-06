Счетная палата раскритиковала правительство Медведева. Почему чиновники провалили нацпроекты? 119 0 Политика

Счетная палата раскритиковала работу правительства, правда, критике подверглась работа уже ушедшего кабинета министров, возглавлял который Дмитрий Медведев. В ведомстве изучили стратегические планы правительства на 2017-2019 годы и пришли к выводу, что в них нет 45% целевых показателей по национальным проектам. Также не соответствует планам президента Владимира Путина стратегии на период с 2019 по 2024 год.