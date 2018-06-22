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Санкции против «Единой России» и пожизненный приговор для Порошенко. Что происходит на Украине

22 Июня 2018 233 0 Тренды Политика
Санкции против «Единой России» и пожизненный приговор для Порошенко. Что происходит на Украине

Украинские власти решили ввести санкции против семи российских политических партий, включая «Единую Россию». Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте президента Порошенко. Кроме ЕР в «черный список» попали КПРФ, ЛДПР, партия «Родина», Демократическая партия, а также Аграрная партия России и «Патриоты России». Санкции затронули ЦИК России и ряд бизнесменов. Параллельно с этим событием в Луганске прошел народный трибунал, заочно приговоривший Порошенко и его семерых подчиненных к пожизненному заключению.

Ротенберги и ЦИК

Попадание в расширенный санкционный список означает, что активы данных политических партий на территории Украины будут заблокированы. Также представителям организаций запретили выводить капиталы за пределы страны и снимать денежные средства по банковским картам.

Кроме представителей партий под украинскими санкциями оказался российский Центризбирком во главе с Эллой Памфиловой. В общей сложности список расширился на 30 юридических лиц. Что касается физлиц, то в санкционном списке оказались российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, Роман и Лилия Ротенберги, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, секретарь комиссии Майя Гришина, а также члены крымского Избиркома Вениамин Никифоров и Вячеслав Фирсов.

Последний раз Украина расширяла антироссийский санкционный перечень в конце мая. Тогда в нем оказалось 1748 физических и 756 юридических лиц. Напомним также, что на три года Украина ввела санкции против МИА «Россия сегодня» и РИА Новости Украина. Комментируя эти меры, депутаты Госдумы заявили, что меры, которые ограничивают свободу слова, являются незаконными и противоестественными.

Нелепость и маразм

Представители партий уже отреагировали на подобные меры Киева. Так, член комитета Государственной думы по международным делам Сергей Железняк заявил, что таким образом Украина усиленно пытается привлечь внимание Запада. Вместе с этим, по его словам, внесение партии в санкционный список не повлияет на работу партии. «Странные и нелепые санкции, которые так называемое руководство Украины ввело против «Единой России», никак не отразятся на деятельности нашей партии и не повлияют на нашу позицию в вопросах внешней политики», – подчеркнул Железняк, отметив, что у партии нет никакой деятельности на территории Украины.

Аналогичной точки зрения придерживаются и в других партиях. Так, вице-спикер ГД и член ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что то, что сделал Киев – это «маразм». «Это полная чушь и бред со стороны украинских властей. Они уже в своем маразме не знают, что делают», – цитирует РИА Новости политика.

В ЛДПР отмечают, что украинские санкции находятся вне логических объяснений. «Активы – это люди, сторонники, это те, кто действительно хотят изменений на Украине к лучшему», – заявил глава пресс-службы партии, депутат Александр Ющенко.

А вот что касается «Патриотов России», то в этой партии отметили, что гордятся тем, что попали в этот список. Поскольку этот факт является доказательством того, что партия находится на правильном пути в защите национальных интересов.

Тем временем…

Пока украинские власти раздают места в санкционных списках, в Луганской области заочно осудили президента Украины Петра Порошенко. Решением Украинского трибунала (УНТ) по расследованию военных преступлений режима Порошенко против украинцев глава Украины был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. Аналогичный приговор был вынесен в отношении еще семерых представителей украинской администрации: министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, премьер-министра Владимира Гройсмана, начальника генштаба Виктора Муженко, министра обороны Степана Полторака, председателя Рады Андрея Парубия, а также экс-премьер-министра Арсения Яценюка.

Список обвинений против президента Украины и его подчиненных впечатляет: геноцид, нарушение законов и обычаев войны, теракты, блокада Донбасса, пытки, грабежи, разбои, пропаганда войны, использование вооруженных сил против мирного населения и создание незаконных вооруженных формирований.

Согласно действующему законодательству Украины, народный трибунал не предусматривается. Поэтому УНТ был создан по инициативе мирных жителей Донецка и Луганска в марте этого года. Даже несмотря на то, что трибунал не носит официального статуса, все материалы по делу планируется передать в Верховный суд Украины. Как считают судьи трибунала, официальный справедливый приговор будет вынесен тогда, когда страной будут управлять люди, настроенные на исполнение минских договоренностей.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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