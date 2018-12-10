Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ДЕК, 16:03 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

10 ДЕК, 16:03 МСК
USD (ЦБ)    66,2416
EUR (ЦБ)    75,7075

Рука Кремля или происки Трампа? Франция ищет причастных к «Парижскому Майдану»

10 Декабря 2018 690 1 Политика
Рука Кремля или происки Трампа? Франция ищет причастных к «Парижскому Майдану»

Франция расследует факт причастности возможного вмешательства России в массовые акции протеста. С таким заявлением выступил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Ранее о том, что Москва может иметь отношение к событиям в Париже, заявили и сотрудники СБУ, которые увидели на одном из снимков людей с флагом ДНР. Во всей этой суматохе досталось и Дональду Трампу, которого настоятельно просят не вмешиваться в дела Франции.

«Кремль пропагандирует»

Власти Франции расследуют возможное вмешательство России в массовые акции протеста «желтых жилетов», которые прокатились по всей стране, передает Bloomberg заявление министра иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. О подробностях он не сообщил, заявив следующее: «Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы». Ле Дриан заверил, что ситуацию отслеживают спецслужбы Франции.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, привело данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy), которая выявила, что несколько сотен аккаунтов в Twitter используются для «пропагандистских взглядов Кремля». Внимание общественности привлекается, в том числе, и с использованием хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).

Плюс к этому, Sputnik и RT продемонстрировали видео, на котором запечатлено, как сотрудники полиции в юго-западном городе По снимают шлемы. Этот факт расценили как знак солидарности с протестующими. Однако местные полицейские и представители СМИ заявили, что описание события не отвечает действительности. Они утверждают, что полицейские снимали шлемы, чтобы просто пообщаться с протестантами, после чего надели их обратно.

СБУ обвиняет

О том, что спецслужбы России причастны к организации протестов, заявили и в Службе безопасности Украины. В распространенном заявлении говорилось следующее: «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах».

В качестве доказательств СБУ показали фотоснимок, на котором можно увидеть двух протестантов в желтых жилетах с флагом ДНР. Личности митингующих украинская служба безопасности опознала: одним оказался Сорлин Фабрис из аналитического центра «Катехон» (председатель – российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, являющийся россиянином с 2013 года и членом общественной организации «Восток Франция – Солидарность Донбасс».

Досталось и Трампу

В интервью LCI Жан-Ив Ле Дриан также заявил о том, что митингующие во Франции говорят не по-английски, и в этом плане президенту США Дональду Трампу не стоит вмешиваться во внутренние дела Франции. «Желтые жилеты» протестуют не на английском языке… Я говорю Дональду Трампу, и президент республики ему уже сказал: мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью», – заявил он. Министр подчеркнул, что на заявления, которые делает президент США, не нужно обращать внимания, так как большинство граждан США не хотят поддерживать отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Ранее, комментируя массовые протесты «желтых жилетов» из-за планов властей увеличить стоимость бензина и ввести экологический налог на топливо, в своем твиттере Трамп написал, что соглашение о климате – «смертельно ошибочно». Президент США отметил также, что глава Франции Эмманюэль Макрон и протестанты из-за роста налогов на бензин теперь согласились с Вашингтоном, покинувшим соглашение в 2017 году.

«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», – написал Трамп, заявив, что соглашение оправдывает самые сильные источники загрязнения.

Настроения Трампа оказались многим непонятны. В частности, речь идет о еще одном сообщении, в котором он заявляет, что митингующее хотят иметь такого же главу государства, как он сам. И в этом плане Парижское соглашение не очень хорошо сработало для Франции, считает американский лидер: «Скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
14:03 0 0
CPLCRB-press:

Российская негосударственная организация "CST command" на своих страницах в соцсетях отрицает своё участие в протестах во Франции.

Статьи

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо

«Марсианские хроники». Как человечество покоряет Марс и зачем это ему надо
Наука и технологии

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов

Топ-10 эко-товаров 2018 года: самоочищающаяся бутылка, чернила из выхлопов и чипсы из отходов
Новые возможности

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай

Спор из-за «Стрекозы». Почему сотрудники Google протестуют против экспансии компании в Китай
Наука и технологии

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина

Реалии российской экономики Путина и «Скупой рыцарь» Пушкина
Экономика 1

Узнай, страна

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги

Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе

В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок

Новости СМИ

Новости дня

16:00 В выходные на расчистку снега выходили 8 тысяч рабочих В выходные на расчистку снега выходили 8 тысяч рабочих
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
Россия – на втором месте по продажам оружия, страны ОПЕК+ снизят добычу нефти и другие новости понедельника
15:47 Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию Медведев установил цены на непищевую спиртосодержащую продукцию
14:59 Президента Молдавии в пятый раз отстранили от должности Президента Молдавии в пятый раз отстранили от должности
14:37 Кремль не имеет отношения к беспорядкам во Франции Кремль не имеет отношения к беспорядкам во Франции
14:31 Священники УПЦ устроили флешмоб в поддержку церкви Священники УПЦ устроили флешмоб в поддержку церкви
14:01 В Крыму объявлено штормовое предупреждение В Крыму объявлено штормовое предупреждение
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
Цены на нефть падать не будут – страны ОПЕК, кажется, договорились, пенсии дополнительно проиндексируют и другие новости четверга
13:25 Врачи и учителя могут остаться без подарков Врачи и учителя могут остаться без подарков

Узнай, страна!

14:38 В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги В Калуге открыли Южный обход областного центра и соединили три федеральные автодороги
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
Выплаты по ипотеке предлагают приостанавливать с потерей работы, налог на автомобили старше 10 лет отменят и другие новости среды
14:38 Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе Успешные предприниматели раскрыли правду о бизнесе
14:15 В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1» В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»
09:17 За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок За 10 месяцев этого года в Курской области родился 8841 ребенок
08 ДЕК, 00:12 ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека? ТОП-10 достижений недели: в каких регионах открыли источники энергии природы и интеллекта человека?
07 ДЕК, 08:39 На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы На территорию опережающего социально-экономического развития «Котовск» зашли первые инвесторы
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
Трамп заявил о новой гонке вооружений, семилетний мальчик заработал 22 млн долларов и другие новости вторника
04 ДЕК, 12:40 «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России» «Агентство развития Новгородской области» вступило в «Ассоциацию кластеров и технопарков России»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter