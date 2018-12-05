Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ДЕК, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

05 ДЕК, 15:04 МСК
USD (ЦБ)    66,8242
EUR (ЦБ)    75,7051

«Руки прочь от нужды». Какие последствия ждут Украину после того, как российские компании уйдут с рынка

5 Декабря 2018 298 0 Политика
«Руки прочь от нужды». Какие последствия ждут Украину после того, как российские компании уйдут с рынка

Депутаты украинской Рады выражают беспокойство в связи с ситуацией, которая может сложиться на рынке труда после того, как его покинут российские компании. В результате многие граждане Украины потеряют рабочие места. Сегодня Киев признает и открыто говорит о том, что компании России присутствуют в важнейших отраслях экономики. Вместе с этим ряд экспертов отмечает, что в сложившейся ситуации для властей важнее политическая составляющая, которая явно доминирует над здравым смыслом.

Не «люди из Кремля»

О том, что из-за ухода российских компаний из Украины многие граждане потеряют свои рабочие места, сообщила украинский депутат Анна Герман, выступая в эфире телеканала «112 Украина». «Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам»,– заявила Герман.

Политик отметила, что на сегодняшний день важно не демонстрировать антироссийскую позицию, а сделать жизнь граждан Украины лучше. Объясняя свою позицию, она пояснила, что на российских предприятиях работают не «люди из Кремля», а местные жители.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании – «прочь от Москвы», но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», а «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти». И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют», – резюмировала депутат.

Массив бизнеса

Некоторое время назад генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил послание на имя президента Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова, в котором предложил ввести ряд санкций против физических и юридических лиц из России. Глава украинского МИД Павел Климкин также заявил о разрыве порядка сорока договоров, которые в свое время были заключены с российской стороной.

«Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц», – заявил генпрокурор. Он добавил, что это большое число компаний из России, которые работают в важных сферах: «Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики».

В свою очередь Юрий Луценко дал обещание, что направит на имя главы Украины Петра Порошенко письмо, в котором будет сформулировано предложение о новых ограничениях против России, которые коснутся отдельных физических и юридических лиц. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что сегодня существует необходимость в том, чтобы «положить конец ведению бизнеса россиян в стране».

Когда политика доминирует

Высказывание украинского депутата о потере украинцами рабочих мест прокомментировал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта. В беседе с RT он подтвердил нерадужные перспективы украинского рынка труда. «Рабочие места, несомненно, сократятся. Но дело в том, что в современной Украине политика в отношении России доминирует над экономическими интересами… Это удар по украинской экономике и «успехи» нынешней политической элиты. Порошенко в очередной раз будет сообщать, что Украина окончательно рассталась с Россией», – отметил эксперт.

Также, по словам политолога, последние решения и законы, которые принимались властями Украины, «вытесняют российский бизнес». «Об этом свидетельствует уже то, что газотранспортная система Украины опустела из-за авантюристической деятельности руководства Украины и Россия была вынуждена заниматься и «Турецким потоком», и «Северным потоком – 2», – заключил он.

О том, что политика доминирует над экономикой, считает и первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. В эфире радио Sputnik он отметил, что украинская экономика сегодня переживает не лучшие времена: «И уход инвесторов – неважно, по каким причинам, в данном случае, больше политическим – это ослабление экономики Украины. С другой стороны, пока не будут установлены нормальные, понятные взаимоотношения между двумя государствами, рассчитывать на масштабное присутствие российских инвесторов на Украине достаточно сложно».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи

Как в мире появилось две Кореи. История конфликта КНДР и Южной Кореи
Политика

Узнай, страна

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»

В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»

Тамбовская область стала регионом добрых дел

Тамбовская область стала регионом добрых дел

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания

Новости СМИ

Новости дня

14:44 Следствие настаивает на том, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества Следствие настаивает на том, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
14:30 «Яндекс» представил собственный смартфон «Яндекс» представил собственный смартфон
14:06 Словакия выслала российского дипломата-шпиона Словакия выслала российского дипломата-шпиона
13:47 СБУ обвиняет УПЦ в разжигании религиозной розни СБУ обвиняет УПЦ в разжигании религиозной розни
13:13 Валентина Петренко покинула Совфед Валентина Петренко покинула Совфед
12:49 В России началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард» В России началось серийное производство ракетных комплексов «Авангард»
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
12:24 Госдеп призывает Европу отказаться от «Северного потока-2» Госдеп призывает Европу отказаться от «Северного потока-2»

Узнай, страна!

11:14 В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская» В Кемеровской области ввели в эксплуатацию углеобогатительную фабрику «Краснокаменская»
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
Курс доллара может рухнуть, Китай и США пытаются договориться и другие новости понедельника
08:39 Тамбовская область стала регионом добрых дел Тамбовская область стала регионом добрых дел
04 ДЕК, 20:46 В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината В Новосибирской области открыли вторую очередь крупнейшего в Сибири тепличного комбината
04 ДЕК, 19:20 В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания В Смоленской области запустили производство барьерной пленки для упаковки продуктов питания
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»
03 ДЕК, 09:34 В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий В Курской области подведены итоги смотра качества булочных изделий

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter