Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
09 НОЯ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6711

09 НОЯ, 11:18 МСК
USD (ЦБ)    66,2155
EUR (ЦБ)    75,6711

Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы

9 Ноября 2018 109 0 Тренды События и факты
Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы

Россия с выгодой для себя использовала санкции США против Ирана, пишет Wall Street Journal. Это касается, прежде всего, экспорта нефти, где Москва частично заняла место Тегерана. При этом Россия скупает его нефть для внутреннего потребления, а свое «черное золото», высвободившееся в ходе такого маневра, продает в Европу.

Aurus Senat Sedan и Limousine будут показаны на Женевском автосалоне в 2019 году. Это новые российские автомобили класса «люкс», разработанные Государственным научным центром «НАМИ» на основе единой модульной платформы. Автомобили Aurus – рыночное название проекта «Кортеж» – семейства автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В проекте – лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 млн руб., сообщает РИА Новости.

Свыше 181 тыс. автокредитов на рекордную сумму 132,9 млрд руб. взяли россияне в третьем квартале этого года. Это на 11% больше аналогичного показателя за тот же период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По прогнозам, результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 500 млрд руб. Столь внушительный объем выданных средств обеспечивается в настоящее время за счет интенсивного роста средней суммы выдаваемого автокредита, которая в третьем квартале 2018 года достигла рекордного уровня в 733 тыс. руб., что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.

Российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться бесполезной в случае военного конфликта, заявил экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что эта система функционирует, и прошла модернизацию.

«Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», – считает Есин.

США смогут добиться этого, если разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые нарушают договор ДРСМД. С помощью таких ракет они смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО, отметил он.

В России разрабатывают вариант реформы техосмотров, в соответствии с которым автомобилям с большим пробегом и частым попаданием в ДТП придется проходить ТО чаще, чем остальным, сообщает сегодня «Коммерсант». Предлагается, что для конкретных моделей и категорий машин можно будет сделать индивидуальные программы ТО.

«Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. километров стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», – считают разработчики этой инициативы.

Гендиректор союза «Техэксперт» (объединение операторов техосмотра) Сергей Зайцев заявил «Коммерсанту», что реализация предлагаемой в проекте идеи в сегодняшних реалиях невозможна.

«У нас не выполняются даже базовые требования по периодическому техосмотру. Большая часть операторов ТО просто "рисуют" диагностические карты», – отметил Зайцев.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?

Особенности национального телевидения. Почему в США треть телевизоров – 4К, а в России – не годятся для цифрового вещания?
Наука и технологии 5

Узнай, страна

В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог

Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"

Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.

Новости СМИ

Новости дня

10:38 В ДНР обезвредили взрывное устройство, которое было установлено на опорах ЛЭП В ДНР обезвредили взрывное устройство, которое было установлено на опорах ЛЭП
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
Повышение цен на топливо все же началось, новые санкции США не за горами и другие новости четверга
10:07 Заключенный Цеповяз возмутился тем, что ему запрещают питаться крабами Заключенный Цеповяз возмутился тем, что ему запрещают питаться крабами
09:41 Скончался актер Николай Румянцев Скончался актер Николай Румянцев
09:02 В Ледовитом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8 В Ледовитом океане зафиксировано землетрясение магнитудой 6,8
08:32 В Калифорнии лесной пожар уничтожил город Парадайс В Калифорнии лесной пожар уничтожил город Парадайс
07:37 Ученые изобрели метод исцеления почек с помощью нанотехнологий Ученые изобрели метод исцеления почек с помощью нанотехнологий
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
Российских миллиардеров не хотят видеть в Давосе, Медведев уповает на торговый оборот с Китаем и другие новости среды
07:20 Кресло и диссертацию Стивена Хокинга продали на аукционе Кресло и диссертацию Стивена Хокинга продали на аукционе

Узнай, страна!

08 НОЯ, 18:16 В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог В Астраханской области открылось производство геосинтетических тканей для дорог
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
Россия и Китай представили макет совместного самолета, госрегулирования цен на бензин не будет и другие новости вторника
08 НОЯ, 15:35 Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" Новгородцы вышли в финал всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России"
08 НОЯ, 14:15 Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта Омским предпринимателям расскажут о таможенном регулировании экспорта
07 НОЯ, 18:52 В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт. В Тикси ввели в эксплуатацию комплекс ветровых установок мощностью 900 кВт.
07 НОЯ, 17:53 В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского В Курске завершился очередной этап реконструкции парка им. Ф.Э. Дзержинского
07 НОЯ, 17:51 В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская» В Приморье запустили новый домостроительный комбинат в ТОР «Надеждинская»
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
Лекарства подорожают на 10%, крах мировой экономики наступит в 2020 году и другие новости пятницы
02 НОЯ, 15:40 В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева В Орле проходит Всероссийская конференция к 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter