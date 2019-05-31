Самые популярные и привлекательные. Россия попала в топ-20 туристических стран

Россия попала в список 20 стран, которые в 2018 году посетили наибольшее количество иностранных туристов. Рейтинг составлялся Всемирной туристской организации (UNWTO). В прошлом году нашу страну посетило 24,6 млн туристов, и это стало 16-м результатом в мире. На первом месте – Франция (93,2 млн), на втором — Испания (82,8 млн), и третья позиция — у США (82,2 млн).

Стабильно популярны

UNWTO обнародовала рейтинг стран мира, которые стали самыми популярными у зарубежных туристов в 2018 году. В течение нескольких лет первую строчку неизменно занимает Франция – в этой стране в прошлом году побывало 93,2 млн иностранных туристов. Причем, этот показатель оказался на 7,3% больше, чем в прошлый раз. На втором месте – Испания (82,8 млн), на третьем – США (82,2 млн).

В первую пятерку самых популярных стран также попали Китай (62,9 млн туристов) и Италия (62,1 млн). На шестой позиции – Турция (45,8 млн), на седьмой – Мексика (41,4 млн). Восьмой стала Германия (38,9 млн), девятым- Таиланд (38,3 млн). И замыкает десятку лидеров Великобритания (35,1 млн), за прошлый год потерявшая сразу три позиции в рейтинге.

Второй десяток самых популярных стран открывает Япония, которую в 2018 году посетило 31,2 млн туристов. Далее следует Австрия (30,8 млн), Греция (30,1 млн), Гонконг (29,3 млн) и Малайзия (25,8 млн человек). Россия оказалась на 16-й позиции: в нашей стране в 2018 году побывало 24,6 млн иностранных туристов. Если сравнивать с 2017 годом, то прирост составил меньше процента (24,39 млн). То есть ЧМ-2018 решающей роли тут не сыграл. Затем идут Канада (21,2 млн), Португалия (21,2 млн) и Нидерланды. На 20-м месте административный район Китая Макао (18,5 млн).

На что посмотреть

Примечательно, что популярной во всем мире оказалась не только наша страна в целом, но и ее конкретные достопримечательности. Как выяснил один из популярных туристических сервисов, зарубежные туристы больше всего любят Красную площадь в Москве. А вот самой популярной во Франции стала парижская Эйфелева башня, за которую проголосовало 18% участников опроса.

На втором месте расположилась Каппадокия, знаменитая скалистая местность в Турции (15%). Третье место участники опроса отдали римскому Колизею (13%), который туристы очень любят фотографировать. Также как и московскую Красную площадь, которая «отстала» от Колизея всего лишь на один процент (12%), заняв четвертое место.

Пятое и шестое – у Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%). Также в десятку самых популярных туристических достопримечательностей вошли небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме (по 8%), Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге (по 4%).