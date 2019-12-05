Самое сложное решение Медведева. Как премьер-министр подвел итоги 2019 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев дал итоговое интервью большинству российских телеканалов (всего 20). В прямом эфире глава правительства подвел итоги уходящего 2019 года и ответил на вопросы о своей работе, состоянии экономики, внутренней и внешней политике.

Профицит бюджета и рост доходов

По мнению Медведева, экономика Россия и социальная сфера «прожили» 2019 год «абсолютно нормально» и стабильно. ВВП страны вырос, по предварительным оценкам на 1,3-1,5% – это медленнее, чем хочется правительству, подчеркнул премьер. Главные достижения властей – профицит бюджета, который составил около 1,8% ВВП, а также самый низкий уровень инфляции за всю историю страны – 3,8%.

Несмотря на макроэкономические показатели, не все так хорошо с реальными доходами граждан – по итогам года они вырастут на уровне статистической погрешности на 0,2-0,3% после пяти лет падения. Медведев, тем не менее, обратил внимание на то, что тренд на падение преодолен, и доходы начали расти. Так что «незначительный плюс» – уже повод для легкого оптимизма.

Самое непростое решение

Решение по увеличению пенсионного возраста Медведев назвал самым сложным решением, которое ему приходилось принимать. По его словам, никто не хотел принимать это решение в связи с тяжелыми ожиданиями.

«Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика могла развиваться, а стало быть, люди наши жили в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась», – отметил Медведев.

Ровно год назад, в декабре 2018 года, Медведев уже называл пенсионную реформу самым сложным решением российских властей за последние десять лет.

Россия и Белоруссия

Медведев назвал большой ценностью союзное государство России и Белоруссии. По его словам, уровень интеграции между странами находится на высоком уровне, несмотря на эмоциональные заявления и фон, из которых можно сделать обратный вывод.

«Мы часто друг с другом спорим, обиды какие-то высказываем, особенно на эмоциональном порыве это происходит. Но объективно уровень интеграции между нашими странами очень высокий», – отметил глава правительства.

Сейчас торговый оборот России и Белоруссии составляет 35 млрд долларов – это лучшее подтверждение высокого уровня интеграции, подчеркнул премьер. Он призвал дорожить этим и сохранять уровень взаимоотношений в будущем.

О Зеленском

Медведев позитивно отозвался о президенте Украины Владимире Зеленском. По словам премьера, у украинского лидера есть поддержка со стороны народа Украины и желание договориться с Россией по ключевым вопросам.