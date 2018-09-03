«Рука Кремля» или заказ из Киева? Кто и зачем убил главу ДНР Захарченко

Вчера состоялись похороны главы ДНР. Проститься с убитым Александром Захарченко пришло около 200 тыс. человек. Для жителей Донецка и всей самопровозглашенной республики это событие стало если не шоком, то очень серьезным поводом задуматься: кто, зачем и почему. И что делать дальше? Вопросов осталось слишком много. Многие сходятся во мнении, что сейчас в республике начнется так называемый «передел власти», и к чему это приведет, не известно.

Что произошло

В администрации главы ДНР заявили, что Александр Захарченко погиб по причине террористического акта, который произошел 31 августа около 17:30 в ресторане «Сепар» в самом центре Донецка. В результате случившегося также погиб охранник Захарченко.

Ранения получили еще несколько человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (Ташкент), которого называли правой рукой Захарченко, и руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Наталья Волкова.

По словам советника убитого лидера республики Александра Казакова, орудием убийства оказалось безоболочное взрывное устройство, у которого основным принципом действия являются взрывная волна и огонь. Казаков не исключает, что саму бомбу могли заложить ранее, в ночь на 31 августа. В действие ее привели дистанционно.

После убийства Александра Захарченко в республике временно закрыли границы и ввели режим ЧП. Также в обеих республиках (ДНР и ЛНР) был объявлен план «Перехват». Врио главы ДНР стал первый заместитель председателя совета министров и начальник управления внутренней и внешней политики администрации главы ДНР Дмитрий Трапезников.

Прощание с Александром Захарченко прошло 2 сентября в Донецке. Проститься с главой ДНР, как сообщил ряд СМИ, пришло до двух сотен человек. В их числе депутаты ГД и глава Крыма Сергей Аксенов. Слова соболезнования прозвучали и от российских властей, включая президента Владимира Путина.

Кафе «Сепар»

Кафе «Сепар» (сокращенное от «Сепаратист), где произошло убийство, является собственностью охранников Захарченко. Здание заведения находится напротив фан-магазина ФК «Шахтер» на бульваре Пушкина. Здесь глава ДНР часто встречался со своим окружением и представителями СМИ, что было удобно, так как рядом находятся администрация главы ДНР, а также офисы региональных министерств.

Кроме этого, за этим заведением, которое было местом встречи Захарченко, всегда наблюдали спецслужбы Донецка. Более того, в день убийства по городу была усилена охрана, поскольку Захарченко принял решение объявить в республике трехдневный траур по Иосифу Кобзону. Все эти факты допускают версию о том, что убийцами являлись профессионалы, у которых была своя агентура внутри окружения главы ДНР.

Что думают в Москве и ДНР

Местные силовые службы провели задержание нескольких человек, которых подозревают в организации убийства. Ими оказались «украинские диверсанты, а также связанные с ними лица». Поймали предполагаемых злоумышленников в машине на проспекте Богдана Хмельницкого (в нескольких сотнях метров от места взрыва). В покушении на Захарченко подозревают одного из его охранников. С места происшествия ему удалось скрыться.

Донецкие власти заявили, что произошедшее – это теракт. Позднее в СКР приняли решение о возбуждении дела об акте международного терроризма. В разговоре с РБК советник Захарченко Александр Казаков сообщил, что взрыв был организован Силами специальных операций Украины, а заказ «поступил из Киева».

Прокомментировали ситуацию и в России. Москва выступила с обвинениями в адрес Украины. О покушении на главу ДНР заявили официальный представитель МИДа Мария Захарова и председатель комитета Думы по делам СНГ Леонид Калашников.

Что думают в Киеве

В Киеве, как и следовало ожидать, абсолютно другая версия. Комментируя причастность Украины к убийству главы ДНР, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак категорически отверг эти обвинения.

Руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов представил совсем другую версию случившегося. Он заявил, что у спецслужбы есть основания, которые позволяют предположить, что смерть Захарченко – это результат внутренних конфликтов, которые имеют прямое отношении к «перераспределению отжатого бизнеса». У Гуськова есть еще одна версия: он не исключает, что это было попыткой «российских спецслужб устранить довольно одиозную фигуру». Якобы Захарченко чем-то мешал «россиянам».

«Рука Москвы»?

Мнения о том, что к убийству Захарченко отношение имеет Москва, придерживается и бывший донбасский командир Игорь Стрелков (с главой ДНР у него были не очень хорошие отношения). В разговоре с представителями СМИ он заявил, что этот момент назревал, и что сам глава ДНР и вовсе был «политической проституткой», которая всем в какой-то момент «надоела». «Уже в течение одной-двух недель, я уже не могу сказать точно, я получал достаточно конфиденциальную информацию о том, что Захарченко очень не устраивает Москву по ряду вновь открывшихся обстоятельств», – сказал Стрелков.

О том, что Москва ищет замену Захарченко, писали и украинские СМИ. Являлись ли эти «сливы» совпадением, сейчас сказать сложно. Однако, как считает директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин, очень симптоматично, что летом появились подобные слухи.

«Звучали разные кандидатуры: в первую очередь рассматривался сценарий по образцу ЛНР, где условно гражданского Плотницкого сменил силовик Пасечник. Там тоже звучало, что такой сценарий может быть реализован. Что Захарченко может сменить, условно говоря, силовик Дикий – глава МВД, либо господин Пушилин, условно гражданский, либо занимающий промежуточное положение силовик, но с очень хорошим публичным бэком и способностями публичного политика господин Ходаковский. Так что такие фигуры есть, и с каждой из них связан свой дальнейший сценарий развития ДНР: самостоятельный или в составе нового объединения ДНР и ЛНР», – считает Салин.