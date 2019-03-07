Росстат говорит о росте цен на 1,5% с начала года, независимые аналитики – на 5,5% и другие новости четверга

Инфляция в России замедлилась. С 1% в январе до 0,4% в феврале этого года, сообщает Росстат. За январь – февраль цены выросли на 1,5%, передает «Интерфакс». По данным РБК, рост потребительских цен в феврале составил 5,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 5,5%, а на непродовольственные товары – на 4,6%. Сильнее всего, по сравнению с январем, подорожали помидоры – на 16,6%. А вот цены на мясо и курятину немного снизились. Среди лекарств лидер подорожания – валидол. Он стал дороже на 5,8%. Расхождение официальной статистики и независимой аналитики становится традиционным и ведет к все большей неадекватности государственной политики.

Увеличился налог на дорогие машины, сообщает Минпромторг. В эту категорию попадают автомобили стоимостью от 3 млн руб. Сейчас в списке фигурируют 1193 модели. Величина налога различается в зависимости от стоимости автомобиля и его «возраста». Самым большим – тройным налогом, обложат машины возрастом от 10 до 20 лет и стоимостью от 10 до 15 млн руб., пишут РИА Новости.

Диеты с небольшим количеством углеводородов, включая сахар, опасны для здоровья, поскольку повышают развитие мерцательной аритмии сердца. Об это объявили американские кардиологи. Мерцательная аритмия сердца может приводить к его остановке или к ишемическому инсульту, поясняют РИА Новости.

Надбавки к пенсиям самым бедным пенсионерам произведут в мае – июне этого года, заявили в Минтруде. Но, как и было обещано, они затронут период с 1 января этого года. Кто и в каких регионах относится к числу «бедных пенсионеров», сказать сложно. Говорят, что их 12% от всего числа людей пенсионного возраста.

Русскоязычный телеканал планирует запустить Евросоюз. Съемочные группы будут находиться во всех регионах России. На первом этапе телеканал будет вещать в интернете, пишут «Известия».

Спикер ГД Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития РФ Максима Орешкина в рамках «правительственного часа». Претензии Володина состояли в том, что вопрос, стоящий на повестке дня – реализация национальных проектов, был недостаточно проработан, и в докладе министра не хватало конкретики по целому ряду вопросов. Переэкзаменовка назначена на конец марта – начало апреля, передает ТАСС.