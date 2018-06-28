С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом

Финансовый директор Nord Stream 2 Пол Коркоран в кулуарах Мирового газового конгресса в Вашингтоне заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» начнется этим летом, даже если Дания не даст на это свое разрешение. Не исключено, что трубопровод может изменить свой маршрут: в этом случае компания начнет строительство в международных водах, к северу от Дании.

Подождем?

«Если правительство Дании не одобрит прокладку газопровода в своих территориальных водах, нам придется изменить маршрут, и наиболее вероятный вариант – прокладка в международных водах к северу от Дании», заявил финдиректор NS2 Коркоран. Он подчеркнул, что от Дании ждут ответа «в следующие недели или месяцы».

Сколько компания может прождать реакции Копенгагена, он уточнять не стал. Вместе с этим он выразил уверенность в том, что если Дания не выдаст разрешения на строительство «Северного потока-2» в своих водах, то обязательно разрешит укладку в международных водах. По финансированию новый маршрут не сильно будет отличаться от прежнего.

Напомним, что Дания – последняя страна, от которой ждут разрешения на строительство газопровода. Проложить маршрут Nord Stream 2 на своих территориях уже разрешили Германия, Финляндия и Швеция, что составляет около 90% протяженности.

Реализация проекта не стоит на месте: в мае на морском участке Германии уже начались подготовительные работы. Подготовка к строительству идет не только на береговой части, но и на дне Балтийского моря. Корокоран рассказал, что мобилизованы трубоукладочные суда, а для строительства забронировано уже пять кораблей: три – у Allseas и по одному – у Saipem и российского МРТС. То есть, укладка труб может начаться в предстоящие недели.

Датскую заявку подали больше года назад. Кром этого, как сообщали СМИ, ее отправили в Министерство иностранных дел Дании примерно полгода назад. В компании напоминали, что, согласно правилам, срок рассмотрения заявки не должен превышать четырех месяцев.

Несамостоятельный Копенгаген

Датские власти могут задержать строительство трубопровода «Северный поток-2». Об этом во время недавней пресс-конференции сообщил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен. Он заявил, что газопровод имеет общеевропейскую и геополитическую составляющую, и именно по этой причине Дания не может самостоятельно решить этот вопрос.

Кроме этого Расмуссен не исключает: чтобы принять окончательное решение, Копенгагену могут потребоваться консультации с другими европейскими лидерами. В том числе и для того, чтобы проанализировать риски, которые может понести Украина из-за проекта Nord Stream 2, а также оценить ее будущую роль как транзитера топлива.

Киев такой подход к ситуации явно устраивает: украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что трубопровод является новым видом «гибридного оружия», который угрожает всем странам, потребляющим газ.

США давит на Данию?

Как пишут многие СМИ, ситуация осложняется тем, что на Данию оказывает давление США. Вашингтон заинтересован в том, чтобы вытеснить Россию с газового рынка Европы, и продвинуть свой СПГ (сжиженный природный газ). В качестве подтверждения приводится заявление зампомощника госсекретаря США Сандры Оудкирк, которое она сделала в ходе Атлантического совета. Она прямо заявила: проект «Северный поток-2» нельзя считать состоявшимся.

По словам дипломата, «у Европы остались рычаги, чтобы остановить проект, приостановить или переформатировать». Оудкирк также отметила, что газопровод – это проблема и для Европы и для Украины. Кроме этого, она заявляла и о том, что, благодаря техническому оснащению «Северного потока-2» Россия сможет получать разведывательные данные со дна Балтийского моря.

Бояться не стоит

Заведующая отделом сравнительного законодательства Института стран СНГ Валентина Гойденко считает, что бояться угроз со стороны Копенгагена не стоит, так как Дания находится в зависимости от поставок газа из России. По словам эксперта, сегодня в мире происходит борьба «между здравым смыслом, экономическими интересами стран Европы и политической целесообразностью, которую навязывают США».

Гойденко напомнила, что ранее Дания дала согласие на строительство «Северного потока-2». Однако после того как президент США Дональд Трамп выступил с резкими заявлениями, датские власти сделали попытку подстроиться под мнение Вашингтона, при этом «прикрывшись собственными интересами». Есть еще и Украина, которая всеми силами пытается сорвать реализацию проекта, и ищет в этом поддержку Дании.