Санкции против валютных счетов. Грозит ли россиянам изъятие валюты

В преддверии новых западных санкций российский банковский сектор находится в режиме «напряженного ожидания». Можно ли открывать валютные счета в банках с госучастием – один из главных вопросов, который волнует не только самих банкиров, но и потребителей. Так, СМИ приводят один яркий пример: девушка, планирующая уехать на учебы за границу, не смогла получить валютную карту. Четкого объяснения, почему ей было отказано, не последовало. Одна из версий, как считают эксперты, может иметь отношение к санкциям, перед которыми банки решили приостановить открытие валютных счетов. Вместе с этим банковские организации не торопятся давать пояснения по поводу перспектив. А те сообщения, которые звучат в СМИ, россиян не радуют.

Конкретный пример

BFM рассказало интересную историю о студентке Дарье, которая в следующем месяце уезжает на учебу в Чехию. Для того чтобы средства всегда были при себе и чтобы избежать дополнительных транзакций, девушка решила открыть валютную карту. В ее случае родные могли переводить на карту валюту из Москвы без комиссии.

Для оформления карты MasterCard Дарья пришла в крупнейший банк с государственным участием. Однако, после того как были заполнены все документы, она получила немотивированный отказ. Вариантов несколько: операционистка могла внести ошибочные данные либо в ожидании новых санкций банки решили притормозить выдачу валютных карт.

Что говорят эксперты

В случае если санкции в отношении государственных банков все-таки будут приняты, они лишатся возможности производить расчеты в долларах. Тогда возникает вопрос: может ли случиться так, что клиенты государственных банков останутся без возможности открывать валютные карты и держать валютные счета?

Сегодня существует такое мнение: если такие санкции будут введены против группы банков, то ЦБ РФ сможет дополнительно запретить и для остальных выпуск карт и работу с иностранной валютой – чтобы рыночные условия были равными для всех. В том, что Центробанк решится на это, есть сомнения. Но то, что риск по валютным картам в госбанках есть – реальное положение дел. Такого мнения придерживается директор Центра макроэкономических исследований Финансового университета Евгений Балацкий.

Долларовые вклады вернут рублями

Если валютные карты нельзя будет открывать, то можно ли будет вернуть деньги с валютного счета? Возврат населению вкладов в долларах в случае санкций напрямую связан с доверием к кредитным организациям, считают эксперты. Однако не исключено, что в процесс возврата средств могут быть привлечены банки, которые не попали под санкции. Такого мнения придерживаются эксперты, которых опросил Прайм.

В среду глава ВТБ Андрей Костин в разговоре с агентством Bloomberg заявил: российская банковская система сможет выстоять перед новыми санкциями США, а у клиентов будет возможность вернуть средства с долларовых счетов. Но есть один нюанс: глава ВТБ допускает, что вложенные в банк доллары будут по его курсу возвращены рублями.

«Все эти возможности рассматриваются – и выплата в национальной валюте по текущему курсу, и перевод в другие банки, это в рублях, с тем, чтобы потом они перевелись в доллары», – сказал глава ВТБ. Заявление Костина заставило нервничать сотрудников Центробанка и Сбербанка, поскольку оно может посеять панику среди населения.

Как поясняет начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, самый жесткий вариант санкций предусматривает запрет для резидентов США проводить сделки с шестью крупнейшими банками России. Это, по словам аналитика, приведет к тому, что безналичные транзакции в долларах будет невозможно совершать.

Позднее глава ВТБ Андрей Костин поспешил успокоить общественности в интервью BFM. «Могу сказать, что все обязательства перед вкладчиками, перед клиентами мы будем выполнять. И это не только мое мнение, это программа, согласованная с Центральным банком, с правительством. Если необходимо, будет оказана помощь в этом. Долларов у нас много на сейчас. Если народ побежит деньги снимать, мы всем отдадим», – заверил Костин.