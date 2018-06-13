«Самый дорогой Чемпионат мира в истории». Почему россияне должны молиться о чуде

Буквально несколько часов осталось до открытия самого долгожданного спортивного события – Чемпионата мира-2018, который будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах. Нашей стране пришлось пройти немало испытаний: от попыток объявления бойкота со стороны ряда стран до планов и угроз устроить в России «третью мировую», что по замыслу заставило бы лучшие команда мира отказаться от участия. Тем не менее, Россия, как заявили в оргкомитете, полностью готова к крупнейшему футбольному событию планеты, а посетить чемпионат планируют представители большинства стран, в том числе и первые лица.

Сколько стоила подготовка к чемпионату

Организация Чемпионата мира по футболу обошлась России в 500 млн долларов. Об этом рассказал гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. Вместе с этим он отметил, что окончательную цифру «до копейки» можно будет назвать только после окончания мундиаля. Однако сумма останется «в пределах допустимого».

Таким образом, Сорокин опроверг информация о том, что российский Чемпионат мира оказался самым дорогим в истории. «Что такое «самый дорогой чемпионат мира в истории»? Новое шоссе от центра Нижнего Новгорода до аэропорта, например, – это считать расходами на чемпионат мира? Да, гости будут им пользоваться. Но местные жители пользуются им сейчас и будут пользоваться еще 100 лет», – заявил он в разговоре с РИА Новости.

Сорокин также напомнил, что бюджет подготовки инфраструктуры ЧМ – это открытая цифра, 678 млрд руб. В нее входят федеральные, региональные, а также внебюджетные источники. «Но целиком относить это на затраты чемпионата мира я бы не стал. Построены новые терминалы, новые дороги, станции метро», – заключил глава оргкомитета.

Международное давление уже не имеет значения

Еще за месяц до старта чемпионата Сорокин заявлял, что не осталось никаких проблем, которые могли бы беспокоить. Что касается международной обстановки, то она, по его словам, могла бы быть подружелюбнее. В разговоре с «Известиями» он говорил: «Иногда мы слышим не очень приятные для нас призывы о бойкоте турнира. Но с этим мы не можем ничего поделать. Мы можем только противопоставить этим призывам хорошо организованный, комфортный чемпионат мира». Сорокин также отмечал, что в целом отношение мировой общественности смягчается.

Что касается международного давления, то оно, как заявил глава оргкомитета, никак не повлияло на посещаемость турнира. Месяц назад уже было продано 89% всех билетов на матчи мундиаля. «Политические призывы не увенчались успехом, и если у кого-то были такие цели, то они точно не будут достигнуты. Поэтому есть уверенность, что чемпионат мира пройдет практически при полных трибунах. По крайней мере, все индикации об этом говорят», – заявил Сорокин.

Первые лица государства

На торжественной церемонии открытия и на матчах чемпионата в российской столице будут присутствовать главы ряда стран. Некоторые прибудут на матчи своих национальных команд позднее. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, с некоторыми из них президент России Владимир Путин проведет встречи, в том числе, и в среду.

«Сегодня предстоят отдельные переговоры Путина с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым], с президентом Руанды [Полем Кагаме], Боливии [Эво Моралесом], а также с премьер-министром Ливана [Саадом] Харири и премьер-министром Армении [Николом] Пашиняном», – цитирует Пескова РБК.

По словам Пескова, в Москве на открытии ЧМ прибудут лидеры Казахстана, Белоруссии, Абхазии, Киргизии, Молдавии, Панамы, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии и Парагвая. Ожидается, что торжественную церемонию также посетят наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и председатель президиума верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам.

Если бы Кадыров был тренером сборной России

У каждого футбольного чемпионата есть свой гимн. Но официальная версия – не единственный музыкальный вариант, который сопровождает мундиаль. Традиционно к такого рода событиям представители творческих кругов сочиняют свои версии. Последние несколько дней пользователи сети обсуждают песню юмориста Семена Слепакова, в которой он предложил сделать главу Чечни Рамзана Кадырова тренером национальной сборной России по футболу. В песне рассказывается о том, как тренер Кадыров ставит перед собой цель вывести сборную в финал ЧМ, но приложенные усилия не помогают, и российские футболисты проигрывают Эмиратам со счетом 0:2. После такого удара глава Чечни отказывается от роли тренера.

К слову говоря, самому Кадырову эта песня пришлась по душе. В одной из социальных сетей он написал: «Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра. Не думайте, что у нас в Чечне недостаток чувства юмора, ведь оно не зависит от места проживания. И у Слепакова с чувством юмора все отлично, он же наш, с Кавказа».

Робби Уильямс советует молиться болельщикам сборной России

Известный британский певец Робби Уильямс, который на церемонии открытия турнира споет вместе с российской оперной певицей Аидой Гарифуллиной, посоветовал болельщикам сборной России молиться о чуде – так, как это делают фанаты сборной Англии. Общаясь с представителями СМИ, артист сказал: «Молитесь о чуде, молитесь о чуде, как это делают английские болельщики. Именно этим буду заниматься и я, когда вернусь домой из России. После матча открытия я поеду домой и займу самое лучшее, самое удобное место – на своем диване».