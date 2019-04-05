«С гранатою в кармане, с чекою в голове». Как российских учеников и учителей будут защищать от агрессии в стенах школ

В России создается новая система школьной безопасности, которая разработана Советом безопасности РФ и утверждена президентом России Владимиром Путиным. Система включает в себя комплекс мер, начиная от критериев требований к охранникам учебных заведений и заканчивая специальными тренингами для учителей. Реализацию этих мер будут ежегодно финансировать из бюджета.

Профилактика «колумбайнов»

Как рассказал в беседе с «РГ» замсекретаря СБ РФ Александр Гребенкин, за последние два года в 18 регионах в школах и колледжах учащиеся совершили 24 резонансных преступления, в ходе которых были использованы оружие и взрывные устройства. Итог этих событий - 99 раненных, 24 погибших, из них – 12 детей.

Каждый такой случай – это трагедия, которая вполне по понятным причинам вызывает огромный резонанс в обществе. Да, по «горячим следам» предпринимаются все необходимые меры на всех уровнях правоохранительного и профилактического характера. Но этого, как становится понятно в каждом новом трагическом происшествии, недостаточно для того, чтобы защитить детей. «Нами разработан и президентом России утвержден комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений», - рассказал Гребенкин.

Критерии охраны

В новой системе школьной безопасности предусматривается ряд единых требований, которые будут предъявляться к охране учебных заведений. Речь идет в том числе, об оборудовании средствами тревожной сигнализации. Также будет внесен ряд изменений в нормативно-правовые акты, в которых речь идет о регулировании охранных услуг. То есть, проще говоря, это будет свод критериев работы для школьных охранников.

Как рассказал Гребенкин, одним из главных критериев выбора охранных предприятий будет не низкая стоимость, как часто это бывает в стремлении сократить бюджетные расходы. В первую очередь, внимание будет обращаться именно на качество предоставляемых услуг, наличие специальной подготовки и технической оснащенности сотрудников охранных предприятий. При этом, как рассказал представитель Совбеза, планируется усилить госконтроль за работой охранных структур, которые специализируются на безопасности образовательных учреждений.

Работать будут и педагогами. В частности, на федеральном и региональном уровнях планируется внедрить специальную систему тренингов, которая позволит «обучить педагогов инновационным способам и технологиям профилактики противоправного поведения в молодежной среде».

Информационная безопасность

В последние несколько лет во всем мире, и, в том числе, в России, наблюдается активный рост молодежной и подростковой агрессии, что тоже представляет большую опасность для всего общества. По мнению Александра Гребенкина, главным источником в распространении идей национализма, экстремизма, криминальной субкультуры, культа насилия является интернет.

При этом, как показывает статистика, в соцсетях растет число групп, где отслеживается пропаганда так называемой субкультуры «стрельба в школе». Даже несмотря на то, что ведется активная работа по выявлению и блокировке таких сообществ, их количество выросло в полтора раза в последние два года.

Новая программа школьной безопасности предусматривает меры не только по усилению контроля за такими группами. Планируется создание и внедрение позитивных ресурсов и групп, к работе в которых будут привлекаться лучшие российские блогеры.

При этом, как отмечает Гребенкин, стоит понимать, что трагические и чрезвычайные происшествия, которые происходят в школах – это не только проблемы властей. «Об этом есть повод задуматься в каждой семье, в каждом педагогическом коллективе – насколько эффективен их контроль за детьми, за их поведением, увлечениями и интересами. Не проглядели ли родители и педагоги зарождающиеся у подростка суицидальные наклонности, склонность к насилию и жестокости», - резюмировал представитель Совбеза.