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Россияне зарабатывают больше! Власти реформируют Росстат, чтобы он показывал «правильные» цифры

25 Декабря 2018 137 0 Экономика
Россияне зарабатывают больше! Власти реформируют Росстат, чтобы он показывал «правильные» цифры

Сразу после большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, во время которой российскому лидеру пожаловались на «не совсем точные статистические данные», правительство обрушилось на Росстат. Со своего поста был уволен Александр Суринов, который работал главой статистического ведомства, начиная с 2009 года, и фиксировал падение доходов россиян на протяжении последних четырех лет. Первый вице-премьер Антон Силуанов, комментируя отставку, заявил, что Росстат, демонстрирующий «ужасное качество счета», нуждается в серьезном реформировании. Не исключено, что реформа ведомства является также подготовкой к всероссийской переписи населения, на которую будут выделены 50 млрд руб., а проконтролирует расходование средств 38-летний ставленник элиты – Павел Малков.

Оперативная смена

Глава правительства Дмитрий Медведев принял решение об освобождении со своего поста 60-летнего главы Росстата (Федеральная служба государственной статистики) Александра Суринова. Отмечается, что он ушел «по собственному желанию». В оперативном режиме его место занял 38-летний Павел Малков.

Новый руководитель Службы, начиная с 2012 года, работает в Минэкономразвития, а с 2003 по 2012 год был работником правительства Саратовской области и может быть связан со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. После того как перешел в МЭР, Малков занимал пост замдиректора департамента государственного регулирования в экономике, а уже в 2017 году стал главой департамент госуправления.​

Комментируя свое новое место работы в беседе с «Интерфаксом», Малков заявил, что в новой должности он будет заниматься реформой статистики. В числе других изменений – планы по переходу от бумажной отчетности к электронной, оптимизация внутренних процессов, а также внедрение новых методов управления. Надо отметить, что с приходом на пост главы МЭР ставленника Силуанова Максима Орешкина уже предпринималась попытка сделать статистику «правильной» – Росстат был напрямую подчинен МЭР. Но даже косметические поправки статистики (пересмотры по кварталам, новые методы оценки и т.д.) все равно не смогли «переломить» тренд – реальное падение ВВП, промышленности, сельского хозяйства и доходов населения.

«Ручная работа»

По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, сегодня роль службы «​особенно повышается» – в условиях, когда российские власти начали реализовывать национальные проекты. В этом плане ведомство, которое до сих пор использует устаревшие технологии, нуждается в реформировании, считает он. Причем, начиная от обновления команды и заканчивая принципами работы.

Силуанов решил привести в порядок важнейший показатель, связанный с реальными располагаемыми доходами россиян. Согласно данным Росстата, он идет на снижение, начиная с 2014 года. Судя по всему, у самого Силуанова другие данные, которые никак не совпадают с официальной статистикой. «Как он считается, знает, наверное, только Росстат. Качество счета [реальных доходов] ужасное», – заявил самый высокооплачиваемый министр в правительстве с зарплатой 2 млн руб. в месяц.

«Реальные зарплаты, которые составляют большую часть реальных доходов населения, как считаются, более-менее понятно и достоверно. Что касается расчета реальных доходов населения, большие очень претензии», – подчеркнул вице-премьер.

Силуанов считает, что Росстату необходимо «задействовать новые современные источники информации» – в частности, информацию от Федеральной налоговой службы. Кроме этого, вице-премьер рассказал о том, что сегодня в Росстате «считают вручную, а также вручную собирают информацию по стоимости продуктов, которые входят в потребительскую корзину». Не сказал Силуанов о другом: проблема не в «ручном труде», а в том, что входит в потребительскую корзину. Так, например, для того же показателя инфляции до сих пор учитывается стоимость телеграммы.

Неугодные данные Росстата

Согласно текущим данным Росстата, реальные зарплаты граждан России растут, а вот реальные доходы – нет. Как поясняет ведомство, показатели реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных платежей типа налогов и взносов и с учетом инфляции) снизились в 2017 году четвертый год подряд, и уже в текущем году по итогам 11 месяцев также ушли в минус (-0,1%).

Также, согласно оценке Всемирного банка, заработные платы в официальном секторе составляют только 38% совокупных доходов домохозяйств в России. Рассчитывая динамику зарплат, ведомство берет во внимание данные, предоставляемые компаниями формального сектора. И при этом оплата труда, которая существует в теневом секторе, остается «невидимой». В итоге данные показатели приходится оценивать в «косвенном режиме», учитывая разницу между общими потребительскими расходами и наблюдаемыми доходами.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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