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Рубль берет реванш у доллара. Будет ли доллар по 60 рублей и стоит ли сейчас покупать валюту

19 Марта 2019 515 0 Экономика
Рубль берет реванш у доллара. Будет ли доллар по 60 рублей и стоит ли сейчас покупать валюту

Рубль уверенно укрепляется последние дни – сейчас его курс вышел на уровень августа 2018 года по отношению к доллару и на уровень июля по отношению к евро. Опустится ли «деревянный» ниже 64 руб. за доллар и стоит ли сейчас закупать валюту?

Тенденция на укрепление

За последние семь дней курс рубля по отношению к доллару укрепился почти до 64 руб. Согласно данным на вторник, 19 марта, в 11:00 доллар находился на отметке 64,24 руб. При этом рубль продолжал небольшой рост. Ранее аналогичного уровня доллар достигал на Московской бирже только 8 августа 2018 года: тогда он опускался до отметки 63,44 руб.

Параллельно фиксируется и снижение курса европейской валюты. Как свидетельствуют торги, на минимуме его стоимость опустилась ниже 73 руб., до 72,94 – это самый низкий показатель с 31 июля 2018 года.

Данные ФРС

Снижение курса доллара по отношению к основным мировым валютам фиксируется вторую неделю подряд. Как считают аналитики, это имеет прямое отношение к ожиданиям инвесторов, рассчитывающих на смягчение политики ФРС США. По прогнозам экспертов, ФРС может отложить повышение ставки по причине слабых показателей экономики США. В этом случае, как отмечает RT, капиталы, в особенности спекулятивные, смогут переместиться на развивающиеся рынки с большей доходностью, в том числе на российский.

Как отмечает Reuters, промышленное производство в США по итогам февраля выросло на 0,1% к январю (данные оценки ФРС). При этом он оказался заметно ниже оценок экспертов, прогнозировавших рост на 0,4%. Вместе с этим обрабатывающая промышленность потеряла 0,4% к январю – это можно объяснить замедлением производства автомобилей, машинного оборудования и мебели.

Прогнозы на ослабление

Как считает замдиректора института трейдинга и инвестиций FENIX Александр Егоров, экономические показатели (о которых говорилось выше) также свидетельствуют о замедлении темпов роста американской экономики. «В подобных условиях рынок ожидает, что ФРС займет выжидательную позицию по дальнейшему повышению процентной ставки. Сейчас на биржах идет коррекция перед решением Федрезерва. Инвесторы начинают фиксировать свою прибыль по доллару, выходить из американской валюты, что ведет к снижению ее курса», – поясняет аналитик.

При этом мировой финансовый рынок ранее находился в ожидании двух повышений ставки в 2019 году. В прошлом году ФРС поднимала ставку четыре раза – и это привело к росту курса американской валюты к основным мировым валютам.

«Для ослабления доллара уже достаточно того, что регулятор обещает не спешить с ужесточением политики. Помимо того, что ФРС может затянуть повышение ставки, в начале года Федрезерв заявил о возможном прекращении продажи ценных бумаг со своего баланса, выкупленных ранее у финансовых организаций», – заключил в разговоре с RT управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко.

Локальный позитив

При этом, по словам аналитика Промсвязьбанка Михаила Поддубного, явных новостных драйверов для укрепления рубля сегодня по большому счету нет. Однако общий фон относительно российской валюты можно назвать «локально позитивным». «Цены на нефть консолидируются на относительно высоких уровнях, счет текущих операций сезонно силен и с запасом перекрывает покупки валюты в рамках бюджетного правила. Фактор налоговых выплат в марте тоже может оказывать некоторую поддержку рублю», – отметил эксперт в разговоре с РБК.

По расчетам экспертов Промсвязьбанка, в период с 25 по 28 марта (когда происходит выплата НДС, НДПИ) акцизы и налог на прибыль, а также суммарный объем платежей составит примерно 1,75 трлн руб. Это может стать дополнительным фактором укрепления рубля. Однако мощного потенциала для продвижения в районе 60 руб.​ за доллар, сейчас нет. «Справедливый курс пары доллар – рубль расположен в диапазоне 63-​64 руб. за доллар», – подвел итог Поддубный.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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