Санкции во благо. Почему США и Британия увеличили закупки нефти у России 51 0 Экономика

Больше чем в два раза Россия увеличила объем поставляемой нефти в США и Великобританию в 2019 году – соответствующие данные содержатся в статистике Федеральной таможенной службы (ФТС). Как сообщается, увеличение объемов произошло на фоне падения цен на российскую марку Urals и санкций США против Венесуэлы и Ирана.