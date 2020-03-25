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Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?

25 Марта 2020 341 0 Экономика
Россиян предложили освободить от оплаты ЖКХ на время карантина. Это популизм чистой воды?

Представитель партии ЛДПР в Госдуме депутат Василий Власов предложил освободить россиян от оплаты ЖКХ на время карантина в связи с коронавирусом. Он подготовил предложение и отправил их главе Минстроя Владимиру Якушеву, пишут РИА Новости, к которым попала копия документа. На депутата уже ополчились эксперты и политологи – они обвиняют его в популизме и спрашивают, кто будет оплачивать счета за россиян. Вариант – государство – этих экспертов не устраивает. Тем не менее, по прогнозу Торгово-промышленной палаты России, около 8,6 млн людей в России могут лишиться работы в ближайшее время из-за разорения малого и среднего бизнеса. Если это произойдет – об оплате ЖКХ речь уже не будет идти.

Оценить инициативу

  • Доходы россиян резко сокращаются, а коммунальные счета растут из-за вынужденно карантина, пишет депутат Власов в своем письме к главе Минстроя. В связи с этим он предлагает освободить от платежей за коммунальные услуги россиян, чтобы хотя бы частично облегчит им жизнь в непростых экономических условиях. Также депутат предложил отменить имущественный налог.
  • Депутат просит главу Минстроя оценить его инициативу и рассмотреть возможность ее реализации. Отменить платежи за ЖКХ на время карантина по профилактике коронавируса ему кажется возможным в сложившихся обстоятельствах.
  • Ассоциация «Чистая страна», которая объединяет региональных операторов, занимающихся утилизацией мусора, уже обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой отсрочить налоговые выплаты. В коммунальной отрасли до коронавируса назрела проблема массовых неплатежей.

Популизм?

  • Комментируя предложение депутата Госдумы, политолог Иван Куреньков заявил, что такие инициативы являются популистскими по своей сути. Поскольку встает вопрос в следующем: если россияне не будут оплачивать ЖКХ, то кто это будет делать за них, и кто будет латать эту дыру, которая неизбежно окажется в федеральном и региональных бюджетах.
  • «Допустим, что значит: «приостановить плату за услуги ЖКХ», «объявить мораторий на имущественный налог» и т.д.? Иначе как популистскими такие предложения не назовешь. Если не потребители услуг ЖКХ будут их оплачивать, то кто? Государство?» – заявил он в разговоре с изданием reporter64.ru.
  • Куреньков считает, что это могли бы сделать олигархи, но такая версия маловероятна. У государства же, по мнению политолога, есть только нефтегазовые накопления. Но их надолго не хватит. Он отмечает, что нужны другие «эффективные меры». Однако назвать их он не смог, переложив эту задачу на правительство и «умудренного многолетним опытом президентства В.Путина».

Возможные последствия

  • Аналогичного мнения придерживается и политолог Марат Баширов. В разговоре с ИА Regnum он заявил, что предложение временно освободить россиян от оплаты коммунальных услуг — это «популизм чистой воды».
  • Эксперт отметил, что сегодня система ЖКХ в России и без того существует под давлением тарифного регулирования и долгов за электричество, воду, тепло и газ. Долги исчисляются триллионными суммами.
  • «Можно вести речь об отсрочке или не начислении пени. В противном случае мы окажемся с неподготовленной системой ЖКХ к следующей зиме, потому что не будет денег на ремонты коммунального оборудования», – резюмировал Баширов.
  • Никто из экспертов не сказал о проблеме взносов на капитальный ремонт и возможности отменить как минимум этот пункт на время карантина.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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