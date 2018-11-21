Санкций нет, но проблемы есть. Китай не хочет давать России взаймы

Глава представительства ЦБ РФ в Китае Владимир Данилов сообщил о том, что в работе российского бизнеса с китайскими банками существуют проблемы, причиной которых являются санкции третьих стран. По его словам, ряд китайских коммерческих банков расширительно интерпретирует ограничительные меры, принимаемые против России. Центробанк России в связи с этим направил разъяснения о санкциях китайскому регулятору.

Санкции третьих стран

Российский Центробанк занимается решением проблемы «расширительного» толкования санкций, которые ранее ввели китайские коммерческие банки. Как рассказал глава представительства ЦБ в Китае Владимир Данилов, у ссылок, которые приводят китайские банки на санкции со стороны третьих лиц, нет никаких оснований. Как минимум, по причине того, что российские банки не обозначены в санкционном списке SDN.

Во время форума «Инвестиции и финансовые возможности на российском рынке капитала», который был организован Московской биржей и Шанхайской фондовой биржей, Данилов разъяснил: санкции не заставляют ограничивать платежи через банки, которые не являются фигурантами ограничительных списков.

Тем не менее, как отмечает представитель ЦБ РФ, проблема реально существует. Банк России пытается ее решить – направляет своим коллегам из Народного банка Китая разъяснения. После этого они уже доводятся до коммерческих банков.

Как поясняет Данилов, действие санкций, которые США ввели против физических лиц, не распространяются на юридические лица, «в которых люди из санкционного списка занимают посты, если в конкретных финансовых операциях они не представляют эти юридические лица».

То есть, включение в список SDN – это не причина распространения санкций на весь банк. «На этом приходится постоянно акцентировать внимание, потому что эта проблема чрезмерно трактуется китайскими коммерческими банками», – заявили в ЦБ РФ.

Расчеты в нацвалютах спасут

7 ноября глава ВЭБа Игорь Шувалов принял участие в переговорах правительственных делегаций России и Китая. После этого он сообщил, что Россия и Китай готовятся к переходу на расчеты в национальных валютах. Соответствующее соглашение стороны могут подписать до конца года. Шувалов пояснил, что для ускорения подписания документа данный проект уже обсуждался министрами и вице-премьерами России и Китая. Этот вопрос обсуждали и во время встречи премьера Дмитрия Медведева и председателя КНР Си Цзиньпина, добавил Шувалов.

По словам Медведева, Россия и Китай должны вдвое увеличить товарооборот. Глава правительства убежден, что у стран впервые в истории есть шанс выйти на уровень товарооборота в 100 млрд долларов. Тем не менее, как считает Медведев, «это не финал, это не тот результат, на который мы должны сегодня ориентироваться как на заключительный».