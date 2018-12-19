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С вещами на выход. Российские компании готовят массовые сокращения

19 Декабря 2018 701 0 Экономика
С вещами на выход. Российские компании готовят массовые сокращения

Около четверти работодателей в России в новом году собирается сократить штат своих сотрудников. Такие данные показал опрос, который провел портал Rabota.ru. Вместе с этим некоторые работодатели не только планируют стимулировать своих работников, но и увеличивать штат. В опросе приняло участие 300 человек, занимающих руководящие должности.

Уволить или простимулировать

О сокращении штата сотрудников заявили 23% работодателей, пишет «Российская газета». Больше всего, вероятно, сокращения коснутся таких сфер как «медиа, маркетинг» и «продукты питания». Меньше всего сокращений ожидается в компаниях, которые занимаются оказанием услуг для бизнеса.

К слову говоря, часть работодателей, напротив, планируют расширять свои штаты – чуть меньше 18% работодателей. Самые решительные в этом плане компании, оказывающие услуги бизнесу, а также IT-компании. А вот 33% участников опроса ответили, что вообще собираются отправить своих сотрудников на обучение.

Изменить, а точнее, ввести новую систему премирования в 2019 году планирует каждый четвертый работодатель. В этом плане будет пересмотрен KPI – основные показатели эффективности, которые демонстрирует сотрудник в достижении стратегических и тактических целей компании. Подобные планы – у руководителей компаний, которые занимаются автомобильным бизнесом и розничной торговлей.

Если продолжать тему поощрений сотрудников, то, как сообщает «РГ», каждый десятый работодатель (12%) введет так называемые «новые нематериальные бонусы для работников». Больше всего таким методом хотят стимулировать своих работников компании, которые предоставляют услуги для бизнеса.

Какие профессии самые востребованные

Примечательно, что о востребованности профессий IT-сферы говорят уже не первый год. Недавно этот факт подтвердил и директор Ситуационного центра социально-экономического развития регионов России РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Смелов. По его словам, самыми востребованными специалистами являются профессионалы занятые не только в сферах информационных технологий, но также спорта, науки и здравоохранения.

Эксперт отметил, что бакалавры, которые получили образование в сфере IT, больше всех остальных востребованы на рынке. Более того, они имеют самую высокую среднюю заработную плату по России (около 54 тыс. руб.). А вот если говорить о тех, кто имеет экономическое образование, то в этой области самыми востребованными являются бухгалтеры.

При этом работодатели также проявляют интерес к представителям так называемых сквозных профессий в промышленности, а также к специалистам, которые имеют отношение к сфере образования.

Без повышения зарплат

Если говорить о размере заработной платы, то ранее портал Rabota.ru провел опрос, который показал, что порядка половины российских работодателей (56%) не собираются повышать зарплату своим сотрудникам в следующем году. Исследование проводилось в декабре этого года, а его участниками стали 655 российских компаний.

В сообщении пресс-службы говорится следующее: «Выяснилось, что только 18% работодателей собираются повышать или индексировать зарплату сотрудникам в 2019 году. У 56% компаний таких планов нет. Чуть более четверти (26%) пока затрудняются ответить на вопрос о повышении зарплат».

Также, как на днях писала газета «Известия» со ссылкой на Минтруд, в 2019 году число официально безработных увеличится до 1,1 млн человек. Сейчас этот показатель находится на уровне 657,1 тыс. зарегистрированных безработных. В Минтруде в связи с этим готовятся платить повышенные пособия.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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