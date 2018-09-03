Капитал страны
Капитал Страны
Пенсионная реформа ENGLISH
03 СЕН, 16:00 МСК
USD (ЦБ)    67,7443
EUR (ЦБ)    78,6376

03 СЕН, 16:00 МСК
USD (ЦБ)    67,7443
EUR (ЦБ)    78,6376
Пенсионная реформа

«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

3 Сентября 2018 282 0 Интервью и комментарии
«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

Прогнозы курса рубля до конца 2018 года становятся все более пессимистичными. Доллар может стоить в районе 75 рублей уже к январю 2019 года – делают предположения финансовые аналитики, а министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает: предугадать курс рубля невозможно. Как будет вести себя рубль до конца года и есть ли у него шансы укрепиться?

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер» Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни» Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»


 

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Уже достаточно много точек зрения было высказано относительно ситуации с российской валютой. От самых печальных – где в конце года рубль к доллару ослабнет до 75 руб. и выше, до умеренно-сглаженных со стоимостью не выше 68 руб. за доллар. На наш взгляд, придерживаться стоит мягкого прогноза с постепенным дальнейшим ослаблением нацвалюты в пределах 70-72 руб. до конца года. Это объясняется тем, что на рубль неизбежно будет влиять пакет новых санкций США в ноябре и неминуемый новый отток капиталов из российского госдолга, но так же и довольно стабильно высокая в цене нефть на мировых рынках. На руку тут будет играть и ситуация с санкциями против Ирана, и растущий сезонный спрос на энергоресурсы. Таким образом негативный санкционный эффект будет так или иначе отыгрываться за счет возможностей сырьевого сектора.

Важно понимать, что столь неприятное ослабление рубля – а за последние 12 месяцев «деревянный» снизился без малого на 10 руб. – вызвано скорее не только неуправляемыми факторами в виде санкций, но также еще и имеет негласную поддержку со стороны внутренних российских процессов – не раз уже говорили, что рубль сильно недооценен и является скорее заложником ситуации за счет так называемых сдерживаемых эффектов со стороны властей. Если бы не внешние геополитические факторы воздействия – он вполне мог бы стоить 60 руб. или даже ниже, высокая стоимость нефти это позволяет.

В целом отрицать, что слабый рубль властям сейчас не выгоден – было бы странно. Не раз уже проскальзывали мысли, что сильный рубль в условиях такого воздействия извне может быть против наполнения резервных фондов за счет сверхдоходов. Поэтому о намеренном укреплении нацвалюты говорить не приходится.

Что касается процентной ставки ЦБ, то, скорее всего, в текущих условиях ожидаемого ослабления экономики и негативного эффекта от санкций было бы верным подстраховать ситуацию и повысить ее на 0,25% до 7,5% что сгладит эффект от внешних факторов, но негативно скажется как на ситуации в финансовой сфере, так и на потребительских настроениях.

 

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Рубль не существует сам по себе, в глобализированной мировой экономике он – одна из валют развивающихся стран. В данный момент капиталы инвесторов стремятся уйти из развивающихся стран в развитые, а точнее – в экономику США, которая готова предложить им долларовую доходность до 2,9% в год по 10-летним US Treasuries, а также преимущества при прямых инвестициях в американские компании. Например, в виде сниженных налогов для этих компаний и их продукции. Бразильский реал, аргентинское песо, турецкая лира падают по отношению к доллару США потому, что развивающиеся экономики предлагают инвесторам слишком высокие риски и относительно невысокую доходность. И это будет продолжаться до тех пор, пока резервная ставка ФРС США будет относительно высокой и демонстрировать тенденцию к росту, а ключевые ставки развивающихся стран, в том числе России – относительно низкими, и демонстрировать тенденцию к снижению. И это – при прочих равных условиях, которые, конечно, в случае рубля имеются, и эти условия – санкции, которые становятся все более жесткими и мешающими привлекать инвестиции с помощью госдолга. В таких условиях для доллара уже почти гарантированно открыта дорога к курсу 71 руб. до конца года. Санкции против ОФЗ в их легком варианте, когда запрет накладывается только на операции с новым госдолгом, уже заложены в курс, а вот их тяжелый вариант, если будет принят, может отбросить доллар даже на 75. Тяжелый вариант подразумевает запрет на операции со всеми выпусками ОФЗ – и новыми, и старыми. Ослабление рубля выгодно экспортерам, экспортным госкомпаниям, оно помогает им зарабатывать на экспорте относительно больше рублей и тратить их внутри страны. Слабый рубль выгоден бюджету, который может исполнять свои обязательства в том же объеме денег, но меньшем по ценности. Повышение ключевой ставки в условиях роста ВВП на 1-1,5% в год вряд ли возможно, так как остановит и этот слабый рост.

 

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Рубль уже ослаблен правительством до уровней 2014 года, когда при стоимости нефти 75-80 долларов за баррель и низком уровне экспорта давали и 80 руб. за доллар. Сейчас ситуация кардинально изменилась – нефть стоит столько же, а экспорт бьет все рекорды и вырос к августу на 50%. Часть этого повышения, несомненно, сделало повышение цен на углеводороды. Но их общий объем продажи в экспортной выручке постепенно снижается от отметки в 30%. Основной выгодоприобретатель ослабления рубля в конце года будет государство и крупный бизнес, в основном с госучастием. Наполнение бюджета за счет повышения экспортной выручки позволит выполнить все обязательства перед гражданами и развивать экономику. Кроме того, этот подход позволяет не тратить средства на поддержание курса рубля и снизить любые возможные санкции до минимума.

К сожалению, укрепление рубля будет идти по внешним признакам, а не по внутренним. Брексит в ЕС, выборы в Сенат в Вашингтоне, перенос контрактов на покупку углеводородов с Запада на Восток (Китай снижает поставки из США и готов к снижению от Саудитов и Катара, если будут настроены другие каналы из России, Венесуэлы и других стран Ближнего Востока), а также дальнейший рост инфляции в США и санкции на операции с долларом, приведут к кризисным явлениям. Эти точки изменения приведут к тому, что иностранные участники будут использовать для сохранения не только американский рынок, но и развивающиеся. Можно отметить, что замена золотовалютных резервов стран, размещавших его в США, на спекулятивный капитал из-за повышения ставки ФРС, привела к сильной волатильности доллара и общей неустойчивости глобального рынка. Это и приводит к сильной реакции на любые изменения в экономике и политике. Если же сравнить ситуацию в Турции, Аргентине, Венесуэле и Иране, то у России самая «бодрая» и сбалансированная экономика. Санкции привели к тому, что страна смогла перестроиться на собственные производства и создать все более крепнущую базу для развития.

Конечно, такое развитие событий привело к снижению реальных доходов населения, а высокая стоимость заимствований за рубежом и отсутствие денег внутри России в свободном доступе приводит к проблемам в социальной и экономической сферах. Свободной ликвидности не хватает и ЦБ продолжит ужесточать денежную политику, как всегда поступает в подобном случае, поэтому повышение ставки до 7,5% вполне ожидаемо уже в течение ближайшего заседания. Это повышение подтолкнет банки к развитию и пониманию процессов получения доходов, как они привыкли, то есть с более высокой маржинальностью. А вот кредитная ставка на некоторое время снова подрастет до конца года.

 

Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»: На данном этапе одной из главных проблем для мировых финансовых рынков по-прежнему остается эскалация напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином – Белый дом планомерно продолжает оказывать давление на Китай, пытаясь тем самым сократить дефицит торгового баланса с Поднебесной. Противостояние двух крупнейших экономик может пагубно отразиться на росте мирового ВВП, а дальнейшая политика протекционизма, укрепление доллара и более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики заокеанским регулятором может привести к снижению американского фондового рынка в четвертом квартале и усилить давление на emerging markets и без того понесшие серьезные потери в текущем году.

В настоящий момент, помимо негативной конъюнктуры на развивающихся рынках, национальная валюта находится под давлением ситуации в отношении перспективы введения очередных ограничений со стороны США. Меры в отношении российской экономики предусматривают жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков государственных долговых бумаг. Если столь беспрецедентные меры в отношении отечественного финсектора будут приняты, то уровень 69, который на данном этапе является своеобразной красной лентой для спекулянтов, не устоит и рубль достаточно быстро может протестировать отметку 71 за доллар и выше. Так же мы снова увидим очередную волну распродаж в длинных ОФЗ и на фондовом рынке, где основными бенефициарами падения будут бумаги Сбербанка и ВТБ.

Скорее всего, до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который будет подробно обсуждаться Конгрессом США в сентябре, рубль ждет диапазон 65-69 к доллару. В свою очередь до проведения промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре, нельзя исключать новых агрессивных заявлений со стороны заокеанских партнеров, что так же будет негативно отражаться на курсе национальной валюты.

Таким образом шансы на возврат рубля в диапазон 61-64, при благоприятных условиях и конъюнктуре на сырьевом рынке, возможен лишь к декабрю текущего года.

Несмотря на то, что слабый рубль играет на руку экспортерам и обеспечивает дополнительные доходы в бюджет, девальвация национальной валюты уже привела к существенному подорожанию бензина, что может вызвать рост цен на продукты питания и промышленные товары. Уже сейчас производители колбас и полуфабрикатов, которые терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья, хотят добиться повышения цен в рознице. Все это вкупе с повышением НДС и ростом тарифов на услуги ЖКХ, которые с прошлого года в отдельных случаях выросли на 25%, создают предпосылки к двузначному росту потребительской инфляции и снижению уровня жизни населения.

Что же касается монетарной политики ЦБ РФ, то на грядущем 14 сентября заседании регулятор скорее всего оставит ключевую процентную ставку без изменения, до прояснения ситуации в отношении дальнейших санкционных планов со стороны США в отношении отечественной экономики.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо

Ущерб России от международных санкций: все не так плохо
Экономика 3

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо

Ущерб России от международных санкций: все не слишком хорошо
Экономика 3

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать

Как страх мешает нам договариваться. И что с ним можно сделать
Бизнес и психология

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?

«Россия избавляется от американского ошейника». Путин наращивает резервы золота, чтобы попрощаться с долларом?
Интервью и комментарии 2

Узнай, страна

В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России

В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России

Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний

Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:36 Россия продолжает добывать газ на спорном месторождении в Крыму Россия продолжает добывать газ на спорном месторождении в Крыму
«Восток-2018». Почему Европу пугают крупнейшие военные учения России и Китая
«Восток-2018». Почему Европу пугают крупнейшие военные учения России и Китая
13:15 Шуфутинский не исключает создание ремейка на песню «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой Шуфутинский не исключает создание ремейка на песню «Третье сентября» с Гречкой или Монеточкой
12:52 Депутат Рады поддержал идею об усилении военного присутствия Украины в Азовском море Депутат Рады поддержал идею об усилении военного присутствия Украины в Азовском море
12:36 В России могут вырасти цены на хлеб В России могут вырасти цены на хлеб
12:04 В ближайшее время состоится встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна В ближайшее время состоится встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна
11:46 Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США по «делу Скрипалей» Сергей Лавров заявил, что Россия не оставит без ответа санкции США по «делу Скрипалей»
«Путин мечтает развалить ЕС». Что этим хотел сказать Эммануэль Макрон?
«Путин мечтает развалить ЕС». Что этим хотел сказать Эммануэль Макрон?
11:12 Утечка воздуха на МКС произошла из-за халатности сотрудника РКК «Энергия» Утечка воздуха на МКС произошла из-за халатности сотрудника РКК «Энергия»

Узнай, страна!

16:40 В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России
«Рука Кремля» или заказ из Киева? Кто и зачем убил главу ДНР Захарченко
«Рука Кремля» или заказ из Киева? Кто и зачем убил главу ДНР Захарченко
15:20 Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний Тамбовский губернатор провел урок лидерства в День знаний
15:15 В Дагестане открыли сразу 15 школ к новому учебному году В Дагестане открыли сразу 15 школ к новому учебному году
14:43 В Новой Москве построили школу-пансион «Летово» за 80 миллионов долларов В Новой Москве построили школу-пансион «Летово» за 80 миллионов долларов
14:08 В Орловской области реализован благотворительный проект «Дети солнца» В Орловской области реализован благотворительный проект «Дети солнца»
31 АВГ, 16:41 Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» Две медали привезли вологодские студенты с VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
Путин «мечтает» о развале ЕС, 40 млрд рублей выделяют для Россельхозбанка и другие новости понедельника
Путин «мечтает» о развале ЕС, 40 млрд рублей выделяют для Россельхозбанка и другие новости понедельника
31 АВГ, 15:52 На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата На Михайловском ГОКе внедряют новую технологию обогащения железорудного концентрата
31 АВГ, 15:42 Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан Бизнес-делегация из Омска посетит предприятия Республики Казахстан

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter