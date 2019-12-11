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Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей

11 Декабря 2019 46 0 Экономика
Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей

40-50 тыс. руб. – таков, по мнению большинства россиян, справедливый минимум заработной платы. Исследование Общественной палаты РФ, в рамках которого проводился соответствующий опрос, также выявило, что большинство граждан испытывает чувство социальной несправедливости. В том числе потому, что не могут обеспечить свою безопасность и дать лучшее образование детям.

Несправедливая разница в доходах

  • Более трети россиян (35%) считают, что уровень справедливой минимальной зарплаты должен быть выше 50 тыс. руб. Почти треть (31%) – что он должен быть от 40 до 50 тыс. руб. Каждый пятый россиянин (20%) определил ее от 30 до 40 тыс. руб. И только 10% граждан назвали сумму от 21 до 30 тыс. руб.
  • Опрос граждан проводился в рамках исследования Общественной палаты России «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления». Результаты исследования опубликовало РИА Новости.
  • Разница в доходах – самое частое проявление неравенства и несправедливости, отметили социологи. 60% россиян подразумевают зарплату, когда говорят о неравенстве, 49% – медицинские услуги, 38% – территорию, 13% – личную безопасность, 11% – благоприятную экологическую среду, 8% – доступ к культурным благам.
  • Несправедливым считают россияне то, что богатые дают своим детям лучшее образование: 40% выступают категорически против этого, 34% выражают сомнение, а поддерживают существующее положение вещей 26%.
  • Только 1% россиян никогда не сталкивался с несправедливостью и неравенством.

Надежда на власти

  • 97% россиян надеются, что снижение неравенства произойдет благодаря усилиям со стороны власти. 90% граждан поддерживают утверждение о том, что государство через политику должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах.
  • 91% полагает, что это случится, когда богатые откажутся от «демонстративного потребления». 80% граждан возлагают социальную ответственность за неравенство на бизнес. 71% рассчитывает, что добиться равноправия помогут некоммерческие организации и активисты.
  • С точкой зрения, что большая разница в доходах между богатыми и бедными – залог процветания России, не согласилось больше половины граждан.
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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