Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются? 59 0 События и факты

Компания Samsung начала блокировку телевизоров собственной марки на территории России. На экранах смарт-ТВ появляется предупреждение, что телевизор не может работать в данном регионе и часть функций будет недоступна. В южнокорейской компании знают об этом и объясняют это тем, что заблокированные телевизоры не были сертифицированы для работы в российском регионе. Скорее всего, их купили в другой стране и уже после перепродали в России. Помочь пострадавшим компания ничем не может, кроме запоздалого совета – телевизоры Samsung следует покупать только у официальных поставщиков.