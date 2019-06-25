Рынок вооружений. Россия в полтора раза увеличила выручку от экспорта оружия и военной техники

Во время заседания комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами президент РФ Владимир Путин проинформировал, что финансовые показатели экспорта в области военно-технического сотрудничества (ВТС) за прошлый год составили около $16 млрд . Как отметил российский лидер, валютная выручка при этом увеличилась на 45%. К тому же, по сути, в 2018 году был перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж.

В мировых лидерах

«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется», — цитирует официальный сайт Кремля президента России.Отмечается, что, совокупный портфель заказов взлетел до рекордного уровня почти в 54 миллиарда долларов. «Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений», - подчеркнул Владимир Путин, отметив, что в 2018 году на 2% был перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж.

В России подготовлен проект новой стратегии ВТС, в которой также учитывается введение санкций. В документе идет речь о скоординированных мерах политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера. «Нужно сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений», - заключил российский лидер.

Россия и Турция

Российская техника и вооружение востребована у зарубежных партнеров. Так, одним из основных потребителей является Турция, с которой в декабре 2017 года был заключен контракт о поставках четырех дивизионов ЗРК С-400. Сумма контракта составила $2,5 млрд.

В договоре речь идет о том, что Турции будут переданы технологии, которые помогут Анкаре в создании своих собственных противоракетных комплексов. Изначально поставки планировалось осуществить в июле текущего года, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что они могут быть ускорены.

При этом в апреле этого года глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара, скорее всего, заключит договор на еще одну партию российских ЗРК С-400. Вероятно, это произойдет в случае, если американцы откажутся продавать Турции свои противоракетные комплексы Patriot. «Если США не хотят продавать Patriot, завтра мы можем купить вторую партию С-400, а также и другие системы ПРО», — заявил Чавушоглу. Добавив, что возможен поиск замены американским истребителям F-35, если США не восстановят их поставки в Турцию.

Дебютант «Ланцет»

Арсенал новейшего российского вооружения постоянно растет, и, судя по всему, весьма впечатляет зарубежных партнеров. Одну из последних новинок накануне форума «Армия-2019» , который открывается сегодня на трех площадках в Подмосковье, представил концерн «Калашников». Речь идет о первом в России барражирующем дроне-камикадзе «Ланцет».

Этот интеллектуальный комплекс «ZALA Ланцет» включает в себя разведывательный, навигационный, связной и высокоточный ударный элементы. Как рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, новейший комплекс способен наносить удары в воздухе, на воде и земле без создания специальной наземной и морской инфраструктуры.

«После презентации первого продукта поступило много просьб, чтобы изделие не теряло видеоконтакт с оператором до соприкосновения с целью. Сегодня мы представляем мировую премьеру. Второй продукт в линейке ударных беспилотников - "ZALA Ланцет"», - рассказал Гендиректор предприятия Владимир Дмитриев.