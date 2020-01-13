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«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь

13 Января 2020 348 0 Экономика
«Рост тарифов был неизбежен». Почему в России подорожала мобильная связь

Мобильная связь в России подорожает уже в январе 2020 года. Два оператора из «большой четверки» – «Мегафон» и «Билайн» поднимают стоимость архивных тарифов. «Мегафон» сделал это с 13 января, а «Билайн» планирует с 16-го числа. Компании объясняют повышение исполнением законов о «суверенном интернете», выполнением требований «пакета Яровой» и ростом потребления услуг. В ноябре 2019 года в ФАС заявляли, что оснований для роста тарифов в России нет.

Вынужденные траты

  • В «Мегафоне» заверили – рост тарифов коснется небольшого количества абонентов. Необходимость повысить тарифы, по словам представителей компании, появилась из-за «роста потребления услуг абонентами».
  • В «Билайне» объясняют изменение тарифов увеличившимися расходами на реализацию «требований законодательства» и «интенсивным развитием инфраструктуры».
  • В оставшихся двух операторах «большой четверки» – МТС и Tele2 – не комментируют возможное повышение стоимости услуг мобильной связи.
  • Согласно оценке экспертов Content Review, рост тарифов в 2020 году был неизбежен – из-за «пакета Яровой» и закона о «суверенном интернете». По прогнозам аналитиков, в текущем году стоимость услуг мобильной связи в России может вырасти на 17-18%.

«Пакет Яровой» и «суверенный интернет»

  • Один из пунктов пакета антитеррористических законов («пакет Яровой»), который начал действовать в России с 1 октября 2018 года, накладывает на операторов мобильной связи и провайдеров обязанность хранить информацию о разговорах и переписках пользователей.
  • Реализация «пакета Яровой» требует серьезных затрат на закупку оборудования. В частности, в МТС отмечали, что на это необходимо минимум 50 млрд руб. в течение 5 лет, в «Вымпелком» – 45 млрд руб., а «Мегафон» оценил эти траты в 40 млрд.
  • Также в мае прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о «суверенном интернете». Он направлен на «защиту устойчивой работы интернета в России» в случае появления угрозы для его работы из-за рубежа. Закон требует установить на сетях операторов «технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации». Но оборудование для этого должно предоставить государство.

Повышать не планировали?

  • Примечательно, что еще в ноябре прошлого года «Известия», ссылаясь на данные ряда экспертов, писали о том, что в этом году тарифы на сотовую связь могут вырасти на 10-25%.
  • В разговоре с РБК сотрудники «ВымпелКома» и МТС заверили, что повышать стоимость связи они не будут. В «Мегафона» комментировать ситуацию не стали.
  • Ранее в Tele2 «Известиям» сообщали, что компания пока что не планирует повышать тарифы. Более того, в тот момент в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) также не видели оснований для роста стоимости услуг операторов после того, как был отменен внутренний роуминг.

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Редакция "Капитала Страны"

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