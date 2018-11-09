Санкции США против Ирана помогают России, новый автомобиль Путина представят на автосалоне в Женеве и другие новости пятницы

Россия с выгодой для себя использовала санкции США против Ирана, пишет Wall Street Journal. Это касается, прежде всего, экспорта нефти, где Москва частично заняла место Тегерана. При этом Россия скупает его нефть для внутреннего потребления, а свое «черное золото», высвободившееся в ходе такого маневра, продает в Европу.

Aurus Senat Sedan и Limousine будут показаны на Женевском автосалоне в 2019 году. Это новые российские автомобили класса «люкс», разработанные Государственным научным центром «НАМИ» на основе единой модульной платформы. Автомобили Aurus – рыночное название проекта «Кортеж» – семейства автомобилей класса «люкс» для первых лиц государства. В проекте – лимузин, седан и минивэн. Их ориентировочная цена будет начинаться от 10 млн руб., сообщает РИА Новости.

Свыше 181 тыс. автокредитов на рекордную сумму 132,9 млрд руб. взяли россияне в третьем квартале этого года. Это на 11% больше аналогичного показателя за тот же период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс». По прогнозам, результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 500 млрд руб. Столь внушительный объем выданных средств обеспечивается в настоящее время за счет интенсивного роста средней суммы выдаваемого автокредита, которая в третьем квартале 2018 года достигла рекордного уровня в 733 тыс. руб., что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.

Российская система автоматического ответного ядерного удара «Периметр» может оказаться бесполезной в случае военного конфликта, заявил экс-начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, пишет РИА Новости. Он подчеркнул, что эта система функционирует, и прошла модернизацию.

«Но когда она сработает, у нас уже останется мало средств – мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора», – считает Есин.

США смогут добиться этого, если разместят в Европе баллистические ракеты средней дальности, которые нарушают договор ДРСМД. С помощью таких ракет они смогут уничтожить основную часть российских ракетных средств в европейской части, а остальные перехватить на траектории полета посредством ПРО, отметил он.

В России разрабатывают вариант реформы техосмотров, в соответствии с которым автомобилям с большим пробегом и частым попаданием в ДТП придется проходить ТО чаще, чем остальным, сообщает сегодня «Коммерсант». Предлагается, что для конкретных моделей и категорий машин можно будет сделать индивидуальные программы ТО.

«Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. километров стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца», – считают разработчики этой инициативы.

Гендиректор союза «Техэксперт» (объединение операторов техосмотра) Сергей Зайцев заявил «Коммерсанту», что реализация предлагаемой в проекте идеи в сегодняшних реалиях невозможна.