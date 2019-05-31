Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 МАЙ, 12:00 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229

31 МАЙ, 12:00 МСК
USD (ЦБ)    65,0583
EUR (ЦБ)    72,4229
﻿

Самые популярные и привлекательные. Россия попала в топ-20 туристических стран

31 Мая 2019 264 0 Исследования
Самые популярные и привлекательные. Россия попала в топ-20 туристических стран

Россия попала в список 20 стран, которые в 2018 году посетили наибольшее количество иностранных туристов. Рейтинг составлялся Всемирной туристской организации (UNWTO). В прошлом году нашу страну посетило 24,6 млн туристов, и это стало 16-м результатом в мире. На первом месте – Франция (93,2 млн), на втором — Испания (82,8 млн), и третья позиция — у США (82,2 млн).

Стабильно популярны

UNWTO обнародовала рейтинг стран мира, которые стали самыми популярными у зарубежных туристов в 2018 году. В течение нескольких лет первую строчку неизменно занимает Франция – в этой стране в прошлом году побывало 93,2 млн иностранных туристов. Причем, этот показатель оказался на 7,3% больше, чем в прошлый раз. На втором месте – Испания (82,8 млн), на третьем – США (82,2 млн).

В первую пятерку самых популярных стран также попали Китай (62,9 млн туристов) и Италия (62,1 млн). На шестой позиции – Турция (45,8 млн), на седьмой – Мексика (41,4 млн). Восьмой стала Германия (38,9 млн), девятым- Таиланд (38,3 млн). И замыкает десятку лидеров Великобритания (35,1 млн), за прошлый год потерявшая сразу три позиции в рейтинге.

Второй десяток самых популярных  стран открывает Япония, которую в 2018 году посетило 31,2 млн туристов. Далее следует Австрия (30,8 млн), Греция (30,1 млн), Гонконг (29,3 млн) и Малайзия (25,8 млн человек). Россия оказалась на 16-й позиции: в нашей стране в 2018 году побывало 24,6 млн иностранных туристов. Если сравнивать с 2017 годом, то прирост составил меньше процента (24,39 млн).  То есть ЧМ-2018 решающей роли тут не сыграл. Затем идут Канада (21,2 млн), Португалия (21,2 млн) и Нидерланды. На 20-м месте административный район Китая Макао (18,5 млн).

На что посмотреть

Примечательно, что популярной во всем мире оказалась не только наша страна в целом, но и ее конкретные достопримечательности. Как выяснил один из популярных туристических сервисов, зарубежные туристы больше всего любят Красную площадь в Москве. А вот самой популярной во Франции стала парижская Эйфелева башня, за которую проголосовало 18% участников опроса.

На втором месте расположилась Каппадокия, знаменитая скалистая местность в Турции (15%). Третье место участники опроса отдали римскому Колизею (13%), который туристы очень любят фотографировать. Также как и московскую Красную площадь, которая «отстала» от Колизея всего лишь на один процент (12%), заняв четвертое место.

Пятое и шестое – у Таймс-сквер в Нью-Йорке и Парк Гуэль в Барселоне (по 9%). Также в десятку самых популярных туристических достопримечательностей  вошли небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае, бухта Халонг во Вьетнаме (по 8%), Тауэрский мост в Лондоне и пик Виктория в Гонконге (по 4%).

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Технологический прорыв. Участники "Металлообработки-2019" определили приоритеты российского машиностроения

Технологический прорыв. Участники
События и факты

В России накажут пьяных водителей и проверят цены на железнодорожные билеты и другие новости

В России накажут пьяных водителей и проверят цены на железнодорожные билеты и другие новости
События и факты

Космическая прогулка. Как российские космонавты на МКС отметили день рождения Алексея Леонова?

Космическая прогулка. Как российские космонавты на МКС отметили день рождения Алексея Леонова?
Наука и технологии

Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?

Купи и сохрани. Государство передаст под отели и рестораны памятники, которые само не может спасти?
Культура

Узнай, страна

В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс

В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс

В Пензе увеличили производство твердых лекарственных форм до 2 млрд таблеток в год

В Пензе увеличили производство твердых лекарственных форм до 2 млрд таблеток в год

В Хабаровском крае удвоил мощности единственный на Дальнем Востоке завод строительной керамики

В Хабаровском крае удвоил мощности единственный на Дальнем Востоке завод строительной керамики

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов

Новости дня

11:53 Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Анастасии Волочковой
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
Чистая нефть поступила в Белоруссию, начали выдавать российские паспорта жителям Донбасса, НАСА про апокалипсис в 2029 году и другие новости
11:05 Москва отказалась продавать Ирану комплексы С-400 Москва отказалась продавать Ирану комплексы С-400
10:21 В России сократят новогодние каникулы В России сократят новогодние каникулы
09:49 Россия предлагает Японии полностью отказаться от виз Россия предлагает Японии полностью отказаться от виз
09:06 В акваторию Балтийского моря вошел командный корабль США В акваторию Балтийского моря вошел командный корабль США
08:29 Киев распродает золотой запас Украины Киев распродает золотой запас Украины
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:59 ЦБ назвал основные риски для финансовой системы России ЦБ назвал основные риски для финансовой системы России

Узнай, страна!

10:19 В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс В Иркутске открыли самый крупный городской спортивный комплекс
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
30 МАЙ, 18:47 В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов В Астраханской области направят около 6 млрд рублей на обустройство социальных и спортивных объектов
30 МАЙ, 14:18 В Тамбовской области сдали еще один долгострой В Тамбовской области сдали еще один долгострой
28 МАЙ, 12:29 Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле Десятый год Вологодская ТПП будет чествовать предпринимателей и организации 30 мая в Кремле
28 МАЙ, 07:29 Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров Омских бизнесменов приглашают на бесплатный семинар по логистике для экспортеров
24 МАЙ, 14:05 Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области Путин поддержал проекты строительства новых школ и социокультурных объектов в Астраханской области
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22 МАЙ, 16:31 В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли В Астраханской области по поручению Путина сформируют программу развития рыбной отрасли
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?
29 МАР, 20:39 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах произошли события мирового значения?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter