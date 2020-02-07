Капитал страны
ENGLISH
07 ФЕВ, 14:00 МСК
USD (ЦБ) 63,4720
EUR (ЦБ) 69,0837
Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются?
7 Февраля 2020 59 0 События и факты
Компания Samsung начала блокировку телевизоров собственной марки на территории России. На экранах смарт-ТВ появляется предупреждение, что телевизор не может работать в данном регионе и часть функций будет недоступна. В южнокорейской компании знают об этом и объясняют это тем, что заблокированные телевизоры не были сертифицированы для работы в российском регионе. Скорее всего, их купили в другой стране и уже после перепродали в России. Помочь пострадавшим компания ничем не может, кроме запоздалого совета – телевизоры Samsung следует покупать только у официальных поставщиков.
Отключение «умных» функций
- Многие жители России, Украины, Молдавии и соседних стран недавно увидели на своих телевизорах марки Samsung сообщение: «Этот телевизор не функционирует полноценно в данном регионе» (текст всплывает по-английски).
- После включения «умного устройства» часть функций действительно оказывается блокированной. Хотя до этого смарт-ТВ работали без каких-либо проблем.
- Это связано с тем, что с января 2020 года Samsung начал блокировать смарт-функции у телевизоров собственной марки, которые были приобретены не у официального поставщика. Об этом первым рассказал пользователь портала vc.ru, столкнувшийся с проблемой на своем Samsung QE65Q8F, купленном в конце 2019 года.
- Компания Samsung объявила войну «серым» устройствам, которые покупаются не в официальном магазине. При этом многие покупатели жалуются на то, что приобретали телевизоры в интернет-магазинах с пометкой «Официальная гарантия». Не спасает даже регистрация на официальном сайте Samsung.
Samsung не отвечает
- В компании Samsung откликнулись на возмущение пользователей смарт-ТВ и объяснили блокировки тем, что техника столкнувшихся с проблемами людей была произведена для использования в других странах и регионах.
- Компания отмечает, что у пострадавших устройств нет сертификации для работы в российском регионе. Поэтому Samsung не гарантирует корректную работу и доступность всех функций. Не могут держатели таких смарт-ТВ рассчитывать на своевременное и качественное сервисное обслуживание. Это, по сообщению пресс-службы компании, не соответствует «глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics».
- Компания-производитель посоветовала покупателям обратиться к инструкции и найти в ней информацию о доступности функций в зависимости от региона использования.
Покупайте официальное
- Согласно российскому законодательству, все устройства должны иметь сертификаты EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза) и иметь соответствующую маркировку. Кроме этого, если телевизоры были сертифицированы для продажи на территории России, то в итоговом названии модели должны быть латинские буквы RU.
- В обращении Samsung также рекомендует приобретать продукцию только у официальных поставщиков, «чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя».
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
13:56 ТОП-10 достижений недели: как в России боролись с вирусами, транспортировали газ, строили ГЭС и ТЭЦ?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий