Россияне смогут получать пенсии по-старому – с 55 и 60 лет? Но только негосударственную часть

У россиян, которые попали под повышение пенсионного возраста, будет возможность получать ее негосударственную часть по прежним правилам: женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Об этом говорится в письме Министерства труда, которое было направлено в Национальную ассоциацию негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Как уточняется, на данный момент речь идет только о договорах, которые были заключены до 31 декабря 2018 года. Не исключено, что эта практика будет распространятся и на новые соглашения.

4,6 млн счастливых пенсионеров

На сегодняшний день в России негосударственная пенсия формируется у 4,6 млн граждан, из которых половина откладывает деньги без помощи работодателя. Общий объем средств в негосударственных фондах оценивается на конец 2018 года в 800 млрд руб.

В связи с повышением пенсионного возраста частные фонды, по информации газеты «Известия», обратились в Министерство труда, чтобы прояснить ситуации со своими клиентами – с какого возраста необходимо выплачивать пенсии. Представителям Негосударственной ассоциации пенсионного фонда на запрос ответили, что выплаты должны проводиться в рамках договоров, которые фонды заключили с клиентами. До 31 декабря 2018 года в договорах фигурировал старый порядок выхода на пенсию – с 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Позитивные тенденции

Согласно информации, предоставленной Центробанком, на конец III квартала 2018 года, получателями негосударственной пенсии были около 1,5 млн жителей России. Только за три квартала прошлого года НПФ перечислили им 45,8 млрд руб. За девять месяцев эта сумма в среднем составляла около 30 тыс. руб. на одного застрахованного.

По мнению президента НАПФ Константина Угрюмова, может возникнуть проблема следующего уровня: участники корпоративных пенсионных программ могут выходить на пенсию в разные сроки. У тех граждан, кто присоединился к программе в текущем году, будет право получать выплаты только в 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно. «Мы считаем, что и работник, и работодатель должны сами определять, когда должен наступать пенсионный возраст в системе НПО», – поясняет эксперт.

Как считает директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев, решение о сохранении «старого возраста» для заключенных ранее договоров имеет позитивную составляющую. Теоретически, исходя из соглашения с фондом, у клиента есть возможность прописать любой возраст назначения выплат. Но, как отмечает аналитик, в большинстве случаев речь идет об «общеустановленном по всей стране сроке выхода на заслуженный отдых». Тем не менее, в случае если в новых договорах о негосударственном пенсионном обеспечении будут сохранены параметры 55 и 60 лет, то интерес граждан России к данному продукту может вырасти.

Что говорит Минтруд

Поясняя ситуацию, собеседник из Минтруда отметил, что сейчас в министерстве изучается возможность назначения негосударственных пенсий, исходя из прежних оснований для договоров, которые были заключены и после 1 января 2019 года. Со стороны ведомства также поступил запрос на разъяснении позиции Минфина, Минэкономразвития и Банка России – эксперты хотят дать оценку социально-экономические последствиям данного шага. В Центробанке же говорят о том, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат «будет постепенно расти». Комментировать инициативу о фиксации «старого возраста» для соглашений, которые были заключены после 1 января, представители регулятора не стали.

Также, как рассказали представители Минфина, государственную политику в сфере пенсионного обеспечения проводит Минтруд, и по этой причине все, что связано с решением данного вопроса, в частности, относительно назначений негосударственных пенсий, нужно уточнять у этого ведомства.