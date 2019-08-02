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Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?

2 Августа 2019 33 0 Исследования
Рост на Востоке. Какие регионы показали рекордный рост кредитования малого бизнеса?

В первом квартале этого года объемы кредитования малого и среднего бизнеса в восточной части России росли с рекордной скоростью, значительно опережая общероссийские темпы. В частности, выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) взлетела на 125%, 90% и 75% соответственно.

Тенденции

Темпы роста выдачи займов небольшим компаниям за первый квартал текущего года на Урале и Дальнем Востоке пошли на рекорд, превысив общий российский показатель в четыре раза. Это выяснили эксперты Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы в специальном проекте для «Известий».

По словам аналитиков, в целом по России, как правило, кредиты получают представители сферы торговли, а на востоке страны чаще остальных взаймы берет турбизнес, малый  бизнес в строительстве и сфере перевозок. Этот факт подтвердили и в администрации Приморского края. Вероятно, такой рост кредитов во многом  обусловлен  льготными программам, которые действуют в регионах. А вот в Банке России считают, что бурный всплеск долговой активности связан с реализацией так называемой специальной «дорожной карты» для МСП.

Рекордсмены

Если говорить конкретно по регионам, то выдача займов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), Республике Алтай и Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) увеличилась на 125%, 90% и 75% соответственно. В целом по России этот показатель увеличился всего на 10%.

Соответствующие подсчеты провели эксперты Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В Центробанке подтвердили: на Урале и на Дальнем Востоке на самом деле зафиксирован активный прирост выдачи займов субъектам МСП. Также в топ-10 регионов оказались Чукотский АО, Приморский край, Магаданская, Мурманская и Новгородская области, Севастополь и Москва.

Комментируя ситуацию, представители крупнейших банков сообщили «Известиям», что динамичный рост кредитования бизнеса в российских регионах фиксируется второй год подряд. В прошлом году такая активность логично была связана с футбольным ЧМ-2018.

Сегодня  банки называют чемпионами по кредитованию не только восточные регионы России. Так, в Совкомбанке рассказали о росте активности в Ростовской и Воронежской областях, а представители Росбанка отметили регионы Поволжья. А вот в АкБарс банке восточный тренд подтвердили, сообщив, что рост темпов кредитования наблюдается в крупных городах Урала и в Сибири. В банке «Открытие» рассказали о всплеске на Дальнем Востоке.

На что берут деньги?

Как показали итоги первого квартала 2019 года, более половины займов в ЯНАО – на счету малых и средних компаний, специализирующихся на перевозках. А вот на Алтае большинство кредитов пошли в строительные компании. Около 70% бизнеса в ХМАО шли в банки за деньгами для оптовой и розничной торговли. Это же направление держится в лидерах в Мурманской области и Чукотском АО.

Комментируя ситуацию, заместитель директора департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края Сергей Дмитриенко рассказал, что в регионе, как правило, деньги занимают представители частного бизнеса, который ориентируется на туристов. То есть, это те, кто  открывает и развивает хостелы, экскурсионные компании, кафе, рестораны и даже пекарни. Кроме этого, по словам чиновника, деньги вкладываются в развитие таких направлений как: выращивание экологически чистых овощей, медоводство, разведение морских гребешков, трепангов, мидий. Еще одно направление, которое стремительно развивается — это стартапы в IT-сфере.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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