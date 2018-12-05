«Руки прочь от нужды». Какие последствия ждут Украину после того, как российские компании уйдут с рынка

Депутаты украинской Рады выражают беспокойство в связи с ситуацией, которая может сложиться на рынке труда после того, как его покинут российские компании. В результате многие граждане Украины потеряют рабочие места. Сегодня Киев признает и открыто говорит о том, что компании России присутствуют в важнейших отраслях экономики. Вместе с этим ряд экспертов отмечает, что в сложившейся ситуации для властей важнее политическая составляющая, которая явно доминирует над здравым смыслом.

Не «люди из Кремля»

О том, что из-за ухода российских компаний из Украины многие граждане потеряют свои рабочие места, сообщила украинский депутат Анна Герман, выступая в эфире телеканала «112 Украина». «Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов – каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам»,– заявила Герман.

Политик отметила, что на сегодняшний день важно не демонстрировать антироссийскую позицию, а сделать жизнь граждан Украины лучше. Объясняя свою позицию, она пояснила, что на российских предприятиях работают не «люди из Кремля», а местные жители.

«Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании – «прочь от Москвы», но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был «прочь от нужды», не «прочь от Москвы», а «прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти». И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют», – резюмировала депутат.

Массив бизнеса

Некоторое время назад генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил послание на имя президента Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова, в котором предложил ввести ряд санкций против физических и юридических лиц из России. Глава украинского МИД Павел Климкин также заявил о разрыве порядка сорока договоров, которые в свое время были заключены с российской стороной.

«Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц», – заявил генпрокурор. Он добавил, что это большое число компаний из России, которые работают в важных сферах: «Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики».

В свою очередь Юрий Луценко дал обещание, что направит на имя главы Украины Петра Порошенко письмо, в котором будет сформулировано предложение о новых ограничениях против России, которые коснутся отдельных физических и юридических лиц. Комментируя ситуацию, он подчеркнул, что сегодня существует необходимость в том, чтобы «положить конец ведению бизнеса россиян в стране».

Когда политика доминирует

Высказывание украинского депутата о потере украинцами рабочих мест прокомментировал профессор кафедры сравнительной политологии РУДН политолог Юрий Почта. В беседе с RT он подтвердил нерадужные перспективы украинского рынка труда. «Рабочие места, несомненно, сократятся. Но дело в том, что в современной Украине политика в отношении России доминирует над экономическими интересами… Это удар по украинской экономике и «успехи» нынешней политической элиты. Порошенко в очередной раз будет сообщать, что Украина окончательно рассталась с Россией», – отметил эксперт.

Также, по словам политолога, последние решения и законы, которые принимались властями Украины, «вытесняют российский бизнес». «Об этом свидетельствует уже то, что газотранспортная система Украины опустела из-за авантюристической деятельности руководства Украины и Россия была вынуждена заниматься и «Турецким потоком», и «Северным потоком – 2», – заключил он.

О том, что политика доминирует над экономикой, считает и первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев. В эфире радио Sputnik он отметил, что украинская экономика сегодня переживает не лучшие времена: «И уход инвесторов – неважно, по каким причинам, в данном случае, больше политическим – это ослабление экономики Украины. С другой стороны, пока не будут установлены нормальные, понятные взаимоотношения между двумя государствами, рассчитывать на масштабное присутствие российских инвесторов на Украине достаточно сложно».