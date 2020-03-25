Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды? 341 0 Экономика

Представитель партии ЛДПР в Госдуме депутат Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты ЖКХ на время карантина в связи с коронавирусом. Он подготовил предложение и отправил их главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишут РИА Новости, к которым попала копия документа. На депутата уже ополчились эксперты и политологи – они обвиняют его в популизме и спрашивают, кто будет оплачивать счета за россиян. Вариант – государство – этих экспертов не устраивает. Тем не менее, по прогнозу Торгово-промышленной палаты России, около 8,6 млн людей в России могут лишиться работы в ближайшее время из-за разорения малого и среднего бизнеса. Если это произойдет – об оплате ЖКХ речь уже не будет идти.