Саудовская Аравия добивает Россию. Европа и Азия три месяца не будут платить за нефть 408 0 Экономика

Королевство Саудовская Аравия пошло на сделку с Россией по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+, потому что ее к этому склонил президент США Дональд Трамп. Но от противоборства с Москвой Эр-Рияд отнюдь не отказался – война идет другими средствами, в частности с помощью цен. Предоставив потребителям максимальные скидки в 10 долларов от стоимости нефти марки Brent, саудиты решили пойти еще дальше – потребителям в Европе и Азии предложено брать столько нефти, сколько они хотят, а заплатить за нее они могут через три месяца. России нечем крыть.