Русская баня, орден и китайские пельмени. Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Президент России Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Китае, подарил председателю КНР Си Цзиньпину русскую баню. С каким подарком российский лидер приедет в КНР, держалось в секрете до последнего момента. Обмен любезностями и «приятными мелочами» стал доброй традицией между лидерами России и Китая, а дружеские отношения, которые сложились между ними, Путиным и Си Цзиньпин демонстрируют при каждом удобном случае. Так, в сентябре 2016 года на саммит G20 Путин привез для своего «китайского друга» коробку российского мороженного.

Бревно для председателя

Во время поездки в Тяньцзинь Владимир Путин подарил Си Цзиньпину русскую баню, показав образец древесины алтайского кедра, из которого она будет построена. Осматривая подарок, председатель КНР пошутил: «Вы мне только такой кусочек (подарите)?» На что президент России показал фотоснимок будущей бани, ответив: «Целиком такой… Из таких бревен». Си Цзиньпин оценил будущее изваяние: «Я должен серьезно подумать, где ставить. Это просто уникальный дом. Спасибо большое».

Где именно планируется установить русскую баню, пока неизвестно, но, как пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, «китайская сторона выберет место, и наши специалисты ее установят». Кроме этого, представитель Кремля рассказал, что сруб выполнен из 200-летнего кедра с Алтая.

С каким подарком Путин приедет в Китай держалось под завесой тайны. Так, в беседе с Медиакорпорацией Китая президент России заявил: «Что же это будет за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок? Пусть это будет пока тайной, которая останется между мной и вами».

Китайские пельмени

В субботу Центральное телевидение Китая показало кадры, на которых запечатлен президент России, решивший не только попробовать, но и приготовить традиционные китайские блюда во время поездки в Тяньцзинь. Путин принял участие в приготовлении традиционного тяньцзиньского блюда – гоубули (внешне они похожи на большие пельмени). В китайской делегации этот жест российского лидера оценили, похвалив изделие, которое слепил Путин своими руками.

Кроме этого, Путин и Си Цзиньпин продегустировали еще один китайский деликатес, напоминающий блин (лепешку), в который заворачиваются мясо и овощи. Для многих китайцев это блюдо является традиционным завтраком.

Орден дружбы для президента

За день до этого Владимиру Путину был вручен орден Дружбы Китайской Народной Республики, который является высшей государственной наградой Китая. Президент России стал первым из глав государств, кто удостоился такой награды. Вручая орден на торжественной церемонии, Си Цзиньпин заявил: «Вручение президенту Путину этого ордена является вручением впервые после создания в Китае системы награждения за государственные заслуги. Президент Путин как лидер большой державы с мировым влиянием является основателем нынешних китайско-российских отношений и всегда продвигает их развитие на высоком уровне».

«Начиная с 2000 года, президент Путин 19 раз приезжал в Китай с визитом или участием в международных мероприятиях. Среди глав государств мировых держав он больше всех посещал Китай, он самый знакомый и уважаемый в Китае», – отметил председатель КНР. Добавив, что президент России является для него «самым хорошим и близким другом».

О самом главном

Сегодня президент России станет участником саммита лидеров стран ШОС (Шанхайская организации сотрудничества), который пройдет в Циндао. В минувшую пятницу лидеры России и Китая вечером прибыли на скоростном поезде из Пекина в портовый город Тяньцзинь, где побывали на товарищеском матче по хоккею между юношескими сборными России и Китая.

Саммит ШОС будет проходить с 9 по 10 июня. Напомним, что ШОС представляет собой постоянно действующую межправительственную международную организацию, в состав которой входят Россия, Китай, Индия, Пакистан, Казахстан, а также Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Кроме этого, Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия находятся в статусе государств – наблюдателей при организации.