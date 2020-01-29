Россияне любят азербайджанский джаз за креативность

Главный редактор сайта Jazz.az, музыковед, доктор философии Туран Мамедалиева рассказала журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева, что привлекает россиян в азербайджанском джазе и как строится творческий обмен между странами сегодня.

Тесные связи российских и азербайджанских музыкантов остались еще с советских времен. «Как бы ни отличались школы различных культур джаза: кавказский джаз, славянский джаз, все они «состыковывались» в Москве, – рассказывает Туран Мамедалиева и добавляет, что со временем в этом плане ничего не изменилось: – Бакинский Джаз-Центр, созданный в 2003 году всегда придавал большое значение сотрудничеству с Россией – российские музыканты часто приглашались и на фестивали, и для совместных творческих проектов. Яков Окунь, Макар Новиков, Александр Машин и многие другие джазмены из России приезжали к нам не только на крупные музыкальные мероприятия, но и на джем-сессии, семинары, мастер-классы. Кроме того, в России живут и работают такие наши музыканты как Вагиф Садыхов, Арзу Гусейнов, прекрасный музыковед Рауф Фархадов».

В конце прошлого года в Баку было открыто новое объединение «Друзья Джаза», в рамках которого задумана деятельность трех клубов: исполнителей, фанатов и медиа-консультантов. И несколько членов этих клубов – россияне.

«Перспективы нашего объединения покажет время, но, безусловно, мы будем стараться создать крепкие отношения с Россией, будем очень рады сотрудничеству и креативному общению с российскими музыкантами», – говорит редактор Jazz.az, причем речь идет не только о территории Азербайджана, но и России.

Туран Мамедалиева отметила, что у нас в стране проводится множество серьезных мероприятий, которые неизменно производят на азербайджанских музыкантов самое положительное впечатление.

«Я посещаю их с 2008 года, когда издание Джаз.ру проводило молодежный фестиваль креативной джазовой музыки в Москве. В 2018 году в России впервые проходил Международный День Джаза, на котором я присутствовала в качестве журналиста. Это было потрясающе, восторг вызвало у меня абсолютно все: организационная работа, уровень коллективов, медиа-консультантов, теоретиков, публицистов, пишущих о джазе. Следующим шагом стало наше участие в форуме Jazz Across Borders в рамках VIII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. Очень хочу поблагодарить за организацию этой поездки и поддержку Министерство культуры Азербайджанской республики. Надеюсь, на будущий год наше участие в форуме станет еще более основательным», – перечисляет редактор Jazz.az.

Неизменным успехом пользуются и азербайджанские джазмены, приезжающие в Россию на гастроли, причем особую популярность в последнее время набирает именно джаз-мугам.

«В азербайджанских народных ладах много совпадений, например, с блюзом, с пентатонностью, это позволяет нашим исполнителям находить свои уникальные краски в джазе. Российские слушатели и музыканты очень любили и любят фольклорные элементы в джазе, и всегда очень четко и правильно оценивают, когда это сделано креативно», – поясняет этот феномен Туран Мамедалиева.

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