Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

На фоне постоянного роста платежей за коммунальные услуги практически каждый гражданин России хотя бы однажды задумывался о том, что страна, в которой он живет, может похвастаться изобилием природных ресурсов (в отличие от других). Однако платить за газ, воду, свет он должен несколько больше, чем граждане не столь богатых природными ресурсами стран. Справедливо это или нет?

Ежемесячно каждый почтовый ящик пополняется квитанцией с указанием суммы платежа за использование жилищно-коммунальных услуг. Эта сумма каждый раз заставляет получателя удивляться ее увеличению.

Каковым бывает негодование, когда через несколько дней после оплаты квитанции приходится узнавать из новостей, что спустя несколько месяцев тарифы увеличатся снова. Такие изменения зачастую приводят к всеобщему возмущению плательщиков, которые ссылаются на природное богатство своей страны и утверждают, что их затраты на коммунальные услуги намного выше, нежели затраты граждан других развитых стран, не обладающих таким количеством природных ресурсов.

Разберемся, истинно ли такое суждение. Действительно ли расходы россиян на услуги жилищного хозяйства сильно различаются с тарифами в других странах? Или же это заблуждение?

Оплата коммунальных услуг в России

Законодательно закреплено установление квартплаты управляющей компанией совместно с собственниками жилых помещений. Однако в реальности собственников, зачастую, никто не спрашивает о такого рода начислениях, и чаще всего последние не могут разобраться, какие конкретно коммунальные услуги они оплачивают. Проблема неурегулированности в сфере оплаты жилищных услуг назревает давно, в связи с чем в Госдуму неоднократно вносились такие предложения. Несмотря на сложившуюся ситуацию и общее недовольство масс, никакие действия предприняты до сих пор не были. Депутаты отвергают такую проблематику, ссылаясь на большой разброс среди оказываемых услуг в разных домах, а, соответственно, и различие в платежах, осуществляемых для их должного обеспечения.

Для детального рассмотрения ситуации и определения степени назревшей проблемы стоит обратиться к статистике в сфере оплаты коммунальных услуг. Из данных, предоставленных Минстроем, средняя сумма, которую ежемесячно «выкладывает» гражданин России за счет ЖКХ, составляет более 15% (около 5000-6000 руб.). При этом необходимо прослеживать зависимость между общей стоимостью квартплаты и временем года. Стоит заметить, что средний ежемесячный доход россиянина, по официальной статистике, составляет порядка 33000 руб. Однако большая часть населения России зарабатывает гораздо скромнее, не говоря о пенсионерах, имеющих доход около 8000-10000 руб. (более 50% от общего заработка – расходы на ЖКХ).

Для большей наглядности в сфере коммунальных платежей была собрана соответствующая статистика в нескольких регионах России.

Расходы на ЖКХ в зависимости от регионов России

Известно, что заработная плата в столице отличается в большую сторону от других регионов страны, однако и оплата коммунальных услуг у столичных жителей несколько выше. Так, среднестатистический житель Москвы, часто проживающий в двухкомнатной квартире (в районе 50 квадратных метров), ежемесячно оплачивает ЖКХ в среднем на 5500 руб. При этом средний ежемесячный заработок такого собственника составляет около 45000 руб. Исходя из этих данных, оплата ДКХ среди москвичей в среднем составляет около 13% от ежемесячного дохода.

Больше всех в России за осуществление жилищных услуг платят жители Камчатки. Их ежемесячные платежи составляют в районе 10000 руб. В Ямало-Ненецком автономном округе – порядка 7000 руб. Так как ежемесячный доход жителей этих регионов также отличается от других, в связи с особенностями территории проживания, оплата ЖКХ занимает «добрые» 15% от общего дохода в месяц.

Наименьшие отчисления в сферу коммунальных платежей делают жители Алтая и Дагестана, которые тратят на услуги ЖКХ ежемесячно не более 2500-4000 руб. в среднем. Такое различие с расценками на коммунальные услуги объясняется пониженными размерами заработной платы в этих регионах России. Таким образом, доля затрат на содержание собственного жилища составляет порядка 10-15% ежемесячно. Низкими расценками на услуги ЖКХ может «похвастаться» также Севастополь, Хакасия, Ингушетия, Тыва.

Различие в стоимости услуг ЖКХ объясняется, в первую очередь, географическими и экономическими факторами в том или ином регионе страны.

Средняя цена на услуги ЖКХ в России на протяжении двух лет остается 4200 руб.

Расходы на ЖКХ граждан развитых стран

Германия

Если перевести средний ежемесячный доход немецкого гражданина в рубли, выйдет порядка 185000 руб. Общая доля коммунальных расходов от этой суммы составляет около 13-15%, то есть около 25000 руб. ежемесячно.

Великобритания

При пересчете ежемесячного дохода граждан этой страны на российский рубль выходит около 140000 руб. в среднем. При этом доля на оплату коммунальных услуг составляет несколько больше, чем в Германии – более 22% от дохода. В рублях затраты выливаются в 30000-32000 руб. Также высоким является подоходный налог, который повышен до 40-45%, что является более чем существенным.

Норвегия

Средний ежемесячный заработок норвежского гражданина колеблется между 245000 и 250000 руб. На оплату услуг ЖКХ жители Норвегии тратят не более 11% из указанной суммы, что составит всего лишь 27000 руб.

США

Ежемесячный средний доход американцев составляет около 220000 руб. Что касается коммунальных платежей, они различны в каждом штате. Сумма расходов на услуги ЖКХ зависит как от места проживания, так и от поставщика, услугами которого пользуются жильцы. Такой обширный выбор поставщиков связан со свободной конкуренцией США в данной сфере, что является отличительной особенностью от российской монополии. Тем не менее статистика показывает, что в среднем собственники американской жилплощади тратят на ЖКХ в районе 13-14% своего ежемесячного дохода, что в переводе на рубли составляет около 30000 руб.

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Как показывает беглый анализ, тарифы ЖКХ в среднем составляют до 15% от дохода граждан России и развитых стран. Однако реальные суммы сильно разнятся. Несмотря на, казалось бы, приличный для среднего россиянина остаток после оплаты ЖКХ у граждан других стран, стоит учитывать, что деньги будут потрачены, скорее всего, в стране проживания, где большинство цен на услуги и товары так же существенно выше.