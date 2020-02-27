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Санкции во благо. Почему США и Британия увеличили закупки нефти у России
27 Февраля 2020 51 0 Экономика
Больше чем в два раза Россия увеличила объем поставляемой нефти в США и Великобританию в 2019 году – соответствующие данные содержатся в статистике Федеральной таможенной службы (ФТС). Как сообщается, увеличение объемов произошло на фоне падения цен на российскую марку Urals и санкций США против Венесуэлы и Ирана.
Таможня подтверждает
- За прошлый год существенно вырос импорт российской сырой нефти в США, Великобританию и Турцию. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные ФТС. Эти сведения подтверждаются и данными таможенной статистики соответствующих стран, о чем также ранее сообщало Министерство торговли США. При этом в денежном выражении экспорт в Китай, Нидерланды и Германию изменился незначительно из-за относительно низких цен.
- Минэкономразвития ранее сообщало, что благодаря санкциям США против Ирана и Венесуэлы, Россия смогла в 2019 году нарастить физический экспорт нефти. В этом плане большую роль сыграли закупки со стороны Турции (поскольку возобновились санкции США против Ирана) и США (благодаря ограничению поставок из Венесуэлы). Ведомство уточняло, что брало во внимание данные ФТС за январь-ноябрь 2019 года. Теперь появилась соответствующая информация за весь год.
- В октябре прошлого года Россия добилась своего рода рекорда – оказалась вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США. Это произошло на фоне санкций США против Венесуэлы. Не помешали и санкции США против «дочки» «Роснефти» Rosneft Trading, которая торговала с Венесуэлой. Потому что сама «Роснефть» напрямую обеспечивает большой объем импорта российской нефти в США. Согласно данным инвестбанка Caracas Capital, в декабре прошлого года в США прибыло 37 судов с нефтью из России, из которых восемь – это товар «Роснефти».
Объемами постояли за цену
- По экспорту нефти приводятся следующие данные: в 2019 году экспорт сырой нефти из России в США составил около 2,2 млрд долларов, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году. Однако выросли объемы и в физическом выражении, нефтяной экспорт из России в США увеличился в 2,6 раза: с 1,8 млн до 4,7 млн тонн.
- При этом, данные Минторговли США демонстрируют еще большие объемы поставок: 51,5 млн баррелей (порядка 7 млн тонн) в 2018 году таможенной стоимостью 3,4 млрд долларов (рост на 66%).
- Данные российской таможни и иностранных могут отличаться, поскольку ФТС в состав экспорта включает только американские поставки, а вот США учитывают в статистике импорта всю нефть российского происхождения, причем, с учетом поставок через третьи страны.
- В прошлом году стоимость российской нефти существенно сократилась. По этой причине рост физического экспорта оказался сильнее стоимостного. Согласно информации Минфина, средняя стоимость марки Urals в 2019 году находилась на уровне 63,6 доллара за баррель (на год ранее было 70 долларов).
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