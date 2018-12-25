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Ручки-шпионы и микрофоны в трекерах. В каких случаях можно пользоваться шпионской техникой

25 Декабря 2018 192 0 События и факты
Ручки-шпионы и микрофоны в трекерах. В каких случаях можно пользоваться шпионской техникой

В Верховном суде разъяснили, что гражданин не может быть привлечен к уголовной ответственности за покупку и использование спецсредств для негласного получения информации. Но с одной оговоркой: если эти средства использовались для обеспечения безопасности себя и своих близких либо для слежки за животными.

Уголовная ответственность

Если так называемые «шпионские средства» были использованы в личных целях, то их нельзя квалифицировать по статье 1381 УК РФ (незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации). Данное положение действует в случае, если оборудование «не предполагалось применять в качестве средства посягательства на конституционные права граждан».

В свою очередь, те же смартфоны и остальная техника могут признать спецсредствами в случае, если их специально доработали для «негласного получения информации». Однако если гражданин купил подобные устройства через интернет, не зная об их предназначении, то он может быть освобожден от уголовной ответственности, следует из разъяснений Верховного суда.

Спор вокруг определения

Предложение отказаться от уголовного преследования за ​применение шпионской техники без злого умысла, было внесено от представителей Генеральной прокуратуры в октябре.

Ранее, в июле в ФСБ было разработано определение, раскрывающее понятие «шпионских техсредств». К этой категории было предложено отнести следующие «устройства»: программное обеспечение, приборы, системы, комплексы, специальные инструменты, которые специально были наделены возможностью тайным способом получать информацию или предоставлять доступ к определенным данным.

Однако позднее сотрудники ФСБ решили отказаться от уточнений в законопроект о шпионской технике. Службе предлагалось уточнить понятие таких специальных средств, чтобы отделить их от обычной электроники. Со своей стороны в Службе заявили, что подобное «необоснованно сузит» список аппаратуры, которую могут признать шпионской.

Следить за теленком можно

Особое внимание этой теме было уделено после того, как в прошлом году курганского фермера Евгения Васильева обвинили в приобретении «шпионского» GPS-трекера для теленка. Ему предъявили обвинение по статье 138.1 УК РФ (незаконное приобретение специальных технических средств). Выяснилось, что в трекере есть микрофон, который можно включать дистанционно. Объясняя свою покупку, сделанную на AliExpress, мужчина настаивал, что это ему нужно для слежки за животным.

После этого он решил обратиться к президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Мужчину обвинили в незаконном обороте шпионских устройств. Со своей стороны российский лидер дал обещание урегулировать ситуацию, отметив, что даже не знает о существовании статьи, по которой обвиняют фермера. «По поводу того, что нельзя прикрепить к корове. В первый раз слышу. К котам, я знаю, даже привинчивают GPS и ГЛОНАСС <...> Нужно как-то это отрегулировать, я постараюсь это сделать», – пообещал Путин.

Позднее, комментируя этот инцидент в разговоре с РБК, сам Васильев сообщил, что после пресс-конференции президента его телефон буквально не смолкал: ему звонили представители СМИ и просто люди. Отвечая на вопрос редакции о том, как он отреагировал на то, что его проблему подняли в ходе пресс-конференции, фермер ответил: «Трудно объяснить. Комок в горле, ну и прочее. В чудеса надо верить, ну и журналистам большое спасибо».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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