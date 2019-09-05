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Рунет наперечет. В России хотят создать государственную систему учета просмотров интернет-контента

5 Сентября 2019 167 0 Экономика
Рунет наперечет. В России хотят создать государственную систему учета просмотров интернет-контента

Российские чиновники активно обсуждают вопрос о создании единой госсистемы по учету просмотров контента и показов рекламы в рунете. Об этом в беседе с «Ведомостями» сообщило несколько собеседников из разных федеральных ведомств. Они отметили, что эта тема обсуждалась с представителями крупных медиакомпаний и с интернет-площадками. Что касается конкретики по концепции интернет-учета, то в данный момент она находится только на стадии обсуждения.

Разрозненные данные

Никого не устраивает та разрозненная информация о российской интернет-аудитории., которая сейчас имеется у бизнеса и органов власти. И для этого есть несколько причин. Как пояснил замминистра связи Алексей Волин, не только рекламодателям, но и производителям контента необходима универсальная и прозрачная система оценки интернет-аудитории, которая становится сегодня  необходимым условием развития.

Претензии рекламодателей сводятся к тому, что им приходится сталкиваться с разрозненными данными. Такой точки зрения придерживается и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. По его словам, в данном случае речь идет о непроверяемых, толком не аудируемых данных и рекламодателям приходится буквально «верить на слово»  онлайн-площадкам, отчитывающимся , например,  о том, что «открутили» те самые купленные сотни тысяч показов баннера. К тому же сегодня информация по интернет-аудитории совсем немного коррелируются с данными по телезрителям и это мешает развитию медиаиндустрии.

Непростые задачи

Государственная система интернет-учета  нужна и как «счетчик» показов российского профессионального видеоконтента. В первую очередь, речь идет о сериалах и шоу российских телеканалов. Параллельно с этим в Министерстве культуры уже ведут разработку системы, которая будет учитывать онлайн-показы отечественных фильмов. Кроме этого, в ближайшее время министерство планирует внести в парламент  проект закона  о единой системе онлайн-трансляции телеканалов.

Все эти проекты одновременно  проходят обсуждение в профессиональной среде. Эксперты  полагают, что  единый интернет-счетчик не должен ограничиваться только  видео - его нужно ставить на любой интернет-ресурс, зарабатывающий на рекламе или продаже контента.

Обозначается еще одна цель создания счетчика. С его помощью государство может осуществлять  мониторинг показов интернет-рекламы с  целью налогообложения. Как уточнили источники «Ведомостей», налоговики заинтересованы в том, чтобы собирать данные о рекламных доходах интернет-компаний.

Кроме того, сбор данных о пользовательских просмотрах  может быть связан с реализаций управленческих задач- государство сможет узнать, какой контент интересует население страны, и какие площадки больше всего влияют на мнение граждан.

Сложности реализации

Сбором данных, вероятно, будет заниматься аналитическая компания Mediascope, которую с 2016 года контролирует государственный ВЦИОМ. Эти же аналитики  уже ведут подсчет пользователей рунета и аудиторию самых крупных площадок. Как заявляют  некоторые эксперты, создание системы интернет-учета может привести к многочисленным техническим и организационным сложностям.

 По мнению ряда экспертов, идею с госсчетчиком на рынке воспримут «штыки». И  пока не ясно как государство будут убеждать интернет-компании (включая зарубежные) в том, чтобы они установили на свои сайты такой счетчик. Угрозы в этом случае совершенно неуместны и бесполезны.

Впрочем,  возможен компромиссный  вариант – устанавливать некий софт внутрь той или иной платформы,  чтобы компании  сами поставляли необходимые данные, например,  той же Mediascope. Еще несколько собеседников считает, что

Но если счетчик все же установят на несколько крупнейших площадок, он может стать таким же «золотым стандартом» индустрии, каким сегодня являются для телевидения  данные Mediascope, а те площадки, которые от него откажутся, начнут терять рекламодателей.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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