Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ФЕВ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,0565

04 ФЕВ, 19:34 МСК
USD (ЦБ)    65,5859
EUR (ЦБ)    75,0565

Россияне смогут получать пенсии по-старому – с 55 и 60 лет? Но только негосударственную часть

4 Февраля 2019 1038 0 Экономика
Россияне смогут получать пенсии по-старому – с 55 и 60 лет? Но только негосударственную часть

У россиян, которые попали под повышение пенсионного возраста, будет возможность получать ее негосударственную часть по прежним правилам: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Об этом говорится в письме Министерства труда, которое было направлено в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Как уточняется, на данный момент речь идет только о договорах, которые были заключены до 31 декабря 2018 года. Не исключено, что эта практика будет распространятся и на новые соглашения.

4,6 млн счастливых пенсионеров

На сегодняшний день в России негосударственная пенсия формируется у 4,6 млн граждан, из которых половина откладывает деньги без помощи работодателя. Общий объем средств в негосударственных фондах оценивается на конец 2018 года в 800 млрд руб.

В связи с повышением пенсионного возраста частные фонды, по информации газеты «Известия», обратились в Министерство труда, чтобы прояснить ситуации со своими клиентами – с какого возраста необходимо выплачивать пенсии. Представителям Негосударственной ассоциации пенсионного фонда на запрос ответили, что выплаты должны проводиться в рамках договоров, которые фонды заключили с клиентами. До 31 декабря 2018 года в договорах фигурировал старый порядок выхода на пенсию – с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Позитивные тенденции

Согласно информации, предоставленной Центробанком, на конец III квартала 2018 года, получателями негосударственной пенсии были около 1,5 млн жителей России. Только за три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 млрд руб. За девять месяцев эта сумма в среднем составляла около 30 тыс. руб. на одного застрахованного.

По мнению президента НАПФ Константина Угрюмова, может возникнуть проблема следующего уровня: участники корпоративных пенсионных программ могут выходить на пенсию в разные сроки. У тех граждан, кто присоединился к программе в текущем году, будет право получать выплаты только в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. «Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен наступать пенсионный возраст в системе НПО», – поясняет эксперт.

Как считает директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, решение о сохранении «старого возраста» для заключенных ранее договоров имеет позитивную составляющую. Теоретически, исходя из соглашения с фондом, у клиента есть возможность прописать любой возраст назначения выплат. Но, как отмечает аналитик, в большинстве случаев речь идет об «общеустановленном по всей стране сроке выхода на заслуженный отдых». Тем не менее, в случае если в новых договорах о негосударственном пенсионном обеспечении будут сохранены параметры 55 и 60 лет, то интерес граждан России к данному продукту может вырасти.

Что говорит Минтруд

Поясняя ситуацию, собеседник из Минтруда отметил, что сейчас в министерстве изучается возможность назначения негосударственных пенсий, исходя из прежних оснований для договоров, которые были заключены и после 1 января 2019 года. Со стороны ведомства также поступил запрос на разъяснении позиции Минфина, Минэкономразвития и Банка России – эксперты хотят дать оценку социально-экономические последствиям данного шага. В Центробанке же говорят о том, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат «будет постепенно расти». Комментировать инициативу о фиксации «старого возраста» для соглашений, которые были заключены после 1 января, представители регулятора не стали.

Также, как рассказали представители Минфина, государственную политику в сфере пенсионного обеспечения проводит Минтруд, и по этой причине все, что связано с решением данного вопроса, в частности, относительно назначений негосударственных пенсий, нужно уточнять у этого ведомства.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Узнай, страна

В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ

В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ

В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем

В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем

В Иркутской области запустили установку по производству кальцинированной соды

В Иркутской области запустили установку по производству кальцинированной соды

В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX

В Свердловской области ввели в эксплуатацию вторую очередь гипсоварочного производства BROZEX

Новости СМИ

Новости дня

18:57 Качество питания является ключом к снижению риска диабета 2 типа Качество питания является ключом к снижению риска диабета 2 типа
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
18:09 У России второе место по дешевизне бензина в Европе У России второе место по дешевизне бензина в Европе
17:54 В России уменьшат часть дорожных знаков В России уменьшат часть дорожных знаков
17:39 Росстат сообщил о рекордном росте ВВП Росстат сообщил о рекордном росте ВВП
17:20 Новые версии Lada Vesta стали дешевле Новые версии Lada Vesta стали дешевле
16:52 На месте крушения самолета Эмилиано Сала обнаружили тело На месте крушения самолета Эмилиано Сала обнаружили тело
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
16:04 Военкомат отказался выплачивать положенную пенсию семье погибшего в Сирии летчика Военкомат отказался выплачивать положенную пенсию семье погибшего в Сирии летчика

Узнай, страна!

17:57 В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ В Иркутской области продемонстрировали модернизированный двухместный истребитель Су-30СМ
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:42 В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем В Москве запустили высокотехнологичное производство кабеленесущих систем
13:10 В Иркутской области запустили установку по производству кальцинированной соды В Иркутской области запустили установку по производству кальцинированной соды
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»
31 ЯНВ, 13:28 Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность Омские бизнесмены узнали, как без риска начать экспортную деятельность
31 ЯНВ, 08:49 Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" Тамбовские банкиры готовы включиться в реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter