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«Русофобские потуги». США требуют раскрыть сведения о состоянии президента России

28 Февраля 2019 97 0 Политика
«Русофобские потуги». США требуют раскрыть сведения о состоянии президента России

Конгрессмены США выступили с очередной антироссийской инициативой, требуя раскрыть сведения о доходах и имуществе президента России Владимира Путина, членов его семьи и приближенных. В Вашингтоне убеждены: Москва делает все, чтобы подорвать американскую демократию, и к этому российские политики имеют самое прямое отношение. В Кремле, комментируя выпады американцев, с иронией оценивают подобные заявления, называя подобные инициативы проявлением русофобии.

Что хотят узнать

Инициатива, которую представили конгрессмены США, назвали Vladimir Putin Transparency Act, что в переводе означает «Закон о прозрачности в отношении Владимира Путина». Авторы документа выступили члены Палаты представителей Вал Деминг (демократ от штата Флорида) и Элиза Стефаник (республиканец от штата Нью-Йорк). Как отмечают местные СМИ, законопроект был внесен после того, как появились утверждения о том, что Россия якобы предпринимает попытки подорвать демократию в США.

«Пришло время дать ответ и защитить нашу демократию», – цитирует телеканал ABC конгрессмена Деминга.

В документе звучит предложение раскрыть сведения о доходах не только президента Владимира Путина, но и его семьи. Причем, речь идет не только российских, но и о зарубежных активах, имуществе, инвестициях, банковских счетах, недвижимости и так далее. Американцы также заинтересовались подставными либо посредническими структурами, которые Путин якобы использует для того, чтобы скрыть «информацию от публичного раскрытия».

Кроме этого, американцы требуют, чтобы была раскрыта информация о «наиболее значимых российских высокопоставленных политических деятелях и олигархах», являющихся сторонниками Путина.

«В России олигархов нет!»

Об обновленном пакете антироссийских санкций стало известно в минувшую среду. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Конгресса США. Он был назван «Defending American Security from Kremlin Aggression Act, DASKA» («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). В этой версии сохранились ограничения против олигархов, политиков, а также членов их семей, которые способствуют «противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина».

Однако в Кремле неоднократно заявляли, что в России нет олигархов. Эту точку зрения время от времени озвучивает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Фразу «российские олигархи» считаю неуместной», – подчеркнул однажды официальный представитель Кремля.

Если возвращаться к инициативе американских конгрессменов, то в документе говорится о том, что спустя шесть месяцев после вступления закона о новых санкциях против компаний, политиков и силовиков перед разведкой США поставлена задача: презентовать Конгрессу отчет «о личном состоянии и активах Владимира Путина».

«Своих забот мало?»

После того как стало известно о представленном законопроекте, требующем раскрыть данные о доходах президента России, ситуацию прокомментировал официальный представитель Кремля. По словам Дмитрия Пескова, к подобным вещам не стоит относиться серьезно. Он отметил, что последнее время США все чаще проявляет огромный интерес к российским проблемам, к главе государства и чиновникам.

«В последнее время законодатели Соединенных Штатов Америки предпочитают очень много заниматься проблематикой Российской Федерации, главы государства, других официальных высокопоставленных лиц. Честно говоря, то ли своих забот у них мало? Но, тем не менее, видимо, они в этом видят свою работу», – сказал Песков, отметив, что все это является «русофобскими потугами», к которым российская сторона относится с иронией.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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