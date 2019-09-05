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Русская художница вдохновилась Баку

5 Сентября 2019 248 0 Культура
Русская художница вдохновилась Баку

В Доме национальностей в Москве открылась выставка портретов кисти Натальи Шевченко. На полотнах - лица известных певцов, поэтов и танцоров, навсегда связавших своим творчеством Россию и Азербайджан.

Экспозиция, представленная широкой публике благодаря поддержке межпарламенсткой группы дружбы Россия-Азербайджан, нашла самый эмоциональный отклик у первых посетителей. Как полагает руководитель Центра РАД Наталия Красовская, это естественно в силу глубоко личного отношения художницы к каждому изображенному. «Для художницы ее герои – не просто известные люди. Каждый из них значим для Натан, это люди, творчество которых повлияло на нее, - объясняет эксперт. - То есть экспозиция не просто показывает артистов, поэтов, музыкантов России и Азербайджана – она демонстрирует, как наследие двух стран слилось и отозвалось в душе российской художницы».

Часть этой экспозиции совсем недавно выставлялась в Баку, и там выставка художницы Натан имела огромный успех. Что неудивительно: сочные, яркие краски и широкие мазки, свойственные стилю Шевченко, созвучны азербайджанскому темпераменту. Самобытность художественного видения Натан поразила и российского зрителя. «Мне понравилась картина «Темная ночь» на которой изображена танцовщица и луна над водой, - делится впечатлениями одна из первых гостей выставки, Екатерина. - Когда я смотрела на нее, я думала о том, что деревня, изображенная на берегу – место силы для нарисованной девушки, и она приходила сюда, чтобы набраться решимости для того, чтобы достичь своей мечты».

Огромное влияние на восприятие творчества Натан на открытии экспозиции оказали рассказы художницы о том, откуда она черпала вдохновение для своих работ. «Он как чистый родник, - говорит Шевченко об одном из главных своих героев – Муслиме Магомаеве. - Это голос, с которым я выросла, и я очень люблю этого артиста. Современный мир настолько быстрый и суетливый, но именно голос Магомаева меня успокаивает. Когда открывалась моя выставка в Азербайджане, моя подруга сказала, что я должна написать его портрет в честь такого события. И вот так я узнала, что Баку - родина Магомаева. Прежде я никогда об этом не задумывалась. Тот портрет остался в Государственной академии художеств Азербайджана. А тот, что представлен на выставке в Москве – новый. Обычно, когда я заканчиваю писать картину в мастерской, то перед тем, как уехать домой, фотографирую то, что получилось. Глядя дома на фото, я увидела: свет падает так, что на ухе Магомаева просматривается лев. Я вернулась в мастерскую и обвела. И вот что интересно: Магомаев был львом по знаку зодиака!»

И конечно, на многих посетителей именно портрет Магомаева произвёл самое сильное впечатление. «То, что художница рассказывала о своих картинах, просто открыло мне глаза на многие вещи, – признается еще одна гостья выставки. – Мне поэтому больше всего запомнились портреты Муслима Магомаева и Барышникова. Огромное спасибо всем организаторам: хороший художник, прекрасные картины, интересная манера подачи и представления произведений».

Между тем, руководитель межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, депутат Госдумы Дмитрий Савельев, комментируя открытие выставки, подчеркнул, что межпарламентская группа не случайно выступила соорганизатором выставки. «Работы Натальи Шевченко выразительны и понятны публике самых разных стран, они даже не требуют лишних слов для их восприятия. Именно такие творцы помогают нам наводить мосты культуры и дружбы между народами, - поясняет парламентарий. – Когда ее выставка проходила в Баку весной этого года, о работах Натан очень тепло отзывались народные художники Азербайджана Омар Эльдаров и Фуад Салаев. Я уверен, что первая поездка на гостеприимную землю Азербайджана – не единственная, и будущие путешествия в Страну огней ещё принесут художнице новые впечатления и темы для её творчества».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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