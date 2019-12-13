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«Россияне переходят на более дешевые продукты». Почему мы стали питаться хуже
13 Декабря 2019 212 0 Экономика
За пять лет в России выросло число семей, не имеющих проблем с питанием – к таким выводам пришел Росстат после масштабного опроса. Однако при этом 16% домохозяйств стали питаться хуже, еще 4% семей иногда вообще не хватает еды.
Многодетные и пенсионеры недоедают
Росстат провел исследование о рационе питания российских семей в мае-июне 2018 года. Поскольку подобное исследование проводится раз в пять лет, его данные сопоставлялись с аналогичным опросом 2013 года. Участниками исследования стали 45 тыс. домохозяйств из всех субъектов Российской Федерации. Всего опрос охватил 96,4 тыс. респондентов.
- 71,3% домохозяйств считают, что их питание за последний год никак не изменилось, а 12% отметили, что оно стало лучше.
- Сократилось число семей, которым достаточно той еды, которую они хотят: с 52,3% в 2013 году до 51,7% в 2018 году.
- 4,6% семей сообщили, что им иногда не хватает еды (в 2013 году таких было 5,8%). Среди тех, кто недоедает: неполные семьи (7,7%), многодетные семьи (7,5%) и пенсионеры (7,1%).
Фрукты и яйца вместо картошки и мяса
- Больше россиян стало покупать фрукты и овощи – 75,6% в 2018 году против 60,9% в 2013 году. Фрукты каждый день или несколько раз в неделю едят 60,3% россиян (57% в 2013 году).
- Потребление мяса и мясопродуктов, хлеба, мучных продуктов и рыбы сокращается. Рыбу стали есть меньше в среднем на 29%. В 2018 году россияне съедали в среднем 16 кг рыбы, а в 2013 – 24 кг.
- Потребление картофеля также упало на 26%.
- Чаще россияне покупают растительное масло и яйца. Если в 2013 году россиянка в среднем съедала 171,3 яиц, то в 2018-м – уже 220,7 шт. В 2013 году одному россиянину требовалось 300,2 яиц, а в 2018 году – 364,8 шт.
Большие расходы на еду
- Россияне тратят на еду в среднем 34,3% от дохода. В Росстате признают – это очень много. В развитых странах, по словам вице-президента «Опоры России» Павла Сигала, на продукты питания уходит 10-15% от дохода. В Люксембурге доля трат на питание составляет 8,6% семейного бюджета, в Великобритании 11%, во Франции – 16,4%.
- Россияне тратят на еду все больше из-за того, что их доходы не растут последние 5 лет, в то время как власти ежегодно поднимают цены на коммунальные услуги и тарифы на проезд в транспорте. Также растет и инфляция – в среднем на 4% в год. К примеру, в третьем квартале 2019 года Росстату впервые удалось зафиксировать рост доходов на уровне статистической погрешности – 0,2%.
- «Россияне переходят на более дешевые продукты», – отметил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.
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