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Рост цен в три раза превысил показатели прошлого года, самый дорогой бренд России на 132 месте в мире и другие новости среды

23 Января 2019 152 0 События и факты
Рост цен в три раза превысил показатели прошлого года, самый дорогой бренд России на 132 месте в мире и другие новости среды

Минэкономразвитие сообщило, что рост цен в первые недели января составил 0,65% , в три раза превысив показатели прошлого года, сообщает РИА Новости. Главными причинами этого стало повышение НДС и тарифов за коммунальные услуги. Среди продуктов питания сильнее всего подорожала плодоовощная продукция (на 9%). Но это связано с сезонным фактором. По прогнозу ЦБ годовая инфляция составит 5–5,5%.

Самым дорогим брендом мира признан онлайн-ритейлер Amazon. Его стоимость оценивается в 187,905 млрд долларов. Далее следуют Apple (153,634 млрд долларов), Google (142,755 млрд долларов), Microsoft (119,595 млрд долларов) и Samsung (91,282 млрд долларов). Самыми дорогими российскими брендами являются «Сбербанк», «Газпром» и Лукойл», занимающие соответственно 139, 242 и 356 место в мировом рейтинге.

18 января Заводской районный суд Грозного принял решение о списании задолженности населения Чечни за газ в размере более 9 млрд руб. Эта сумма накопилась в период с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года. После этого о списании долгов заговорили и другие регионы России. «Газпром» подал жалобу, и в дело вмешалась Генпрокуратура. В правительстве идею списания долгов по ЖКХ не поддерживают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет определенной позиции по данному вопросу, сообщает ТАСС.

Более 2 тыс. респондентам в США, Франции и Германии был задан вопрос об их отношении к ГМО. Более 90% из них заявило о своем негативном отношении к генномодифицированным продуктам, пишет «Интерфакс». В ходе опроса также выяснилось, что чем сильнее было это негативное отношение, чем безапелляционней высказывался респондент, тем хуже он отвечал на простые вопросы по естественнонаучной тематике.

Конфликт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» продолжается. Речь идет об оплате транзита газа, начиная с 2009 года, и заключении нового транзитного соглашения. Пока стороны далеки от соглашения, передает ТАСС. Что будет после 2019 года, когда действующий договор истекает, сказать сложно. Ведь в случае реализации проекта «Северный поток – 2» и продления газопровода «Турецкий поток» в Южную Европу, транзит через Украину может оказаться ненужным.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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