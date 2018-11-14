Рублю все равно. Почему рекордный обвал цены на нефть не затронет Россию

За один торговый день баррель нефти Brent потерял в цене сразу пять долларов, котировки падали ниже 65 долларов за баррель, что является минимальным значением с марта текущего года. Все это происходит на фоне повышения прогноза относительно роста добычи черного золота. Для России ничего страшного в падении цен нет – бездефицитный бюджет верстается на уровне 40 долларов за баррель и будет верстаться так же в 2019 году. Рубль, несмотря на 7%-ное падение, почти не сдал позиций, а в среду пошел на укрепление – в начале года при более низкой цене на нефть рубль был еще крепче по отношению к доллару и евро.

С чего все началось

Обвал нефтяных котировок спровоцировал ОПЕК+. Картель и примкнувшие к нему страны выпустили ежемесячный доклад, в котором эксперты снизили прогноз по росту спроса и повысили его в отношении предложения. В документе также шла речь о существующем давлении на спрос и увеличивающемся риске перенасыщения на рынке.

В ОПЕК+ убеждены, что страны, которые не входят в соглашение о регулировании добычи, смогут увеличить в текущем году добычу на 90 тыс. баррелей в сутки, то есть, выше чем в предыдущем прогнозе. По словам экспертов, в 2019 году дополнительный прирост составит 120 тыс. баррелей. Нефть в основном будет поступать из США, России, Казахстана и Канады.

Вместе с этим эксперты понизили прогноз по росту спроса, который увеличится на 1,5 и 1,29 млн баррелей в сутки в текущем и 2019 году соответственно. Однако данные показатели на 40 и 70 тыс. баррелей меньше, чем планировалось ранее.

Эти прогнозы ОПЕК+ привели к обвалу рынка нефти сначала до 70 долларов за баррель, потом и до 65-ти. Однако, по словам министра энергетики России Александра Новака, на нефтяные цены нужно смотреть в перспективе. В долгосрочном периоде они стабилизируются, а пока они «слишком волатильны». Тем не менее Новак заверил: ситуация более устойчивая, нежели в 2014 году, когда начался серьезный и длительный обвал нефти.

Риски ОПЕК+

Несмотря на прогноз ОПЕК+, министры стран – экспортеров нефти не дали никаких четких сигналов о готовности сократить добычу для поддержки цен. Звучали высказывания о том, что добыча расти не будет.

«Мы продолжим еще консультации с другими странами ОПЕК+. Но определенно могу сказать, что в нашей новой стратегии в 2019 году мы не будем наращивать добычу», – заявлял министр энергетики Объединенных арабских эмиратов Сухейль аль-Мазруи во время специальной пресс-конференции.

«Мы не вынесли рекомендаций, решение – просто продолжить мониторинг», – заявил замминистра энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев. «Нужно детально смотреть на фундаментальные факторы, которые будут складываться по балансу спроса и предложения. Также влияет курс доллара по отношению к другим мировым валютам», – пояснил российский министр Александр Новак.

Угрозы Трампа

После резкого падения в прошлую пятницу последовал отскок нефтяных котировок, но 13 ноября произошло новое падение. При этом одним из ключевых поводов для подобных событий стала очередное громкое заявление президента США Дональда Трампа по поводу того, что ОПЕК завышает стоимость нефти.

«Стоимость нефти должна быть намного ниже при текущем объеме поставок», – заявил Трамп. После этого в своем твиттере он написал: «Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не сократят добычу».

Президент США неоднократно критиковал ОПЕК. Так, например, в апреле он писал, что организация стран – экспортеров нефти искусственным способом завышает цены. «Это неприемлемо», – отреагировал Трамп тогда. Очередная порция критики прозвучала в сторону ОПЕК в первых числах июня. «Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялась за старое. Нехорошо!» – написал глава США. Президент России Владимир Путин смеялся и говорил, что президент США не может директивно указывать ценам на нефть, какими им быть.