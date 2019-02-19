Санкции на 6,3 млрд долларов. В МЭР подсчитали, какой ущерб санкции нанесли России

В Минэкономразвития решили подсчитать, какой ущерб понесла Россия в результате санкций со стороны других государств. Соответствующий отчет был опубликован на официальном сайте министерства. Согласно анализу, к концу прошлого года 62 страны ввели 159 ограничительных мер против России. Сумма предполагаемого ущерба составляет 6,3 млрд долларов.

Антироссийские рекордсмены

Санкции против России ввели 62 страны. Общее количество ограничений составляет 159 позиций. Они нанесли ущерб экономике на сумму 6,3 млрд долларов.

Лидерами по числу ограничений против товаров из России стали страны Евросоюза (25), Украина (22) и Индия (16). Далее идут Белоруссия (13), Турция (12) и США (9).

По ущербу российской экономике: ЕС (2,4 млрд долларов), США (1,1 млрд долларов), Украина (775 млн долларов). Далее – Турция (713 млн), Индия (377 млн), Иран (320 млн) и Китай (174 млн). Ограничения со стороны Белоруссии обошлись российской экономике в 42 млн долларов.

Кто больше всего пострадал

Больше всего от иностранных санкций и ограничений пострадал металлургический сектор: речь идет почти о 4 млрд долларов. Второе место – у сельскохозяйственной промышленности, где ущерб составил 1,1 млрд долларов. Третьи пострадавшим стала химическая промышленность – в этой области ущерб был нанесен на сумму 640 млн долларов.

При этом, как говорится в отчете министерства, удалось достичь и некоторых успехов. В частности, удалось устранить барьеры на сумму около 330 млн долларов. «В 2018 году Минэкономразвития удалось устранить и либерализовать 32 торговых ограничения (в том числе угрозы их введения), оказывающих негативное влияние на доступ российских товаров на внешние рынки», – заявляют в ведомстве.

Зачем эти данные?

Как считает Сергей Хестанов, советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие-брокер», максимально точно оценить эффективность санкций и ограничений практически очень сложно. С учетом того, что ограничения действует в течение последних пяти лет и будут иметь долгосрочные последствия для ряда стратегических секторов экономики.

«С одной стороны, на обывательском уровне любые попытки оценить воздействие санкций любопытны, с другой стороны, большого практического смысла в этих действиях нет», – цитирует BFM эксперта.

По мнению Хестанова, обсуждение подобных тем привлекает внимание аудитории. Однако на данный момент существуют гораздо «более важные задачи».