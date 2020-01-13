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Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные

13 Января 2020 193 0 Экономика
Россиян «сливают»? Британские офшоры начнут передавать России налоговые данные

Острова Мэн, Гернси и Джерси включат Россию в список стран, с которыми в 2020 году будет налажен автоматический обмен налоговой информацией. Федеральная налоговая служба России ранее удалила острова из списка партнеров, но готова пересмотреть свое решение, пишет РБК.

Против отмывания налогов

  • Мэн, Гернси и Джерси входят в число низконалоговых юрисдикций. Власти этих островов приняли решение в 2020 году передавать России информацию о счетах и активах россиян, зарегистрированных у них. Об этом пишет РБК со ссылкой на официальные документы.
  • До 2019 года Мэн, Гернси и Джерси передали сведения российской стороне, но только по запросу. Автоматический обмен не был налажен. Из-за этого Россия исключила офшоры из числа партнеров.
  • Подобный шаг офшоров позволит бороться с уходом от налогов и отмыванием средств. Также это позитивно скажется на ослаблении валютного контроля.
  • С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения, связанные с зарубежными счетами. Но при соблюдении одного условия – счета должны быть открыты в банке одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Эти страны автоматически обмениваются налоговой информацией с Россией.

Исключения из списка

  • В конце прошлого года ФНС обновила список стран – участниц автоматического обмена. Великобритания, Литва и острова Мэн, Гернси, Джерси из него были исключены. При этом исключение Британии можно было ожидать: Лондон решил отказаться от автообмена с РФ в конце прошлого года. По какой причине, сообщать не стали – как пояснили РБК представители британских налоговиков, «молчание» нужно было для того, чтобы не подорвать доверие других государств.
  • В ФНС так же особо не поясняли, почему вместе с Великобританией было решено убрать ее коронные территории – Мэн, Гернси и Джерси. Обоснование было кратким: основанием послужила «имеющаяся у ФНС информация».

По примеру Лондона

  • Вероятно, острова просто решили последовать примеру «старшего брата» и отказались предоставлять России информацию в автоматическом режиме. В этом плане представитель правительства Гернси в разговоре с РБК подтвердил, что его территория «не предоставляла России финансовые сведения в 2019 году – «в соответствии с подходом, принятым Великобританией».
  • Как считает директор по развитию бизнеса Hill Consulting Сергей Нестеренко, «скорее всего, вслед за Великобританией все коронные территории решили не отправлять данные России в 2019 году, и поэтому ФНС исключила их из списка».

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Редакция "Капитала Страны"

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