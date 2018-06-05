Санкционные тиски? Почему швейцарские банки заблокировали миллиард Вексельберга

Швейцарские банки заблокировали личные счета российского миллиардера Виктора Вексельберга. По предварительным данным, сумма может составлять около одного миллиарда швейцарских франков. На такой шаг организации, в том числе и частные, решились, опасаясь санкций со стороны США. Со своей стороны, миллиардер планирует подать на них в суд, и уже готовит соответствующие иски.

Кто заблокировал

О заблокированных счетах бизнесмена пишет Forbes. Ссылаясь на свой источник в группе «Ренова», издание уточняет, что речь идет о солидной сумме: один миллиард франков (около миллиарда долларов). Утоняется, что блокировали счета не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, включая Julius Baer. По словам собеседника, в данный момент идет подготовка исков к этим банкам.

Более того, как отмечается, счета мог заблокировать даже Bank of Cyprus – банк, в котором доля Вексельберга составляет 9,27%, о чем Forbes сообщил собеседник, являющийся сотрудником одной из кипрских компаний, работающих с Bank of Cyprus. В «Ренове» эту информацию подтвердить пока не удалось.

Как подчеркивают в Schweiz am Wochenende, все счета были открыты «по правилам», то есть в соответствии с законодательством Швейцарии. Активы на них были номинированы во франках, а не в долларах. Как отмечает Forbes, кроме гражданских исков против самих банков речь может идти и об уголовных — к ответственным за блокировку сотрудникам. В итоге, как коротко охарактеризовал ситуацию собеседник близкий к «Ренове», «Швейцарские банки находятся в тисках».

Решили перестраховаться

Forbes пишет, что формально санкции подразумевали следующее: «Операции с попавшими под них компаниями и лицами запрещены американским банкам». Но, судя по всему, как считает партнер Tertychny Agabalyan Марат Агабалян, организации решили перестраховаться. Он отмечает, что банки в Швейцарии вообще крайне осторожны в отношениях с клиентами.

«Однако, в данном случае, они видимо опасались санкций в виде финансовой ответственности в свой адрес со стороны США, поскольку большинство таких банков ведут активную деятельность и располагают соответствующими активами на территории США, а, следовательно, риск утраты ими своих активов достаточно велик», – объяснил Агаблян.

Как считает эксперт, по сути, американские власти вообще могут «наложить соответствующую ответственность» на любое лицо, за кем будет зафиксировано нарушение санкций, которые установил Вашингтон. В этом плане, по его словам, практически исключено, что банки могли нарушить швейцарское законодательство: «Они сначала получат 20 заключений юристов, и только потом предпримут какое-то действие».

Перспективы

Эксперты считают, что Вексельберг имеет все шансы выиграть дела в швейцарских судах, однако рассчитывать на серьезные суммы по возмещению ущерба вряд ли стоит. Сотрудник кафедры международного права МГУ имени Ломоносова Сергей Гландин комментирует ситуацию следующим образом: «Банки обложатся экспертными заключениями видных экономистов и юристов и смогут доказать суду, что несоблюдение американских санкционных требований чревато для банка огромными штрафами, отключением от долларовой системы и в конечном итоге – выживанием».

Как было сказано выше, юристы Вексельберга уже готовят ряд исков, однако есть большая вероятность того, что в договорах были прописаны пункты о форс-мажорных обстоятельствах. Плюс ко всему судебные разбирательства будут продолжаться долгое время. А вот миллиарда франков нет уже сейчас. Председатель правления Московского юридического агентства Алексей Линецкий предположил, чем может закончиться история о миллиарде Вексльберга: «Он будет вынужден проходить длительную судебную процедуру, которая займет, возможно, год для того, чтобы доказать свою правоту. И банк при этом будет ссылаться на те правила, которые клиент подписал. Скорее всего, дело кончится тем, что банки предложат ему закрыть счета в Швейцарии и перевести свои деньги в другие банки».