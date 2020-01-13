Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные 193 0 Экономика

Острова Мэн, Гернси и Джерси включат Россию в список стран, с которыми в 2020 году будет налажен автоматический обмен налоговой информацией. Федеральная налоговая служба России ранее удалила острова из списка партнеров, но готова пересмотреть свое решение, пишет РБК.