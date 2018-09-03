«Рубль – заложник властей». Сколько будет стоить рубль в конце 2018 года и обвалится ли он до 80 за доллар

Прогнозы курса рубля до конца 2018 года становятся все более пессимистичными. Доллар может стоить в районе 75 рублей уже к январю 2019 года – делают предположения финансовые аналитики, а министр финансов РФ Антон Силуанов утверждает: предугадать курс рубля невозможно. Как будет вести себя рубль до конца года и есть ли у него шансы укрепиться?





Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: Уже достаточно много точек зрения было высказано относительно ситуации с российской валютой. От самых печальных – где в конце года рубль к доллару ослабнет до 75 руб. и выше, до умеренно-сглаженных со стоимостью не выше 68 руб. за доллар. На наш взгляд, придерживаться стоит мягкого прогноза с постепенным дальнейшим ослаблением нацвалюты в пределах 70-72 руб. до конца года. Это объясняется тем, что на рубль неизбежно будет влиять пакет новых санкций США в ноябре и неминуемый новый отток капиталов из российского госдолга, но так же и довольно стабильно высокая в цене нефть на мировых рынках. На руку тут будет играть и ситуация с санкциями против Ирана, и растущий сезонный спрос на энергоресурсы. Таким образом негативный санкционный эффект будет так или иначе отыгрываться за счет возможностей сырьевого сектора.

Важно понимать, что столь неприятное ослабление рубля – а за последние 12 месяцев «деревянный» снизился без малого на 10 руб. – вызвано скорее не только неуправляемыми факторами в виде санкций, но также еще и имеет негласную поддержку со стороны внутренних российских процессов – не раз уже говорили, что рубль сильно недооценен и является скорее заложником ситуации за счет так называемых сдерживаемых эффектов со стороны властей. Если бы не внешние геополитические факторы воздействия – он вполне мог бы стоить 60 руб. или даже ниже, высокая стоимость нефти это позволяет.

В целом отрицать, что слабый рубль властям сейчас не выгоден – было бы странно. Не раз уже проскальзывали мысли, что сильный рубль в условиях такого воздействия извне может быть против наполнения резервных фондов за счет сверхдоходов. Поэтому о намеренном укреплении нацвалюты говорить не приходится.

Что касается процентной ставки ЦБ, то, скорее всего, в текущих условиях ожидаемого ослабления экономики и негативного эффекта от санкций было бы верным подстраховать ситуацию и повысить ее на 0,25% до 7,5% что сгладит эффект от внешних факторов, но негативно скажется как на ситуации в финансовой сфере, так и на потребительских настроениях.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Рубль не существует сам по себе, в глобализированной мировой экономике он – одна из валют развивающихся стран. В данный момент капиталы инвесторов стремятся уйти из развивающихся стран в развитые, а точнее – в экономику США, которая готова предложить им долларовую доходность до 2,9% в год по 10-летним US Treasuries, а также преимущества при прямых инвестициях в американские компании. Например, в виде сниженных налогов для этих компаний и их продукции. Бразильский реал, аргентинское песо, турецкая лира падают по отношению к доллару США потому, что развивающиеся экономики предлагают инвесторам слишком высокие риски и относительно невысокую доходность. И это будет продолжаться до тех пор, пока резервная ставка ФРС США будет относительно высокой и демонстрировать тенденцию к росту, а ключевые ставки развивающихся стран, в том числе России – относительно низкими, и демонстрировать тенденцию к снижению. И это – при прочих равных условиях, которые, конечно, в случае рубля имеются, и эти условия – санкции, которые становятся все более жесткими и мешающими привлекать инвестиции с помощью госдолга. В таких условиях для доллара уже почти гарантированно открыта дорога к курсу 71 руб. до конца года. Санкции против ОФЗ в их легком варианте, когда запрет накладывается только на операции с новым госдолгом, уже заложены в курс, а вот их тяжелый вариант, если будет принят, может отбросить доллар даже на 75. Тяжелый вариант подразумевает запрет на операции со всеми выпусками ОФЗ – и новыми, и старыми. Ослабление рубля выгодно экспортерам, экспортным госкомпаниям, оно помогает им зарабатывать на экспорте относительно больше рублей и тратить их внутри страны. Слабый рубль выгоден бюджету, который может исполнять свои обязательства в том же объеме денег, но меньшем по ценности. Повышение ключевой ставки в условиях роста ВВП на 1-1,5% в год вряд ли возможно, так как остановит и этот слабый рост.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: Рубль уже ослаблен правительством до уровней 2014 года, когда при стоимости нефти 75-80 долларов за баррель и низком уровне экспорта давали и 80 руб. за доллар. Сейчас ситуация кардинально изменилась – нефть стоит столько же, а экспорт бьет все рекорды и вырос к августу на 50%. Часть этого повышения, несомненно, сделало повышение цен на углеводороды. Но их общий объем продажи в экспортной выручке постепенно снижается от отметки в 30%. Основной выгодоприобретатель ослабления рубля в конце года будет государство и крупный бизнес, в основном с госучастием. Наполнение бюджета за счет повышения экспортной выручки позволит выполнить все обязательства перед гражданами и развивать экономику. Кроме того, этот подход позволяет не тратить средства на поддержание курса рубля и снизить любые возможные санкции до минимума.

К сожалению, укрепление рубля будет идти по внешним признакам, а не по внутренним. Брексит в ЕС, выборы в Сенат в Вашингтоне, перенос контрактов на покупку углеводородов с Запада на Восток (Китай снижает поставки из США и готов к снижению от Саудитов и Катара, если будут настроены другие каналы из России, Венесуэлы и других стран Ближнего Востока), а также дальнейший рост инфляции в США и санкции на операции с долларом, приведут к кризисным явлениям. Эти точки изменения приведут к тому, что иностранные участники будут использовать для сохранения не только американский рынок, но и развивающиеся. Можно отметить, что замена золотовалютных резервов стран, размещавших его в США, на спекулятивный капитал из-за повышения ставки ФРС, привела к сильной волатильности доллара и общей неустойчивости глобального рынка. Это и приводит к сильной реакции на любые изменения в экономике и политике. Если же сравнить ситуацию в Турции, Аргентине, Венесуэле и Иране, то у России самая «бодрая» и сбалансированная экономика. Санкции привели к тому, что страна смогла перестроиться на собственные производства и создать все более крепнущую базу для развития.

Конечно, такое развитие событий привело к снижению реальных доходов населения, а высокая стоимость заимствований за рубежом и отсутствие денег внутри России в свободном доступе приводит к проблемам в социальной и экономической сферах. Свободной ликвидности не хватает и ЦБ продолжит ужесточать денежную политику, как всегда поступает в подобном случае, поэтому повышение ставки до 7,5% вполне ожидаемо уже в течение ближайшего заседания. Это повышение подтолкнет банки к развитию и пониманию процессов получения доходов, как они привыкли, то есть с более высокой маржинальностью. А вот кредитная ставка на некоторое время снова подрастет до конца года.

Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ»: На данном этапе одной из главных проблем для мировых финансовых рынков по-прежнему остается эскалация напряженности в торговых отношениях между Вашингтоном и Пекином – Белый дом планомерно продолжает оказывать давление на Китай, пытаясь тем самым сократить дефицит торгового баланса с Поднебесной. Противостояние двух крупнейших экономик может пагубно отразиться на росте мирового ВВП, а дальнейшая политика протекционизма, укрепление доллара и более быстрое ужесточение денежно-кредитной политики заокеанским регулятором может привести к снижению американского фондового рынка в четвертом квартале и усилить давление на emerging markets и без того понесшие серьезные потери в текущем году.

В настоящий момент, помимо негативной конъюнктуры на развивающихся рынках, национальная валюта находится под давлением ситуации в отношении перспективы введения очередных ограничений со стороны США. Меры в отношении российской экономики предусматривают жесткие санкции против российских госбанков и новых выпусков государственных долговых бумаг. Если столь беспрецедентные меры в отношении отечественного финсектора будут приняты, то уровень 69, который на данном этапе является своеобразной красной лентой для спекулянтов, не устоит и рубль достаточно быстро может протестировать отметку 71 за доллар и выше. Так же мы снова увидим очередную волну распродаж в длинных ОФЗ и на фондовом рынке, где основными бенефициарами падения будут бумаги Сбербанка и ВТБ.

Скорее всего, до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который будет подробно обсуждаться Конгрессом США в сентябре, рубль ждет диапазон 65-69 к доллару. В свою очередь до проведения промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся в ноябре, нельзя исключать новых агрессивных заявлений со стороны заокеанских партнеров, что так же будет негативно отражаться на курсе национальной валюты.

Таким образом шансы на возврат рубля в диапазон 61-64, при благоприятных условиях и конъюнктуре на сырьевом рынке, возможен лишь к декабрю текущего года.

Несмотря на то, что слабый рубль играет на руку экспортерам и обеспечивает дополнительные доходы в бюджет, девальвация национальной валюты уже привела к существенному подорожанию бензина, что может вызвать рост цен на продукты питания и промышленные товары. Уже сейчас производители колбас и полуфабрикатов, которые терпят убытки из-за резкого роста стоимости сырья, хотят добиться повышения цен в рознице. Все это вкупе с повышением НДС и ростом тарифов на услуги ЖКХ, которые с прошлого года в отдельных случаях выросли на 25%, создают предпосылки к двузначному росту потребительской инфляции и снижению уровня жизни населения.

Что же касается монетарной политики ЦБ РФ, то на грядущем 14 сентября заседании регулятор скорее всего оставит ключевую процентную ставку без изменения, до прояснения ситуации в отношении дальнейших санкционных планов со стороны США в отношении отечественной экономики.