Самый динамичный – Крым. Экономика полуострова оказалась самой быстрорастущей в России

Республика Крым оказалась в числе лидеров среди российских регионов по росту пяти основных секторов экономики. К такому выводу пришли эксперты Института комплексных стратегических исследований. Как отметили аналитики, рост этого субъекта РФ произошел за счет реализации крупных инфраструктурных проектов и эффекта низкой базы.

Выше остальных

В совокупности рост пяти основных секторов экономики Крыма и Севастополя оказался самым быстрым по России, передает РБК со ссылкой на расчеты, которые произвели эксперты Института комплексных стратегических исследований. При этом, как выяснилось, регионов, в которых все сектора были бы в зоне уверенного либо умеренного роста, оказалось всего четыре. Кроме Крымского полуострова и Севастополя это Пензенская и Сахалинская области.

Как поясняет РБК, аналитики изучали динамику выпуска продукции в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, а также в розничной торговле и секторе платных услуг населению за первый квартал 2019 года.

Самые высокие темпы роста оказались в строительстве, где уровень прироста объема строительных работ в январе—марте 2019 года (в сравнении с прошлым годом) в Севастополе составил 70,9%, в Крыму — 20,7%. Что касается прироста выпуска в промышленном секторе в первом квартале, то в Крыму он составил 20,2%, а в Севастополе — 5,2%. Есть данные и по розничному товарообороту, уровень которого вырос в начале 2019 года в Крыму на 2,9%, в Севастополе — на 2,8%.

А что остальные?

Высокие темпы роста также продемонстрировали Ленинградская область, Ингушетия и Чечня. Если говорить о Ленинградской области, то в этом регионе объем строительных работ за первый квартал резко вырос: в 2,3 раза (если сравнивать с прошлым годом). В Ингушетии аналогичная ситуация, здесь также быстрее всего растут отрасли строительства ( 44,8%) и сельского хозяйства (10,3%). Чеченская республика также показала уверенный рост в строительстве (52%), промышленности (9,2%) и секторе платных услуг населению (5%).

Что касается «самых тревожных» регионов, то здесь эксперты ИКСИ обратили внимание на Хабаровский край, Тамбовскую и Новгородскую области, а также в Карачаево-Черкесию.В данных четырех субъектах в январе—марте 2019 года произошел спад в четырех из пяти анализируемых экспертами секторах экономики. За год до этого похожая ситуация была только в двух регионах, пояснили аналитики. Однако самый большой спад зафиксирован в Новгородской области в сфере строительства (сокращение на 77,8%) и Карачаево-Черкесии (73%).

Эффект базы

Быстрый рост экономики Крымского полуострова можно объяснить крупными федеральными строительными проектами – таким мнением в разговоре с РБК поделилась главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Одним из ярких примеров может послужить строительство автомобильной трассы «Таврида», соединяющей Керченский мост и Севастополь. Ее строительство началось в 2017 году, а полная стоимость проекта составляет около 166 млрд руб., о чем ранее сообщал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Кроме «Тавриды» факторами роста стали Балаклавская и Таврическая ТЭС, которые были сданы в эксплуатацию в марте 2019 года. Стоимость обоих объектов оценивается примерно в 71 млрд руб. «Есть такое экономическое понятие — эффект базы, когда у вас низкая база, вы растете быстрее, когда высокая — медленнее. Это вопрос правильной интерпретации: когда у вас не было ничего и вдруг подросло, причем за счет бюджетных денег, это будет ощутимо», — заключила Зубаревич. Добавив, что с 2014 года бюджетные и квазибюджетные инвестиции в регион доходили до 85% от общего объема инвестиций.

И это вполне закономерно, ведь доступ частных инвесторов в Крым, прежде всего иностранных, сегодня затруднён из-за санкций США. И результаты региональных властей по привлечению инвестиций пока невелики. Однако для жителей Крыма источник инвестиций по большому счету не важен. Главное, что в регионе реализуются проекты, которые улучшают качество жизни.