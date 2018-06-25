Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Приезд в Россию звездных футболистов стал настоящим событием для страны в целом, а особенно для регионов, куда приезжают и где останавливаются команды. Причем, как выясняется, выразить свое уважение игрокам хотят не только обычные фанаты. Представители власти одаривают футболистов всевозможными знаками внимания, порой даже слишком нарочито демонстрируя то самое «русское гостеприимство».

Салах и Кадыров

Одним из самых обсуждаемых слухов последних дней стал якобы уход из сборной Египта Мохамеда Салаха – главной звезды национальной команды. Все началось с сообщения CNN о том, что футболиста возмутила ситуация, которая произошла в Грозном (именно здесь на время ЧМ базируются египтяне).

Телеканал утверждал, что Салах захотел уйти из команды из-за того, что остался недоволен тем, как широко освещали его встречу с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым, и что он не хотел быть вмешанным в политику. Журналисты заявили, что футболиста целенаправленно использовали для того, чтобы «сформировать образ» Кадырова. Кроме этого, они увидели в улыбке Салаха, сидящего за праздничным столом рядом с чеченским лидером, «неискреннюю улыбку».

Еще один журналист – Карим Зидан из издания sbnation.com, опираясь на данные СМИ Египта, рассказал о том, что Салах выразил недовольство по поводу того, как была организована их тренировочная база. Он утверждает, что в тренировочный лагерь было приглашено порядка ста бизнесменов и знаменитостей, что, несомненно, помешало тренировкам. Кроме этого, журналист утверждает, что Салах отказался выходить на матч с Саудовской Аравией 25 июня в Волгограде.

Отвечая на подобные сообщения, представитель команды Усама Исмаил заявил: «Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его твиттере». Он уточнил, что Салах никуда не уходит.

Торт для Месси

А вот столичные кондитеры решили порадовать самого Месси, которому 24 июня исполнился 31 год. Торт, выполненный в полный рост, если не является копией, то очень напоминает футболиста национальной сборной Аргентины и каталонской «Барселоны». «Сладкий Месси» весит 60 килограммов, на 12 кг меньше, чем его прототип. Кондитеры «одели» его в традиционную аргентинскую бело-голубую форму.

Как рассказала главный кондитер Дарья Малкина, ее компания была в тесном контакте с представителями игрока. «Мы передадим Лионеля Месси Лионелю Месси», – уточнила она.

Однако Месси было не суждено попробовать свою сладкую копию. Угощение съели жители подмосковных Бронниц, где свою тренировочную базу обустроила команда Аргентины. Более того, администрация Бронниц решила устроить празднование дня рождения знаменитого футболиста – на противоположном берегу прошло официальное мероприятие, куда пригласили всех местных жителей. Не исключено, что скандирование своего имени Месси мог услышать из окна гостиничного номера. Встречи с Месси особо хотел глава Московской области Андрей Воробьев. Однако, в отличие от встречи Кадырова и Салаха, она пока не состоялась.

"Лада" для капитана сборной Сербии

Еще дальше пошли самарские власти. Александру Коларову, капитану национальной сборной Сербии, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подарил сертификат на автомобиль Lada, полноприводный российский внедорожник. «Посоветовавшись с самарскими болельщиками, мы определили, что приз будет вручен футболисту, который забьет первый гол на «Самара-Арене» в матче чемпионата мира. Этот гол забил футболист Александр Коларов, мы вручили ему приз – сертификат на Lada 4x4. Он был очень рад, вся команда Сербии восприняла это с воодушевлением», – рассказал Азаров.

Напомним, что неделю назад, сборная Сербии обыграла команду Коста-Рики со счетом 1:0 на стадионе «Самара Арена». Гол забил Александр Калоровым со штрафного удара. Комментируя подарок, департамент информационной политики администрации губернатора в своем микроблоге Twitter написали сообщение о том, что это был «подарок с самарской душой и истинно русским характером».