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Счетная палата против «суверенного интернета», левые партии объединяются и другие новости пятницы

8 Февраля 2019 300 0 События и факты
Счетная палата против «суверенного интернета», левые партии объединяются и другие новости пятницы

Очередные выборы в Госдуму пройдут в 2021 году. Но партии левого толка уже начинают переговоры об объединении. С таким заявлением выступил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. О своих возможных союзниках он ничего не сказал, правда, альянс с КПРФ политик признал невозможным. Миронов также не исключил возможность перерегистрации его партии.

Счетная палата РФ не поддержит законопроект «Об устойчивости Рунета». Этот закон, по мнению его авторов, позволит обеспечить работу российских интернет-ресурсов в случае отключения российских операторов от зарубежных корневых серверов сети. В Госдуме утверждают, что реализация этого проекта послужит естественным продолжением уже действующих систем «Мир» и «ГЛОНАСС», обеспечивающих сохранение суверенитета России в информационном пространстве. В Счетной палате полагают, что принятие закона приведет к увеличению расходов бюджетных средств на всех уровнях – от федерального до региональных, а это, в свою очередь, вызовет рост цен на товары и услуги. По оценкам экспертов, реализация положений закона обойдется бюджету как минимум в сотни миллиардов рублей.

Украина взяла курс на вступление в ЕС и НАТО. Для этого Верховная рада внесла необходимые изменения в конституцию страны, передает РИА Новости. Эксперты полагают, что этот процесс займет не менее 20 лет. Об этом же говорят и европейские политики. Молдавия тоже заявила, что ради вступления в единую Европу, готова отказаться от присоединения Приднестровья.

Франция и Великобритания подписали контракт на разработку истребителя шестого поколения, сообщает РИА Новости. В настоящее время истребителями пятого поколения обладают только США (F-35). Однако Пентагон выражает недовольства высокой стоимостью этой машины. Кроме того, в процессе эксплуатации самолета были обнаружены его недостатки. Чем принципиально шестое поколение будет отличаться от пятого – не сообщается. Самый интригующий момент состоит в том, будет ли проектируемый истребитель таким большим беспилотником, или им все же будут управлять летчики. С учетом стремительного развития беспилотной авиации от услуг человека можно будет и отказаться, считают некоторые эксперты.

США не будут размещать крылатые ракеты наземного базирования в Европе, передает «Интерфакс». Об этом сообщила заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасностью Андреа Томпсон. Она подчеркнула, что все последующие действия будут проводиться на основании консультаций с европейскими партнерами и союзниками.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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