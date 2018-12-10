Рука Кремля или происки Трампа? Франция ищет причастных к «Парижскому Майдану»

Франция расследует факт причастности возможного вмешательства России в массовые акции протеста. С таким заявлением выступил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан. Ранее о том, что Москва может иметь отношение к событиям в Париже, заявили и сотрудники СБУ, которые увидели на одном из снимков людей с флагом ДНР. Во всей этой суматохе досталось и Дональду Трампу, которого настоятельно просят не вмешиваться в дела Франции.

«Кремль пропагандирует»

Власти Франции расследуют возможное вмешательство России в массовые акции протеста «желтых жилетов», которые прокатились по всей стране, передает Bloomberg заявление министра иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. О подробностях он не сообщил, заявив следующее: «Я не буду комментировать, пока следствие не сделало выводы». Ле Дриан заверил, что ситуацию отслеживают спецслужбы Франции.

Агентство Bloomberg, в свою очередь, привело данные организации «Альянс по защите демократии» (Alliance for Securing Democracy), которая выявила, что несколько сотен аккаунтов в Twitter используются для «пропагандистских взглядов Кремля». Внимание общественности привлекается, в том числе, и с использованием хештега #giletsjaunes (желтые жилеты).

Плюс к этому, Sputnik и RT продемонстрировали видео, на котором запечатлено, как сотрудники полиции в юго-западном городе По снимают шлемы. Этот факт расценили как знак солидарности с протестующими. Однако местные полицейские и представители СМИ заявили, что описание события не отвечает действительности. Они утверждают, что полицейские снимали шлемы, чтобы просто пообщаться с протестантами, после чего надели их обратно.

СБУ обвиняет

О том, что спецслужбы России причастны к организации протестов, заявили и в Службе безопасности Украины. В распространенном заявлении говорилось следующее: «За спиной мирных митингующих они прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции. Российские спецслужбы могут организовать аналогичные провокации в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах».

В качестве доказательств СБУ показали фотоснимок, на котором можно увидеть двух протестантов в желтых жилетах с флагом ДНР. Личности митингующих украинская служба безопасности опознала: одним оказался Сорлин Фабрис из аналитического центра «Катехон» (председатель – российский политик Константин Малофеев) и Ксавье Моро, являющийся россиянином с 2013 года и членом общественной организации «Восток Франция – Солидарность Донбасс».

Досталось и Трампу

В интервью LCI Жан-Ив Ле Дриан также заявил о том, что митингующие во Франции говорят не по-английски, и в этом плане президенту США Дональду Трампу не стоит вмешиваться во внутренние дела Франции. «Желтые жилеты» протестуют не на английском языке… Я говорю Дональду Трампу, и президент республики ему уже сказал: мы не вмешиваемся в американские споры, и вы позвольте нам жить своей жизнью», – заявил он. Министр подчеркнул, что на заявления, которые делает президент США, не нужно обращать внимания, так как большинство граждан США не хотят поддерживать отказ Трампа от Парижского соглашения по климату.

Ранее, комментируя массовые протесты «желтых жилетов» из-за планов властей увеличить стоимость бензина и ввести экологический налог на топливо, в своем твиттере Трамп написал, что соглашение о климате – «смертельно ошибочно». Президент США отметил также, что глава Франции Эмманюэль Макрон и протестанты из-за роста налогов на бензин теперь согласились с Вашингтоном, покинувшим соглашение в 2017 году.

«Я рад, что мой друг Эмманюэль Макрон и протестующие согласились с выводами, к которым я пришел два года назад. Парижское соглашение смертельно ошибочно, поскольку оно повышает цену на энергию для ответственных стран», – написал Трамп, заявив, что соглашение оправдывает самые сильные источники загрязнения.

Настроения Трампа оказались многим непонятны. В частности, речь идет о еще одном сообщении, в котором он заявляет, что митингующее хотят иметь такого же главу государства, как он сам. И в этом плане Парижское соглашение не очень хорошо сработало для Франции, считает американский лидер: «Скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию».