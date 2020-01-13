Капитал страны
ENGLISH
13 ЯНВ, 15:19 МСК
USD (ЦБ) 60,9474
EUR (ЦБ) 67,8162
Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные
13 Января 2020 193 0 Экономика
Острова Мэн, Гернси и Джерси включат Россию в список стран, с которыми в 2020 году будет налажен автоматический обмен налоговой информацией. Федеральная налоговая служба России ранее удалила острова из списка партнеров, но готова пересмотреть свое решение, пишет РБК.
Против отмывания налогов
- Мэн, Гернси и Джерси входят в число низконалоговых юрисдикций. Власти этих островов приняли решение в 2020 году передавать России информацию о счетах и активах россиян, зарегистрированных у них. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальные документы.
- До 2019 года Мэн, Гернси и Джерси передали сведения российской стороне, но только по запросу. Автоматический обмен не был налажен. Из-за этого Россия исключила офшоры из числа партнеров.
- Подобный шаг офшоров позволит бороться с уходом от налогов и отмыванием средств. Также это позитивно скажется на ослаблении валютного контроля.
- С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения, связанные с зарубежными счетами. Но при соблюдении одного условия – счета должны быть открыты в банке одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Эти страны автоматически обмениваются налоговой информацией с Россией.
Исключения из списка
- В конце прошлого года ФНС обновила список стран – участниц автоматического обмена. Великобритания, Литва и острова Мэн, Гернси, Джерси из него были исключены. При этом исключение Британии можно было ожидать: Лондон решил отказаться от автообмена с РФ в конце прошлого года. По какой причине, сообщать не стали – как пояснили РБК представители британских налоговиков, «молчание» нужно было для того, чтобы не подорвать доверие других государств.
- В ФНС так же особо не поясняли, почему вместе с Великобританией было решено убрать ее коронные территории – Мэн, Гернси и Джерси. Обоснование было кратким: основанием послужила «имеющаяся у ФНС информация».
По примеру Лондона
- Вероятно, острова просто решили последовать примеру «старшего брата» и отказались предоставлять России информацию в автоматическом режиме. В этом плане представитель правительства Гернси в разговоре с РБК подтвердил, что его территория «не предоставляла России финансовые сведения в 2019 году – «в соответствии с подходом, принятым Великобританией».
- Как считает директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко, «скорее всего, вслед за Великобританией все коронные территории решили не отправлять данные России в 2019 году, и поэтому ФНС исключила их из списка».
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
10 ЯНВ, 12:10 ТПП РФ готовит предложения по изменению методики определения государственной кадастровой оценки
08 ЯНВ, 00:20 ТОП-10 достижений - 2019: какие уникальные технологии разработали и внедрили в регионах России
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий