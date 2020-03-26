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Россияне все чаще прикрываются коронавирусом и не платят кредиты. Это только начало?
26 Марта 2020 261 0 Экономика
Российские банки фиксируют тревожные звоночки – растет число клиентов, которые отказываются платить по кредитам, ссылаясь на пандемию коронавируса. То же самое говорят коллекторские компании, занимающиеся взысканием долгов. По мнению аналитиков, хотя число неплательщиков пока не превышает 1% от всего числа неблагонадежных заемщиков, это может быть предвестием волны неплатежей.
Без доказательств
- Должники используют пандемию коронавируса и карантин в качестве объяснения просрочки платежей. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Пока речь идет только о переносе выплат.
- Число проблемных должников на фоне коронавируса не критично. По подсчетам Национальной ассоциации, оно не превышает 1% от общего числа отказов в погашении долга. В банках эту информацию подтверждают. Причем, как говорят в Росбанке и Райффайзенбанке, на пандемию все чаще ссылаются прежде добросовестные клиенты.
- По словам президента Национальной ассоциации Эльмана Мехтиева, некоторые говорят о страхе выйти на улицу, некоторые самоизолировались, а ряд клиентов заявили, что заболели.
- Коллекторы воспринимают подобные заявления как отговорки, поскольку в процентном отношении заболели только 0,0005% населения, а во многих регионах заболевших – единицы. Профессиональные взыскатели долгов считают, что граждане избегают ответственности.
- Пока, по словам Мехтиева, ни один должник не предоставил никаких доказательств о том, что он заболел коронавирусом или что он пострадал в результате пандемии.
Примеры есть
- Единичные подтверждения о снижении платежеспособности все-таки есть, говорит гендиректор коллекторского агентства САВД Давид Цацуа. Он рассказал о письме должницы, работающей в Китае в сфере образование. Она потеряла часть дохода из-за прекращения работы школ. Дистанционно работать она не может и просит предоставить ей рассрочку.
- Еще один представитель сферы взыскания долгов, гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Павел Михмель, рассказал о том, что в компанию обращались только клиенты, которые находятся на карантине, но не болеют. Он отметил, что они просят отсрочить выплаты «в рамках согласованных графиков».
- Гендиректор «МБА Финансы» Федор Вахата рассказал о том, что на данный момент в его компанию не обращались должники, которые заявили бы о заболевании коронавирусом. Но есть те, кто заявляют о страхе покидать пределы квартиры из-за боязни заболеть. По словам Вахата, практически все кредиторы дают гражданам возможность погашения долгов онлайн.
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