Сбербанк останется без Грефа? Почему глава крупнейшего банка может покинуть свой пост 1361 1 Экономика

Минфин планирует на средства Фонда национального благосостояния выкупить у Центробанка контрольный пакет Сбербанка. Глава Сбербанка Герман Греф предупредил – если после смены основного собственника произойдет изменение стратегии его развития, он покинет свой пост. Об этом Греф рассказал в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.