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Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост
23 Января 2020 1361 1 Экономика
Минфин планирует на средства Фонда национального благосостояния выкупить у Центробанка контрольный пакет Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил – если после смены основного собственника произойдет изменение стратегии его развития, он покинет свой пост. Об этом Греф рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.
Смена собственника и возможный уход
- Герман Греф не видит своего места в Сбербанке, если после смены основного собственника «придется менять стратегию банка». По его словам, текущая стратегия «правильная» и «практика это доказывает». «Я когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией», – подчеркнул Греф в интервью «Россия 24».
- Стратегия, о которой сказал Греф, действует до конца 2020 года. В 2021 году банк должен принять новый документ, касающийся его развития. Важный пункт стратегии – построение экосистемы нефинансовых сервисов, которым Сбербанк занимается с 2017 года и уже успел потратить на нее 1 млрд долларов, или 3% чистой прибыли.
- По словам Грефа, Сбербанк может принести огромную пользу стране, в частности в плане технологической трансформации. «Альтернатив не так много в России, а мы можем быть очень мощной платформой для развития страны, для цифровой трансформации», – сказал он.
- В начале 2019 году Греф и представители Центробанка обсуждали продление контракта топ-менеджера и, по словам Грефа, должны были убедиться, что они «на одной стороне» и одинаково видят «будущее и концепцию Сбербанка». В результате 24 мая 2019 года Грефа переизбрали еще на четыре года правления. После повторного назначения Греф признался, что банк «косячит еще много», но призвал критиковать финансовую организацию.
- В декабре 2019 года встал вопрос о передаче контрольного пакета банка от ЦБ Минфину. Министр финансов Антон Силуанов подтверждал факт наличия переговоров по этой теме. Аргументы финансового ведомства сводятся к тому, что регулятор (ЦБ) не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. На 22 января, по словам замглавы Минфина Алексея Моисеева, схема выхода Центробанка из капитала Сбербанка находилась на финальной стадии.
- Сам Греф сказал, что сейчас руководство банка «в процессе осознания и переговоров». Он отметил, что инвесторы волнуются. Однако к смене собственника Греф относится «больше позитивно, чем негативно».
В чем состоит стратегия
- Согласно стратегии, о которой заявляет Греф, Сбербанк позиционирует себя как экосистема, объединяющая на базе единой платформы партнеров банка, которые предоставляют услуги не только финансового, но и нефинансового характера.
- В экосистему Сбербанка находится порядка 30 компаний, работающих по следующим ключевым направлениям: электронная коммерция («Яндекс.Маркет»), медицина (DocDoc), телекоммуникации («Сбербанк Телеком»), облачные технологии (SberCloud), коммуникации (Dialog), идентификация (VisionLabs), лайфстайл («Фудплекс»), а также сервисы для оптимизации бизнес-процессов («Эвотор», СБЕР Решения) и так далее.
Что говорит Центробанк
- Банк России не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. «Речь именно о продаже», – подчеркивала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «Интерфаксу». Об этом же заявлял и министр финансов Антон Силуанов, говоривший, что идут обсуждения о возможности выкупа правительством у Банка России его доли в Сбербанке.
- В декабре агентство Reuters со ссылкой на свои источники писало, что в сделке по выкупу акций Сбербанка у ЦБ могут быть использованы средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). По факту, как пояснял собеседник агентства, эти деньги вернутся государству: Банк России зафиксирует прибыль (поскольку рыночная цена акций Сбербанка гораздо выше той, по которой они учтены на балансе Банка России), а ее вернут в бюджет.
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Да за все годы он просто настои..издел всей стране на много лет вперед.