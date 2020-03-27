Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
27 МАР, 14:15 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,9648

27 МАР, 14:15 МСК
USD (ЦБ)    77,7325
EUR (ЦБ)    85,9648
Русский космос
﻿

Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

27 Марта 2020 110 0 Экономика
Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру

Саудовская Аравия, развязавшая нефтяную войну с Россией после разрыва сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла, не желая сокращать добычу, не может найти покупателей на свою нефть. Королевство уронило цену на нефть до 24 долларов за баррель марки Brent заявлениями о наращивании добычи и щедрых скидках, но миру, охваченному пандемией коронавируса, не нужна арабская нефть. Российские поставки нефти в Европу и Китай после кризиса в марте должны возобновиться в апреле в прежних объемах.

Закончили за упокой

  • Эр-Рияд после разрыва соглашения ОПЕК+ пообещал нарастить добычу до 12 млн баррелей в сутки и продавать еще 1,3 млн баррелей из резервов, чтобы отвоевать у России ее традиционные доли рынка в Европе и Азии. Более того, саудиты дали скидку в 10 долларов для Европы от стоимости Brent, в 7 долларов для США и в 6 долларов для Азии.
  • Непродуманной политикой саудиты не только спровоцировали шквал запросов на покупку дешевого топлива, но и взвинтили цену на фрахт нефтетанкеров, которых существует ограниченное количество. Согласно закону «спроса – предложения» фрахт подорожал на 700% и доставка нефти в танкерах объемом 2 млн тонн нефти стала экономически нецелесообразна. Однако доставку чаще всего оплачивает поставщик. Эр-Рияд же отказался за свой счет поставлять нефть со скидкой. В итоге часть контрактов была отменена, но негативное влияние на нефтяной рынок отменить уже не получилось. Одной из негативных сторон стратегии Эр-Рияда стало то, что в марте у России почти не покупали нефть традиционные клиенты в Европе и Азии.
  • Теперь же ситуация развернулась против Саудовской Аравии. Нефтеперерабатывающие заводы в США и Европе не хотят покупать у Эр-Рияда его топливо, несмотря на низкие цены, пишет The Wall Street Journal. Фактически сейчас Саудовская Аравия не может найти покупателей на свое «черное золото». Отчасти это объясняется тем, что у большинства потребителей переполнены хранилища и им не нужны новые объемы.

Россия рассчитывает на предварительный график

  • Согласно предварительному графику на апрель, Россия должна поставить из балтийских портов 6,7 млн тонн нефти и еще 2,56 млн тонн из Новороссийска. Благодаря возобновлению поставок в Белоруссию, Россия нарастит физический экспорт нефти на 12% по сравнению с мартом.
  • Тем не менее не все так радужно. По данным Bloomberg, сегодня физическая нефть торгуется гораздо ниже ее биржевых котировок. Так, например, Нигерия продает сорт Qua Iboe со скидкой 3,10 доллара за баррель Brent, Колумбия – со скидкой 7,75 доллара за баррель, Россия продает топливо по 19 долларов за баррель со скидкой 3-4 доллара, Венесуэла и вовсе продает нефть по 5 долларов за баррель.
  • По словам Торбьорна Торнквиста из Gunvor Group Ltd., через пару недель рынок почувствует в полной мере избыточность предложения. На этом фоне Алжир, председательствующий в ОПЕК, предлагает провести заседание картеля не позднее 10 апреля.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?

Ситуация неопределенности. Нужно ли искать свое призвание?
Бизнес и психология

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса

Сокращение зарплат и банкротство. Чего российский бизнес ждет от коронавируса
Экономика

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги

«Набег на банки». После заявления Путина о налоге на вклады россияне спасают деньги
Экономика

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя

Россия заплатит рецессией за выходную неделю. Сколько страна потеряет из-за простоя
Экономика

Узнай, страна

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений

В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота

В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота

В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов

В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов

Новости дня

13:34 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036 Число случаев заболевания COVID-19 в России выросло до 1036
В России приостанавливается работа общепита и курортов
В России приостанавливается работа общепита и курортов
13:26 США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом США оказались первыми в мире по случаям с коронавирусом
12:10 В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19 В России скончался еще один пациент от коронавируса COVID-19
10:32 Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса Депутат предлагает ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
09:19 Спрос на туалетную бумагу вырос на 47% Спрос на туалетную бумагу вырос на 47%
08:10 Немецкий депутат призывает снять с России санкции Немецкий депутат призывает снять с России санкции
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
В России вводятся штрафы за нарушение карантина
26 МАР, 23:51 Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса Московские власти допускают продление выходных из-за коронавируса

Узнай, страна!

13:20 В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов В Калужской области создали автоматические ультрафиолетовые обеззараживатели для перил эскалаторов
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
Какие перемены ждут россиян с 1 апреля
12:52 В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений В Забайкалье впервые в РФ запустили серийное производство горных машин для узкожильных месторождений
12:40 В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота В Амурской области заложено малое гидрографическое судно для Тихоокеанского флота
11:47 В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов В Ставропольском крае начали строительство современного завода по производству сухофруктов
11:21 В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн В Нижегородской области спустили на воду сухогрузную баржу рекордной грузоподъемностью 6 тысяч тонн
10:50 В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока В Алтайском крае модернизировали сразу два маслосырзавода, удвоив переработку молока
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
26 МАР, 15:53 В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников В Красноярске ученые создали алгоритм определения параметров арктической почвы при помощи спутников
26 МАР, 15:34 Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу Президент ТПП РФ Сергей Катырин на экономическом форуме получил в подарок интерактивную Бабу Ягу
26 МАР, 15:30 В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей В Мурманской области построили пылеветрозащитные экраны в морском торговом порту за 700 млн рублей
26 МАР, 13:19 В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники В Томске на крупнейшем инновационном предприятии начали производить печатные платы для электроники



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter