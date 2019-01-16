С ростом экономики России – проблемы, резервы Центробанка растут на случай кризиса и другие новости среды

Рост экономики России в 2019 году может составить 1,4%. Такое мнение было высказано экспертами во время проведения Гайдаровского экономического форума. По их мнению, на состояние экономики будут сильно влиять различные внешние факторы, такие как санкции США и торговые войны. Многое будет зависеть от ситуации на нефтяном рынке. Если США, являющиеся сегодня крупнейшим в мире производителем нефти, введут новые трубопроводные мощности, что приведет к снижению цен на нефть, рост российской экономики может снизиться до 0,7%. Минэкономразвитие, в свою очередь, прогнозирует рост экономики на 1,3%. Однако на «правительственном» форуме, где выступал премьер Дмитрий Медведев, ничего не сказали об экономической политике правительства. В частности о негативном влиянии повышения ставки НДС до 20%. В сочетании с жесткой денежно-кредитной политикой (Центробанк повышает ключевую ставку) увеличение налогов ведет к падению доходов, снижению потребительского спроса, сворачиванию бизнеса и в итоге – обнищаю широких масс. Намеренно или нет, фокус был смещен на нефть и роль США в формировании цены на главный экспортный продукт России.

Соглашение о выходе Великобритании из ЕС было отвергнуто палатой общин британского парламента, сообщает «Интерфакс». Теперь у Терезы Мэй есть три дня на то, чтобы получить дополнительные уступки от ЕС и склонить парламент на свою сторону. В противном случае возможны три варианта развития дальнейших событий. Первый – Лондон выхолит из ЕС без каких-либо договоренностей с Евросоюзом. Второй – проведение повторного референдума. Третий – досрочные парламентские выборы.

ЦБ РФ заявил, что на конец 2018 года объем золотовалютных резервов России составил 468,495 млрд долларов. За год их объем увеличился на 8,3%. Между тем на Гайдаровском форуме прозвучала цифра – 8 трлн руб., столько государству не хватает для преодоления бедности в России. Тем временем золотовалютные резервы нужны правительству для преодоления возможного кризиса. Предпосылок для масштабного кризиса масса – от рецессии в экономике США и торговых войн США с Китаем до санкций за вмешательство Москвы во внутреннюю политику других стран и военных действий России против «недружественных» государств, которые никто не в состоянии спрогнозировать.

Владимир Путин заявил, что Россия готова обсуждать с США все проблемы стратегической безопасности, включая вопрос о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Россия не заинтересована в новой гонке вооружений, подчеркнул президент. Но, добавил он, Россия будет адекватно отвечать на действия США, представляющие прямую угрозу для России, передает ТАСС. Таким образом, президент не сказал ничего нового – решать кризис и договариваться об урегулировании спорных моментов не входит в его намерения, поскольку противостояние с «внешним врагом» дает ему рейтинг, который можно разменивать на непопулярные реформы, например – пенсионную. Не удивительно, что последняя встреча между США и Россией по ДРСМД провалилась. Американская сторона назвала ее «разочаровывающей».

США продолжают угрожать введением санкций против немецких компаний, участвующих в реализации проекта «Северный поток – 2», сообщает РИА Новости. Американский посол в Германии Ричард Гренелл объяснил это обеспокоенностью Вашингтона энергетической безопасностью Европы и прекращением транзита российского газа через Украину. В свою очередь, Ангела Меркель неоднократно заявляла, что рассматривает строительство трубопровода как чисто коммерческий проект, но настаивает на сохранении транзита российского газа через Украину.