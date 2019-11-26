Рост или рецессия? На форуме Финансового университета в Москве определяли к чему готовиться России

В столице стартовал VI Международный форум Финансового университета при Правительстве РФ, который является одной из ключевых в стране площадок для общественно-политической дискуссии. В этом году участники форума делают выбор между оптимистическим и пессимистическим прогнозом экономического развития России, ведь дискуссия звучит даже в его названии «Рост или рецессия: к чему готовиться?»

На пленарном заседании форума Финансового университета при Правительстве РФ выступили такие авторитетные эксперты, как президент Российской академии наук Александр Сергеев, президент РСПП Александр Шохин, уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман, гендиректор АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман.

Почетным гостем стал Джозеф Юджин Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике, который выступил со своей лекцией.

В дискуссиях форума принимают участие представители власти, бизнесмены и финансовые эксперты. Они стремятся определить место России в мире, который сегодня переживает трансформацию из однополярного в многополярный, а также увидеть наилучший для нашего государства путь в условиях стремительного развития экономик стран Востока.

Эксперты оценивали экономическую ситуацию в России после повышения НДС, реализации пенсионной реформы и при остановившейся на отметке $62 цене нефти.

Борис Титов отметил, что российская экономика понесла ощутимые потери после снижения цен на мировом рынке нефти, а сегодня излишние требования к бизнесу лишь ухудшают ситуацию. Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей обратил внимание на то, что макроэкономическая стабильность России не способствует ее внутреннему экономическому росту, а доходы населения продолжают падать.

Титов считает, что в обозримом будущем ситуация может сложиться так, что экспорт сырья не будет пополнять государственную казну в необходимом объеме и придется найти новые источники дохода. Поэтому уже сегодня необходимо вводить в стране новую инвестиционную политику, чтобы наращивать ВВП ускоренными темпами.

О необходимости стимулировать реализацию инвестиционного потенциала и усиливать меры господдержки бизнеса говорил и генеральный директор АО «СУЭК» Владимир Рашевский.

Главным инструментом экономического роста он считает частные инвестиции.

«Когда мы достигнем отметки в 25%, тогда можно будет говорить об экономическом росте. А пока необходимо готовиться к спаду, и стараться использовать его как возможность для дальнейшего развития», - подчеркнул Рашевский.

В первый день работы форума прошла церемония награждения лауреатов премии Финансового университета при Правительстве РФ.

В номинации «Вклад в развитие финансовой системы России» победителем стала Федеральная налоговая служба, в номинации «Самый клиентоориентированный банк» первое место занял ВТБ, звание «Самого надежного банка» получил Росбанк, а «Лучшей компанией по страхованию жизни» стала «Сбербанк – страхование жизни».

Звания «Город с наиболее эффективной системой управления» удостоился Грозный, а за достижения в повышении качества жизни наградили Вологду. Самым благоустроенным признали Краснодар, по качеству жизни лидирует Казань.

В ходе форума были подписаны соглашения с администрацией Владимирской области и города Курска.

VI Международный форум Финансового университета позволил объединить опыт предпринимателей, влияние политиков, знания финансовых экспертов, чтобы определить вектор развития экономики страны.

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