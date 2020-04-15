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Саудовская Аравия добивает Россию. Европа и Азия три месяца не будут платить за нефть
15 Апреля 2020 408 0 Экономика
Королевство Саудовская Аравия пошло на сделку с Россией по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, потому что ее к этому склонил президент США Дональд Трамп. Но от противоборства с Москвой Эр-Рияд отнюдь не отказался – война идет другими средствами, в частности с помощью цен. Предоставив потребителям максимальные скидки в 10 долларов от стоимости нефти марки Brent, саудиты решили пойти еще дальше – потребителям в Европе и Азии предложено брать столько нефти, сколько они хотят, а заплатить за нее они могут через три месяца. России нечем крыть.
Три месяца рассрочки
- Демпинг на нефтяных рынках Европы и Азии со стороны Саудовской Аравии в последний месяц был на уровне 10-11 долларов от цены Brent. Скидка сохранится, однако теперь клиенты Saudi Aramco могут взять саудовскую нефть на 90 дней с беспроцентной отсрочкой платежа, пишет Reuters. Работу с «нефтяными» кредитами обеспечат банки Саудовской Аравии.
- На одном из нефтеперерабатывающих заводов в Азии агентству Reuters сообщили, что Эр-Рияд предложил включить в действующее соглашение о поставках вексель, по которому можно будет провести оплату через банк в течение трех месяцев.
- При этом Эр-Рияд избегает воинственной риторики. По словам министра энергетики Саудовской Аравии, соглашение ОПЕК+ и присоединившихся к нему нефтедобывающих стран G20 уберет с мирового рынка 20 млн баррелей в день. Россия в рамках этого соглашения сократит добычу на 2,8 млн баррелей – с 11,3 до 8,5 млн баррелей. До такого же уровня доведет свою добычу и Саудовская Аравия.
«Черный месяц»
- Опрошенные Bloomberg аналитики считают, что соглашение не поможет нефтяному рынку взлететь, но не даст и утонуть. Оно лишь смягчит последствия нефтяного кризиса, который разворачивается у нас на глазах.
- В то же время глава Международного энергетического агентства назвал апрель «черным месяцем» в истории нефтяной индустрии. По словам Фатиха Бироля, мировой спрос на нефть сократился на 29 млн баррелей в сутки. Таким образом, рынок нефти вернулся в 1995 год. За последние десять лет спрос на нефть вырос лишь на 9,3 млн баррелей.
- С 15 марта по 14 апреля средняя цена российской марки нефти Urals составляла 19 долларов за баррель. В феврале – марте она достигала 47,3 долларов. 9 апреля российская нефть стоила в Северо-Западной Европе 16,71 доллара. Россия дает скидку на свою нефть в размере 3,7 доллара за бочку.
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