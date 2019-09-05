Сбросил 50! Хаустов успешно завершил исследование метода неинвазивной липосакции для похудения

Телеведущий и преподаватель МГУ Дмитрий Хаустов с января этого года проводил эксперимент и журналистское исследование «испытано на себе». Под контролем нутрициологов он работал над снижением своего веса, следуя основным требованиям Липосакционной диеты @lipo_dieta. В результате за полгода Хаустов по его собственному выражению «дохуделся» с 138 до 88 килограмм, избавившись от лишних 50 килограммов

Дмитрий Хаустов не раз предпринимал попытки похудеть, поскольку вес 138 кг стал представлять серьезную угрозу для его здоровья, мешал ему выполнять как свою творческую работу, так и семейные обязанности по воспитанию троих детей. Но все усилия, направленные на то, чтобы сбросить лишний вес, не давали результата.

На кардинальные изменения в своей жизни Хаустов решился после того как пообщался с представителями немецкой компании International Health и со своим коллегой Кириллом Радцигом, который похудел на 15 кг всего за два месяца методом «Неинвазивная липоксация».

Дмитрий сразу решил идти на рекорд и сбросить 50 лишних килограмм на липоксационной диете, действующей за счет того, что тело начинает питаться собственными жировыми запасами. И у него все получилось!

«Я худел худел, и дохуделся! И как же здорово получилось, что похудев ровно на 50 кг, я стал весить 88 килограммов! – поделился Хаустов своей радостью с нашим интернет-изданием, - Это две «восьмерки», две цифры Бесконечности самые почитаемые в Китае – стане с самым большим населением на нашей планете!»

О Китае и любимых цифрах жителей Поднебесной Дмитрий знает не понаслышке – он снимал телепередачу о подготовке к Олимпиаде в Пекине, делал большое интервью с председателем Олимпийского комитета России Леонидом Тягачевым для программы Сергея Брилева, был на открытии русского Дома дружбы. Хаустов точно знает, какое огромное значение китайцы придавали тому, что Летние Олимпийские игры 2008 года открывались в Пекине под знаком 08.08.08, а олимпийский огонь зажгли в 8 часов, 8 минут и 8 секунд этого дня.

«Мои 88 килограмм, мои две восьмерки - это, во-первых, для меня знак бесконечного счастья от того, что убежал от поставленного мне в прошлом году опасного диагноза «атеросклероз». А во-вторых, это бесконечная перспектива горизонтов, которые открываются теперь передо мной в связи с обретением нового «Я»! И я очень благодарен методу Неинвазивная липосакция lipo_dieta , благодаря которому моя трансформация стала возможна!», - подчеркнул Дмитрий Хаустов.

Подробнее узнать о том, как можно достичь подобных результатов, избавиться от лишнего веса и связанных с ним психологических проблем можно на сайте lipodiet.ru или по телефону «горячей линии» Центра Неинвазивной липосакции 8(800) 333-41-15.