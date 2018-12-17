Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника

Преимущественно на отечественный софт должны перейти госкомпании до 2021 года, пишут «Ведомости». Под термином «госкомпании» понимаются организации, в которых государство имеет контрольный пакет акций и большинство голосов в совете директоров. Какое программное обеспечение придет, например, на смену Microsoft Office и Windows в материале не сообщается.

Составлен рейтинг доли продуктов питания в структуре расходов населения разных стран. Лидером рейтинга является Люксембург, жители которого тратят на питание всего 8,7% своих расходов. Россия занимает в рейтинге 31 место. Траты россиян на продукты питания составляют 31,2% их расходов. На Украине этот показатель превосходит 50%. Исследование, помимо европейских стран, охватывало Турцию и Казахстан, сообщает «РИА Новости».

Опубликован очередной индекс благополучия и устойчивого экономического развития. Россия заняла в нем 59 место. Лидерами рейтинга являются Норвегия, Швейцария, Исландия, Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды. Это исследование противоречит мнению о том, что стимулирование роста экономики не конвертируется в повышение благополучия населения, передает «РИА Новости». Всего в рейтинге собраны сведения о 152 странах мира.

Всего три часа будет занимать полет космического корабля «Прогресс» к МКС. Этого удалось добиться за счет использования так называемой двухвитковой схемы, когда корабль достигает МКС, сделав всего два витка вокруг Земли. Первый подобный пуск был проведен в июле этого года. Пилотируемые полеты с использованием этой схемы начнутся через полтора года, передает ТАСС.

Сегодня в России отмечается День Ракетных войск стратегического назначения. В материале, приуроченном к этому событию, газета «Красная Звезда» сообщает, что в ближайшее время (весной следующего года) начнутся летные испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ее серийное производство стартует в 2020 году, а первый полк заступит на дежурство в 2021 году.