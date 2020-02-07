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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации
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Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются?

7 Февраля 2020 59 0 События и факты
Samsung не отвечает. Почему умные-телевизоры в России блокируются?

Компания Samsung начала блокировку телевизоров собственной марки на территории России. На экранах смарт-ТВ появляется предупреждение, что телевизор не может работать в данном регионе и часть функций будет недоступна. В южнокорейской компании знают об этом и объясняют это тем, что заблокированные телевизоры не были сертифицированы для работы в российском регионе. Скорее всего, их купили в другой стране и уже после перепродали в России. Помочь пострадавшим компания ничем не может, кроме запоздалого совета – телевизоры Samsung следует покупать только у официальных поставщиков.

Отключение «умных» функций

  • Многие жители России, Украины, Молдавии и соседних стран недавно увидели на своих телевизорах марки Samsung сообщение: «Этот телевизор не функционирует полноценно в данном регионе» (текст всплывает по-английски).
  • После включения «умного устройства» часть функций действительно оказывается блокированной. Хотя до этого смарт-ТВ работали без каких-либо проблем.
  • Это связано с тем, что с января 2020 года Samsung начал блокировать смарт-функции у телевизоров собственной марки, которые были приобретены не у официального поставщика. Об этом первым рассказал пользователь портала vc.ru, столкнувшийся с проблемой на своем Samsung QE65Q8F, купленном в конце 2019 года.
  • Компания Samsung объявила войну «серым» устройствам, которые покупаются не в официальном магазине. При этом многие покупатели жалуются на то, что приобретали телевизоры в интернет-магазинах с пометкой «Официальная гарантия». Не спасает даже регистрация на официальном сайте Samsung.

Samsung не отвечает

  • В компании Samsung откликнулись на возмущение пользователей смарт-ТВ и объяснили блокировки тем, что техника столкнувшихся с проблемами людей была произведена для использования в других странах и регионах.
  • Компания отмечает, что у пострадавших устройств нет сертификации для работы в российском регионе. Поэтому Samsung не гарантирует корректную работу и доступность всех функций. Не могут держатели таких смарт-ТВ рассчитывать на своевременное и качественное сервисное обслуживание. Это, по сообщению пресс-службы компании, не соответствует «глобальными корпоративными стандартами компании Samsung Electronics».
  • Компания-производитель посоветовала покупателям обратиться к инструкции и найти в ней информацию о доступности функций в зависимости от региона использования.

Покупайте официальное

  • Согласно российскому законодательству, все устройства должны иметь сертификаты EAC (сертификат соответствия техническому регламенту Евразийского экономического союза) и иметь соответствующую маркировку. Кроме этого, если телевизоры были сертифицированы для продажи на территории России, то в итоговом названии модели должны быть латинские буквы RU.
  • В обращении Samsung также рекомендует приобретать продукцию только у официальных поставщиков, «чтобы иметь возможность пользоваться всеми функциями изделия и также поддержкой производителя».

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Редакция "Капитала Страны"

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