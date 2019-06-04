Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ИЮН, 16:07 МСК
USD (ЦБ)    65,1614
EUR (ЦБ)    73,4239

04 ИЮН, 16:07 МСК
USD (ЦБ)    65,1614
EUR (ЦБ)    73,4239
﻿

Самый динамичный – Крым. Экономика полуострова оказалась самой быстрорастущей в России

4 Июня 2019 291 0 Исследования

Республика Крым оказалась в числе лидеров среди российских регионов по росту пяти основных секторов экономики. К такому выводу пришли эксперты Института комплексных стратегических исследований. Как отметили аналитики, рост этого субъекта РФ произошел за счет реализации крупных инфраструктурных проектов и эффекта низкой базы.

Выше остальных

В совокупности рост пяти основных секторов экономики Крыма и Севастополя оказался самым быстрым по России, передает РБК со ссылкой на расчеты, которые произвели эксперты Института комплексных стратегических исследований. При этом, как выяснилось, регионов, в которых все сектора были бы в зоне уверенного либо умеренного роста, оказалось всего четыре. Кроме Крымского полуострова и Севастополя это Пензенская и Сахалинская области.

Как поясняет РБК, аналитики изучали динамику выпуска продукции в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, а также в розничной торговле и секторе платных услуг населению за первый квартал 2019 года.

Самые высокие темпы роста оказались в строительстве, где уровень прироста объема строительных работ в январе—марте 2019 года (в сравнении с прошлым годом) в Севастополе составил 70,9%, в Крыму — 20,7%. Что касается прироста выпуска в промышленном секторе в первом квартале, то в Крыму он составил 20,2%, а в Севастополе — 5,2%. Есть данные и по розничному товарообороту, уровень которого вырос в начале 2019 года в Крыму на 2,9%, в Севастополе — на 2,8%.

А что остальные?

Высокие темпы роста также продемонстрировали Ленинградская область, Ингушетия и Чечня. Если говорить о Ленинградской области, то в этом регионе объем строительных работ за первый квартал резко вырос: в 2,3 раза (если сравнивать с прошлым годом). В Ингушетии аналогичная ситуация, здесь также быстрее всего растут отрасли строительства ( 44,8%) и сельского хозяйства (10,3%). Чеченская республика также показала уверенный рост в строительстве (52%), промышленности (9,2%) и секторе платных услуг населению (5%).

Что касается «самых тревожных» регионов, то здесь эксперты ИКСИ обратили внимание на Хабаровский край, Тамбовскую и Новгородскую области, а также в Карачаево-Черкесию.В данных четырех субъектах в январе—марте 2019 года произошел спад в четырех из пяти анализируемых экспертами секторах экономики. За год до этого похожая ситуация была только в двух регионах, пояснили аналитики. Однако самый большой спад зафиксирован в Новгородской области в сфере строительства (сокращение на 77,8%) и Карачаево-Черкесии (73%).

Эффект базы

Быстрый рост экономики Крымского полуострова можно объяснить крупными федеральными строительными проектами – таким мнением в разговоре с РБК поделилась главный научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Наталья Зубаревич. Одним из ярких примеров может послужить строительство автомобильной трассы «Таврида», соединяющей Керченский мост и Севастополь. Ее строительство началось в 2017 году, а полная стоимость проекта составляет около 166 млрд руб., о чем ранее сообщал заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.

Кроме «Тавриды» факторами роста стали Балаклавская и Таврическая ТЭС, которые были сданы в эксплуатацию в марте 2019 года. Стоимость обоих объектов оценивается примерно в 71 млрд руб. «Есть такое экономическое понятие — эффект базы, когда у вас низкая база, вы растете быстрее, когда высокая — медленнее. Это вопрос правильной интерпретации: когда у вас не было ничего и вдруг подросло, причем за счет бюджетных денег, это будет ощутимо», — заключила Зубаревич. Добавив, что с 2014 года бюджетные и квазибюджетные инвестиции в регион доходили до 85% от общего объема инвестиций.

И это вполне закономерно, ведь доступ частных инвесторов в Крым, прежде всего иностранных, сегодня затруднён из-за санкций США. И результаты региональных властей по привлечению инвестиций пока невелики. Однако для жителей Крыма источник инвестиций по большому счету не важен. Главное, что в регионе реализуются проекты, которые улучшают качество жизни.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Недостроили и недоплатили. Где Минздрав РФ не выполнил майские указы Президента России?

Недостроили и недоплатили. Где Минздрав РФ не выполнил майские указы Президента России?
Общество

Китай парализует промышленность США, Россия построила «Северный поток-2» на 57 % и другие новости

Китай парализует промышленность США, Россия построила «Северный поток-2» на 57 % и другие новости
События и факты

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?

Газовые войны. Кто выигрывает в схватке России и США за европейский рынок СПГ?
Экономика

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции

Выручили санкции. Как внешние ограничения увеличили российский экспорт сельхозпродукции
Экономика 1

Узнай, страна

Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек

Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек

В Курганской области заработало новое автоматизированное овощехранилище

В Курганской области заработало новое автоматизированное овощехранилище

В Курской области запустили высокоточное производство упаковки сложной конструкции

В Курской области запустили высокоточное производство упаковки сложной конструкции

В Хабаровском крае начали строить ЛЭП для территории опережающего развития

В Хабаровском крае начали строить ЛЭП для территории опережающего развития

Новости дня

15:59 В S7 подняли вопрос о безопасности SSJ 100 В S7 подняли вопрос о безопасности SSJ 100
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
15:29 Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе
14:59 В чайных пакетиках полулярных сортов чая обнаружили кишечную палочку В чайных пакетиках полулярных сортов чая обнаружили кишечную палочку
13:55 Дональд Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II Дональд Трамп не узнал свой подарок для Елизаветы II
13:37 Названа причина проблемы с багажом в «Шереметьево» Названа причина проблемы с багажом в «Шереметьево»
13:12 В России успешно испытали новую ракету ПРО В России успешно испытали новую ракету ПРО
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
12:55 В Кузбассе на шахте «Распадская» произошло обрушение породы В Кузбассе на шахте «Распадская» произошло обрушение породы

Узнай, страна!

11:58 Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек Омский форум предпринимательства «Свое дело – твой успех» посетило более 4000 человек
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:48 В Курганской области заработало новое автоматизированное овощехранилище В Курганской области заработало новое автоматизированное овощехранилище
03 ИЮН, 17:04 Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната Губернатор Александр Никитин открыл новые корпуса Психоневрологического интерната
01 ИЮН, 17:10 В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями В Астраханской области День защиты детей отметили спортивно-оздоровительной и экологической акциями
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter