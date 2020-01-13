«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь 348 0 Экономика

Мобильная связь в России подорожает уже в январе 2020 года. Два оператора из «большой четверки» – «Мегафон» и «Билайн» поднимают стоимость архивных тарифов. «Мегафон» сделал это с 13 января, а «Билайн» планирует с 16-го числа. Компании объясняют повышение исполнением законов о «суверенном интернете», выполнением требований «пакета Яровой» и ростом потребления услуг. В ноябре 2019 года в ФАС заявляли, что оснований для роста тарифов в России нет.