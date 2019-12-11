Россияне назвали 50 тысяч рублей справедливой зарплатой. Большинство ждет ее от властей 46 0 Экономика

40-50 тыс. руб. – таков, по мнению большинства россиян, справедливый минимум заработной платы. Исследование Общественной палаты РФ, в рамках которого проводился соответствующий опрос, также выявило, что большинство граждан испытывает чувство социальной несправедливости. В том числе потому, что не могут обеспечить свою безопасность и дать лучшее образование детям.