Саудовская Аравия проигрывает в войне с Россией. Арабская нефть не нужна миру 110 0 Экономика

Саудовская Аравия, развязавшая нефтяную войну с Россией после разрыва сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла, не желая сокращать добычу, не может найти покупателей на свою нефть. Королевство уронило цену на нефть до 24 долларов за баррель марки Brent заявлениями о наращивании добычи и щедрых скидках, но миру, охваченному пандемией коронавируса, не нужна арабская нефть. Российские поставки нефти в Европу и Китай после кризиса в марте должны возобновиться в апреле в прежних объемах.