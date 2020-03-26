Россияне все чаще прикрываются коронавирусом и не платят кредиты. Это только начало? 261 0 Экономика

Российские банки фиксируют тревожные звоночки – растет число клиентов, которые отказываются платить по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса. То же самое говорят коллекторские компании, занимающиеся взысканием долгов. По мнению аналитиков, хотя число неплательщиков пока не превышает 1% от всего числа неблагонадежных заемщиков, это может быть предвестием волны неплатежей.