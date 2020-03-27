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Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру
27 Марта 2020 110 0 Экономика
Саудовская Аравия, развязавшая нефтяную войну с Россией после разрыва сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла, не желая сокращать добычу, не может найти покупателей на свою нефть. Королевство уронило цену на нефть до 24 долларов за баррель марки Brent заявлениями о наращивании добычи и щедрых скидках, но миру, охваченному пандемией коронавируса, не нужна арабская нефть. Российские поставки нефти в Европу и Китай после кризиса в марте должны возобновиться в апреле в прежних объемах.
Закончили за упокой
- Эр-Рияд после разрыва соглашения ОПЕК+ пообещал нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки и продавать еще 1,3 млн баррелей из резервов, чтобы отвоевать у России ее традиционные доли рынка в Европе и Азии. Более того, саудиты дали скидку в 10 долларов для Европы от стоимости Brent, в 7 долларов для США и в 6 долларов для Азии.
- Непродуманной политикой саудиты не только спровоцировали шквал запросов на покупку дешевого топлива, но и взвинтили цену на фрахт нефтетанкеров, которых существует ограниченное количество. Согласно закону «спроса – предложения» фрахт подорожал на 700% и доставка нефти в танкерах объемом 2 млн тонн нефти стала экономически нецелесообразна. Однако доставку чаще всего оплачивает поставщик. Эр-Рияд же отказался за свой счет поставлять нефть со скидкой. В итоге часть контрактов была отменена, но негативное влияние на нефтяной рынок отменить уже не получилось. Одной из негативных сторон стратегии Эр-Рияда стало то, что в марте у России почти не покупали нефть традиционные клиенты в Европе и Азии.
- Теперь же ситуация развернулась против Саудовской Аравии. Нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе не хотят покупать у Эр-Рияда его топливо, несмотря на низкие цены, пишет The Wall Street Journal. Фактически сейчас Саудовская Аравия не может найти покупателей на свое «черное золото». Отчасти это объясняется тем, что у большинства потребителей переполнены хранилища и им не нужны новые объемы.
Россия рассчитывает на предварительный график
- Согласно предварительному графику на апрель, Россия должна поставить из балтийских портов 6,7 млн тонн нефти и еще 2,56 млн тонн из Новороссийска. Благодаря возобновлению поставок в Белоруссию, Россия нарастит физический экспорт нефти на 12% по сравнению с мартом.
- Тем не менее не все так радужно. По данным Bloomberg, сегодня физическая нефть торгуется гораздо ниже ее биржевых котировок. Так, например, Нигерия продает сорт Qua Iboe со скидкой 3,10 доллара за баррель Brent, Колумбия – со скидкой 7,75 доллара за баррель, Россия продает топливо по 19 долларов за баррель со скидкой 3-4 доллара, Венесуэла и вовсе продает нефть по 5 долларов за баррель.
- По словам Торбьорна Торнквиста из Gunvor Group Ltd., через пару недель рынок почувствует в полной мере избыточность предложения. На этом фоне Алжир, председательствующий в ОПЕК, предлагает провести заседание картеля не позднее 10 апреля.
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